Vídeo: destroços de helicóptero com cantor Rick são localizados

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O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina localizou os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick e mais quatro pessoas. Cinco corpos foram encontrados, confirmando que não há sobreviventes da queda. A aeronave havia decolado de Porto Belo e as buscas se concentraram na serra catarinense.

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O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina localizou nesta terça, 22, os destroços do helicóptero em que estava o cantor Rick em Santa Bárbara, na serra catarinense. Além do músico, seu empresário, Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o co-piloto estavam à bordo da aeronave. Não há sobreviventes.

“A operação contou com a aeronave arcanjo 03, que encontrou os destroços, aprox 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica”, diz comunicado do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

As buscas se concentraram no município de Urubici, na serra catarinense, na região de Vacas Gordas, onde houve a última comunicação com a aeronave, e na região de Morro Agudo, onde foi realizado o cruzamento de sinais de celulares. O helicóptero com Rick, cantor de dupla sertaneja com Renner, teria decolado de Costa Esmeralda, em Porto Belo.

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A operação de buscas se estendeu durante a madrugada de ontem para hoje, apesar da baixa visibilidade e chuvas. Nesta terça, 22, a partir das 6h recebeu reforços de bombeiros vindos de Lages, Curitibano, São Joaquim e da própria cidade de Urubici. Sete viaturas e 40 bombeiros militares e comunitários trabalham na busca, além de drones com capacidade de identificação térmica e dois cães de busca.

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A Tenente-Coronel Heloísa Battisti comandou as buscas pelo helicóptero e detalhou como a aeronave foi localizada. “Ontem (21) iniciamos uma operação de buscas de forma integrada através do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, do executivo municipal e pessoas da sociedade civil que nos auxiliaram também nas buscas. E hoje, infelizmente, o Arcanjo 03 logrou êxito ao encontrar a aeronave, mas infelizmente as cinco pessoas que estavam a bordo estavam em óbito”, afirmou a comandante em entrevista à CNN.

Confira a nota do CBMSC:

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“CBMSC encontra destroços da aeronave desaparecida na serra catarinense, com tripulantes

Após 2 dias de buscas interruptas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) acaba de encontrar destroços da aeronave desaparecida na serra catarinense, com, infelizmente, 5 pessoas sem vida.

As buscas iniciaram na tarde de ontem, 21 setembro, e seguiram madrugada adentro, até ser encontradas próximo as 12h de hoje, 22 setembro.

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A operação contou com a aeronave arcanjo 03, que encontrou os destroços, aprox 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.

Agora, iniciarão os esforços para resgatar as vítimas – sem vida, para que a Polícia Científica possa realizar as perícias devidas e os órgãos competentes realizem as investigações necessárias.

O CBMSC lamenta as vítimas, e reforça seu compromisso com a sociedade catarinense.”