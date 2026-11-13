Desmatamento encurta estação chuvosa em até 75 dias e ameaça agronegócio

Ler Resumo





Estudo inédito do WRI Brasil revela que a redução das chuvas e o aumento das temperaturas na Amazônia e no Cerrado ameaçam o cultivo de soja e a criação de gado. A pesquisa associa a destruição da vegetação a mudanças climáticas que afetam a produtividade e as exportações, especialmente para a China, movimentando US$ 30 bilhões anuais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A redução das chuvas e o aumento das temperaturas na Amazônia e no Cerrado ameaçam a produtividade de duas das principais atividades econômicas do Brasil, o cultivo de soja e a criação de gado.

Um estudo inédito divulgado pelo WRI Brasil mostra que, nas últimas três décadas, a estação chuvosa ficou até 75 dias mais curta em determinadas regiões amazônicas e até 45 dias menor em partes do Cerrado.

A pesquisa analisou dados climáticos de 1993 a 2023 e identificou uma associação entre a destruição da vegetação nativa e alterações no regime de chuvas.

Continua após a publicidade

O fenômeno preocupa porque grande parte da produção agropecuária brasileira depende da precipitação natural, sem sistemas de irrigação.

O levantamento também constatou que os episódios de calor intenso se tornaram mais frequentes.

Continua após a publicidade

No Cerrado, o número de dias com temperaturas superiores a 35 °C aumentou aproximadamente 12 por ano ao longo do período analisado. Na Amazônia, o acréscimo foi de nove dias.

As mudanças já atingem regiões importantes para o comércio exterior. Nas áreas de produção de soja destinadas ao abastecimento chinês examinadas pelo estudo, 82% estão localizadas em zonas onde os dias de calor extremo se tornaram mais frequentes. Entre as pastagens associadas às exportações de carne bovina, a proporção chega a 62,9%.

Continua após a publicidade

A China é o principal comprador da soja brasileira, responsável por cerca de 70% das exportações do produto. O país asiático também adquire mais da metade da carne bovina vendida pelo Brasil ao exterior. Juntas, essas operações movimentam aproximadamente US$ 30 bilhões por ano.

Para chegar aos resultados, os pesquisadores cruzaram informações meteorológicas com mapas de produção agropecuária e dados das cadeias de fornecimento para o mercado chinês.

Continua após a publicidade

O trabalho foi desenvolvido pelo WRI Brasil em colaboração com especialistas vinculados ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), à Universidade de Manchester e à Fundação Getulio Vargas.

O estudo identificou uma relação estatística entre a perda de vegetação, o atraso no início das chuvas e a diminuição da precipitação em determinadas regiões.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores ressaltam, porém, que os efeitos variam entre os biomas e que as associações encontradas não significam que todo o aquecimento observado seja provocado exclusivamente pelo desmatamento.

Menos chuva compromete calendário agrícola

O encurtamento da estação chuvosa representa um problema especialmente importante para produtores que cultivam soja e milho na mesma área ao longo do ano.

O sistema, amplamente utilizado no Centro-Oeste, depende de um calendário relativamente previsível. A soja costuma ser plantada com a chegada das primeiras chuvas e, depois da colheita, dá lugar ao milho de segunda safra.

Quando o período úmido começa mais tarde, a janela disponível para as duas culturas diminui. O produtor pode precisar adiar o plantio, alterar a escolha das variedades ou assumir maior risco de perdas na segunda safra.

O calor excessivo também prejudica o desenvolvimento das plantas. Segundo os pesquisadores, estudos científicos indicam que elevações de temperatura acima de determinados limites podem provocar reduções expressivas na produtividade da soja.

Na pecuária, a combinação de estiagens prolongadas e temperaturas elevadas compromete o crescimento das pastagens, reduz a disponibilidade de alimento para os animais e pode aumentar os custos de produção.

O levantamento examinou aproximadamente 19 milhões de hectares de soja e 36 milhões de hectares de pastagens em zonas de abastecimento da China nos dois biomas.

Em cerca de 770 mil hectares de soja e 640 mil hectares de pastagens, os pesquisadores identificaram a sobreposição de três tendências: aumento dos dias de calor extremo, mudanças na duração da estação chuvosa e alterações na precipitação anual.

Desmatamento amplia riscos econômicos

A relação entre florestas e produção agrícola vai além da preservação ambiental. A vegetação nativa participa da circulação de umidade e ajuda a regular as condições climáticas regionais.

Na Amazônia, a evapotranspiração das árvores devolve grandes volumes de água à atmosfera, contribuindo para a formação de chuvas. A perda de cobertura florestal pode alterar esse mecanismo e agravar a vulnerabilidade de áreas agrícolas.

No Cerrado, a substituição da vegetação nativa por outros usos da terra também modifica as condições locais de temperatura e umidade.

O resultado é um risco crescente para produtores, exportadores e instituições financeiras que dependem da regularidade das safras.

Segundo Mariana Oliveira, diretora de Florestas e Uso da Terra do WRI Brasil, preservar a vegetação e recuperar áreas degradadas são medidas importantes para proteger a competitividade do agronegócio.

A avaliação da organização é que os riscos climáticos precisam ser incorporados ao planejamento das propriedades rurais, às decisões de investimento e às estratégias das empresas que compram commodities brasileiras.

Brasil e China podem ampliar cooperação

O estudo defende maior integração entre os sistemas brasileiros de monitoramento ambiental e os mecanismos utilizados por compradores internacionais para verificar a origem dos produtos.

Uma das propostas é aperfeiçoar o uso de informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da Guia de Trânsito Animal (GTA), permitindo identificar com maior precisão riscos associados ao desmatamento nas cadeias de soja e carne bovina.

Os pesquisadores também recomendam ampliar o acesso a financiamentos para produtores que comprovem regularidade ambiental e adotem práticas capazes de reduzir a exposição a eventos climáticos extremos.

A cooperação com a China poderia incluir compartilhamento de dados, critérios ambientais nas compras e instrumentos de crédito voltados à recuperação de áreas degradadas.

O Brasil já dispõe de experiências nessa direção. Segundo o WRI Brasil, a primeira fase do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, executada entre 2010 e 2020, contribuiu para a recuperação de aproximadamente 26,8 milhões de hectares de pastagens, acima da meta inicial de 15 milhões.

Para os autores, ampliar a produtividade em terras já utilizadas pela agropecuária, combater o desmatamento e restaurar a vegetação nativa são medidas complementares.

O desafio é impedir que a expansão da produção comprometa as condições climáticas das quais a própria atividade depende.