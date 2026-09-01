Defesa Civil emite alerta para ventania no Rio nesta terça-feira, 1º; saiba a previsão do tempo
Frente fria traz chuvas, trovoadas e ventos fortes ao Rio ao longo do dia
A previsão do tempo no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 1º, é de mudança nas condições meteorológicas, com avanço da chuva, possibilidade de trovoadas e atenção para os ventos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um novo ciclone extratropical se forma na costa da Região Sul e ajuda a organizar áreas de instabilidade que atingem também o Sudeste.
No Rio, a mudança no tempo já é sentida nas primeiras horas do dia, com chuva e ventos fortes na Região Metropolitana. À tarde e à noite, a instabilidade se intensifica, e as pancadas acompanhadas de trovoadas passam a atingir o estado de forma mais abrangente.
Defesa Civil alerta para ventania no Rio
Além da previsão de chuva, os ventos fortes passaram a ser motivo de atenção no Rio nesta terça-feira. A Defesa Civil emitiu um alerta para ventania, diante das condições meteorológicas previstas para a capital.
O Alerta Rio indica possibilidade de ventos moderados a fortes, especialmente a partir desta terça-feira, acompanhando a mudança no tempo.
Em episódios de ventania, a recomendação da Defesa Civil é evitar permanecer próximo a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam sofrer danos ou quedas. A população também deve evitar estacionar veículos sob árvores e acompanhar os comunicados oficiais.
Como o ciclone muda o tempo no Rio
De acordo com o Inmet, o mês de setembro começa com a formação do ciclone extratropical na costa da Região Sul. O sistema atua na organização das áreas de instabilidade que alcançam Sul, Sudeste e Centro-Oeste e favorecem chuva e trovoadas nessas regiões.
Para o Rio, os efeitos aparecem principalmente na forma de aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas. Durante a tarde e a noite, o Inmet prevê intensificação dessas condições em todo o estado.
Chuva continua na quarta-feira
A instabilidade não termina nesta terça. Na quarta-feira, 2, as pancadas de chuva com trovoadas isoladas devem se concentrar entre o sudeste de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, o nordeste de São Paulo e o sul do Espírito Santo.
O Inmet indica que, enquanto o ciclone começa a se afastar em direção ao Oceano Atlântico, o sistema ainda mantém muita instabilidade, especialmente sobre a Região Sudeste. A previsão semanal do instituto também aponta que as chuvas avançam com mais força para o Rio de Janeiro na quarta-feira.