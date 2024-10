Defesa Civil alerta para nova tempestade de vento em São Paulo nesta semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas e ventos intensos entre amanhã, dia 18, e domingo, 20, no estado de São Paulo. Uma frente fria deve passar pelo estado durante o fim de semana, trazendo chuvas, raios e rajadas de vento que podem chegar até 60 km/h.

Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira. As chuvas podem chegar a até 200 milímetros em diversas regiões, como Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Araçatuba, Bauru e na própria Serra da Mantiqueira. Na região metropolitana, o acumulado pode chegar até 95 milímetros.

O Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil , coronel Henguel Ricardo Pereira, ressaltou que as pessoas se atentem aos alertas e evitem áreas abertas e encostas.

A previsão de uma nova tempestade de vento chega uma semana após a tempestade que causou um apagão de luz na região metropolitana de São Paulo, que começou na última sexta-feira, 11. Segundo a concessionária Enel Distribuição SP, o serviço de distribuição de energia elétrica foi normalizado em quase todas as residências somente hoje, dia 17. Cerca de 36.000 clientes permanecem sem luz, o que, segundo o presidente da empresa, Guilherme Lencastre, é normal, já que a empresa atende mais de 8,2 milhões de clientes na região. No total, cerca de 3,1 milhões de pessoas ficaram sem luz durante a semana.

Como vai ficar o tempo em São Paulo nesta quinta-feira, 17?

Na cidade de São Paulo (SP), a máxima hoje é de 31°C e a mínima é de 17°C. Hoje o tempo deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas durante a noite.

Previsão de chuva em cada região do estado de São Paulo:

– Região Metropolitana: 95 mm

– Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

– Presidente Prudente: 90 mm

– Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

– Litoral Norte: 150 mm

– Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm