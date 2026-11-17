A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas para a ocorrência de temporais, chuva intensa e ventos fortes em diferentes regiões do estado nesta terça-feira, 17. Segundo o órgão, as tempestades podem atingir todo o território gaúcho, com rajadas de vento superiores a 90 km/h e possibilidade de queda de granizo. O maior risco está previsto para a Região Metropolitana de Porto Alegre, a Costa Doce, os Vales e a região Central, principalmente durante a tarde e a noite.

A instabilidade deve continuar na quarta-feira, 18, mas de maneira mais localizada. Há previsão de temporais isolados, com rajadas de vento que podem ultrapassar 80 km/h e queda de granizo nas regiões Central, Noroeste, Nordeste e Norte. Os volumes acumulados de chuva podem superar pontualmente os 100 milímetros em áreas do Noroeste gaúcho.

O cenário também exige atenção para possíveis alagamentos. De acordo com o prognóstico hidrológico estadual, as precipitações mais intensas podem provocar ocorrências desse tipo nas localidades atingidas. O nível de atenção foi indicado para todo o Rio Grande do Sul na terça-feira e para a metade norte do estado na quarta. A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de risco durante os temporais e procure abrigo em locais seguros.

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A previsão também foi destacada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta condições favoráveis a tempestades e granizo na Região Sul. Segundo o instituto, as instabilidades estão associadas à atuação de sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas sobre a região. Veja a previsão do tempo para a semana de 16 a 23 de novembro em cada região do Brasil.