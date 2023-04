De heroi a vilão: Gabriel Boric entra na mira de ambientalistas

Eleito com a promessa de promover o “primeiro governo ecológico da história do Chile”, o ex-líder estudantil e hoje presidente do país, Gabriel Boric, vem enfurecendo ambientalistas.

O motivo é a recente aprovação para que se instale uma mega mina de cobre na Cordilheira dos Andes, próximo à localidade de La Barnechea, região metropolitana da capital, Santiago.

Estimado em 3,5 bilhões de dólares, o projeto batizado de Los Bruces tem à frente a multinacional Anglo American, com sede em Londres.

Quando finalizado, a mina deve produzir mais de 150.000 toneladas do minério anualmente até 2036, quando prevê-se o fim de sua vida útil.

A decisão foi ratificada por um comitê de ministros de Boric na última segunda-feira (24), desencadeando fortes protestos.

Isso porque a autorização reverte um parecer do Serviço de Avaliação Ambiental (SEA), órgão fiscalizador do governo, que recomendava o engavetamento da empreitada.

Segundo a agência ambiental, a mina terá forte impacto na qualidade do ar da capital, Santiago.

O problema é velho conhecido da metrópole de 5,6 milhões de habitantes.

Espremida entre a Cordilheira dos Andes e Cordilheira da Costa, a cidade sofre com a pouca circulação de ar, o que impede a dispersão dos gases emitidos por veículos e fábricas.

A fumaça acaba retida sobre a metrópole, formando um camada escura altamente tóxica que fica estacionada a cerca de 1.000 metros de altitude.

No inverno, entre os meses de junho e setembro, o problema se agrava à medida que os termômetros esfriam, e o teto de poluentes chega a baixar para apenas 200 metros acima do nível do solo.

De tempos em tempos, o ar fica tão irrespirável que a única solução é decretar estado de emergência, restringindo a circulação da população e o funcionamento de indústrias.

“É uma notícia muito preocupante, porque implica em contradição imediata com o compromisso ambiental que este governo assumiu em termos de proteção da água, das geleiras e da qualidade de vida”, afirmou Matías Asun, diretor do Greenpeace no Chile.

Prefeito da região metropolitana de Santiago, Claudio Orrego também foi às redes questionar o avanço do projeto.

“É impressionante que o conselho de ministros tenha aprovado a mina da Anglo American. É importante que o motivo da decisão seja explicado. Como governo regional, nos manifestamos contra isso”, afirmou.

Os protestos incluem ainda uma declaração conjunta que reúne uma série de organizações da sociedade civil.

No documento divulgado esta semana, as entidades afirmam que vão recorrer à Justiça Ambiental para reverter a aprovação do projeto de mineração.

“A comunidade já comprovou os prejuízos imensuráveis ​​que este projeto terá, e anuncia que vai recorrer aos tribunais para que os impactos sejam efetivamente avaliados”, diz trecho do documento.

O governo de Boric argumenta que só houve sinal verde porque a mineradora se comprometeu a investir numa série de medidas de mitigação.

A promessa inclui um plano de compensações avaliado em 200 mihões de dólares.

A empresa terá que pavimentar 30 quilômetros de estradas, aspirar diariamente a poeira em suspensão e substituir 70.000 aquecedores a lenha utilizados em Santiago.

No lugar, os moradores receberão modelos elétricos, que não emitem dióxido de carbono.

Com apenas 13 meses de governo, Boric ilustra o dilema enfrentado mundo afora.

É tarefa altamente complexa ir além do discurso verde, equilibrando progresso econômico com o desenvolvimento sustentável.