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Um levantamento do WWF-Brasil alerta para os severos impactos do El Niño 2026/27 em territórios indígenas e quilombolas no Brasil. O estudo detalha os riscos de estresse hídrico no Norte e Nordeste, incêndios no Amazonas e Pará, e inundações no Sul, agravados pela perda de vegetação nativa. Revela a urgência de fortalecer a adaptação climática nas regiões mais vulneráveis.

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Um levantamento do World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil) identificou as áreas do país em que os efeitos do El Niño de 2026/27 podem se sobrepor a condições de vulnerabilidade social e menor capacidade de adaptação. No Norte, cerca de 90% da área analisada de terras indígenas e 95% dos territórios quilombolas apresentam estresse hídrico. No Nordeste, os índices chegam a 93% e 76%, respectivamente. Já no Centro-Oeste, são de 59% e 91%.

A análise foi apresentada na nota técnica “El Niño 2026/27: onde o risco climático encontra territórios mais vulneráveis no Brasil?”. O documento combina previsões para a safra 2026/27 com registros de chuva, temperatura e queimadas de três episódios anteriores do fenômeno: 1997/98, 2015/16 e 2023/24. Os dados climáticos foram cruzados com indicadores socioeconômicos, institucionais e de infraestrutura da plataforma AdaptaBrasil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), além de informações do WWF-Brasil sobre territórios de povos e comunidades tradicionais.

O documento destaca que os efeitos do El Niño ocorrem em um território transformado pela perda de vegetação nativa e pelo aumento das temperaturas globais. Entre 1997 e 2023, o Brasil perdeu mais de 65 milhões de hectares de vegetação nativa, área superior à soma dos territórios da França e de Portugal. Na Região Hidrográfica Amazônica, a perda chegou a aproximadamente 41 milhões de hectares. Na região do Tocantins-Araguaia, cerca de 37% da vegetação nativa foi suprimida.

A redução e a fragmentação da vegetação comprometem a capacidade dos ecossistemas de regular a temperatura e a umidade, além de diminuir a infiltração de água no solo. O problema é relevante no Norte e no Nordeste, onde o estresse hídrico aparece como uma das principais dimensões de risco. No Centro-Oeste, a combinação de grande extensão territorial e exposição à seca também ameaça terras indígenas e comunidades quilombolas. O documento destaca ainda a identificação formal, pela primeira vez na história recente, de uma região de clima árido no norte e centro-norte da Bahia.

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O risco de incêndios também preocupa áreas do norte e do sul do Amazonas e do centro-sul do Pará, onde o histórico de queimadas se combina com condições de seca e maior distância das brigadas. Entre os territórios com maior vulnerabilidade operacional estão a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, a Reserva Extrativista Rio Unini, a Floresta Nacional Canutama, a Terra Indígena Munduruku e o Parque Nacional do Jamanxim. Para essas localidades, o documento aponta a necessidade de ampliar brigadas, sistemas de alerta e infraestrutura, em vez de concentrar esforços apenas no combate ao fogo depois do início dos incêndios.

No Sul, a previsão de chuvas acima da média exige atenção a outro conjunto de problemas: inundações, excesso de umidade, atrasos no plantio e dificuldades na colheita. Cerca de 47% da área analisada de terras indígenas e 42% dos territórios quilombolas da região estão em áreas consideradas críticas para o risco de inundação. Os registros do episódio de 2023/24 ajudam a dimensionar o potencial dos impactos: no Pampa, aproximadamente 85% das áreas de vegetação nativa e 90% das áreas agrícolas receberam ao menos 300 milímetros de chuva acima da média de referência entre setembro e novembro. O excesso médio chegou a cerca de 440 milímetros na vegetação nativa e ultrapassou 520 milímetros nas áreas agrícolas.

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O levantamento também aponta iniciativas em andamento para enfrentar os efeitos do fenômeno. Dados do Monitor de Atos Públicos, atualizados em 21 de agosto, identificaram 44 medidas relacionadas ao El Niño: 27 municipais, nove estaduais e oito federais. O governo federal anunciou cerca de R$ 1,3 bilhão para ações ligadas à segurança alimentar, brigadas, saúde e monitoramento de rios. Já o programa AdaptaCidades ampliou o apoio técnico a 581 municípios.

Apesar das iniciativas, a capacidade de resposta ainda é desigual. Segundo diagnósticos citados na nota, 3.258 municípios — cerca de 58,5% do total — permaneciam em estágio inicial de gestão de riscos e desastres. Em outra avaliação, que considerou 233 cidades, apenas 12,9% tinham e divulgavam um Plano Municipal de Adaptação. Além disso, 76,8% não apresentavam plano nem metas climáticas em seus Planos Plurianuais.

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O documento defende que recursos para prevenção, sistemas de alerta, gestão hídrica e assistência técnica sejam priorizados nos locais em que a exposição aos eventos climáticos coincide com maior vulnerabilidade. A entidade também cita materiais voltados à participação social na elaboração de políticas de adaptação e ao enfrentamento de emergências climáticas, com atenção especial a povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.