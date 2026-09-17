Crises do petróleo e gás aceleram energia limpa, que já movimenta US$ 2,2 trilhões

Os choques provocados pela instabilidade geopolítica nos mercados de petróleo, gás e outros insumos energéticos reforçaram a pressão pela transição para fontes de menor emissão.

É o que aponta a 10ª edição do Sustainability Trends Report, da gestora de investimentos Generation Investment Management.

O estudo aponta avanços em energia solar, veículos elétricos e armazenamento, mas identifica a infraestrutura das redes elétricas como um dos principais obstáculos para a expansão do novo sistema energético.

O relatório, publicado nesta quinta-feira (17), reúne dados sobre energia, transporte, indústria, alimentos e financiamento da transição.

A análise sustenta que a dependência de combustíveis fósseis deixou de ser apenas uma questão ambiental e passou a envolver também segurança energética, inflação, segurança alimentar e vulnerabilidade das cadeias de abastecimento.

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Energia limpa já acompanha aumento da demanda

Em 2025, as fontes de eletricidade de baixa emissão cresceram o suficiente para atender todo o aumento da demanda mundial por energia e ainda produzir geração adicional, segundo o levantamento.

A geração solar avançou 30% no período, enquanto a capacidade global de armazenamento em baterias cresceu pelo menos 40%.

O avanço, porém, ocorre em um sistema elétrico que precisa se adaptar rapidamente.

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Para a Generation, redes de transmissão e distribuição estão se tornando um dos principais gargalos da transição, já que novas usinas renováveis, veículos elétricos, baterias, bombas de calor e centros de processamento de dados aumentam a necessidade de conexão e flexibilidade do sistema.

O problema é especialmente relevante porque a eletrificação transfere parte crescente do consumo de combustíveis diretamente para a rede.

Quanto maior a participação de eletricidade em transportes, aquecimento e processos industriais, maior a necessidade de ampliar a capacidade de geração, transmissão, distribuição e armazenamento.

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Carros elétricos avançam

O setor de transportes também aparece entre os segmentos em transformação.

Um em cada quatro carros novos vendidos no mundo em 2025 tinha algum tipo de conexão elétrica, segundo o relatório. Já as vendas de veículos exclusivamente a gasolina atingiram seu pico em 2017.

Na Europa, as vendas de carros elétricos cresceram 30% em 2025. O relatório também cita a expansão de outras tecnologias de eletrificação.

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As vendas de bombas de calor em 11 países europeus aumentaram cerca de 17%, enquanto as vendas de fogões de indução na Índia ficaram dez vezes maiores.

A mudança é relevante porque transportes e aquecimento estão entre os setores nos quais a substituição direta de combustíveis fósseis por eletricidade pode reduzir emissões, desde que a eletricidade adicional seja produzida com fontes de menor emissão.

China concentra produção de tecnologias

A China ocupa uma posição particular nessa transformação.

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O país continua sendo o maior consumidor mundial de combustíveis fósseis e o maior emissor de gases de efeito estufa, mas também lidera a produção de equipamentos utilizados na transição energética.

O país é um dos principais fabricantes de painéis solares, turbinas eólicas, baterias e veículos elétricos. O relatório atribui parte importante da queda dos custos da energia solar nas últimas duas décadas à expansão da produção chinesa.

Essa concentração, porém, cria outro desafio para os países que estão eletrificando suas economias: a dependência de fornecedores externos para equipamentos estratégicos.

A Generation diferencia essa dependência da relação com os combustíveis fósseis. Petróleo e gás precisam ser continuamente extraídos, transportados e comprados, deixando consumidores expostos à volatilidade dos preços.

Painéis solares, turbinas e baterias, por outro lado, são bens de capital instalados uma vez e utilizados durante anos.

O relatório também aponta que novos polos industriais estão surgindo em outras regiões. A Europa mantém uma posição relevante na energia eólica offshore, enquanto Estados Unidos, Canadá e Índia ampliam sua capacidade de fabricação de tecnologias relacionadas à transição.

Agricultura também depende dos fósseis

A mudança do sistema energético tem efeitos que vão além da geração de eletricidade e dos transportes.

O relatório destaca a dependência da agricultura moderna de combustíveis fósseis, especialmente por meio dos fertilizantes nitrogenados.

Segundo a Generation, esses fertilizantes são utilizados na produção de alimentos que sustentam quase uma em cada duas pessoas no mundo.

Choques no preço ou na disponibilidade de gás natural, matéria-prima importante para a fabricação de fertilizantes nitrogenados, portanto, podem se transformar em aumento dos custos agrícolas e dos alimentos.

O problema se soma aos impactos de eventos climáticos extremos sobre lavouras e cadeias de abastecimento.

Investimento precisa crescer

O financiamento da transição também avançou. O investimento mundial em energia limpa chegou a US$ 2,2 trilhões em 2025, aproximadamente o dobro do destinado aos combustíveis fósseis, segundo o relatório.

O volume, porém, ainda está abaixo do necessário para cumprir as metas climáticas mais ambiciosas.

A Agência Internacional de Energia, citada no estudo, estima que os investimentos anuais em energia limpa precisariam alcançar US$ 4,5 trilhões no início da década de 2030 para que o mundo mantenha uma trajetória compatível com o limite de 1,5°C de aquecimento.

A diferença mostra que o desafio deixou de ser apenas desenvolver tecnologias. A expansão depende também de capital, infraestrutura, licenciamento, capacidade industrial e redes elétricas capazes de absorver uma quantidade maior de geração e consumo.

IA adiciona pressão sobre a rede

O relatório inclui ainda a inteligência artificial entre os fatores que podem alterar o sistema energético nos próximos anos.

A tecnologia pode aumentar a eficiência de processos e reduzir desperdícios, mas a expansão de modelos de IA também aumenta a demanda por eletricidade dos centros de processamento de dados.

A Generation aponta que essa demanda surge em um momento em que redes elétricas de vários países já enfrentam restrições de capacidade. O efeito é um novo paradoxo da transição.

A eletrificação é uma das principais ferramentas para reduzir o uso de combustíveis fósseis, mas exige uma expansão acelerada da infraestrutura elétrica.

Para a gestora, os recentes choques nos mercados de energia reforçam a necessidade de reduzir a exposição das economias a combustíveis sujeitos a interrupções de oferta e oscilações de preços.

O relatório sustenta que segurança energética e redução de emissões passaram a depender, em parte, da mesma estratégia: ampliar a participação de fontes renováveis e tornar as redes mais robustas.