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Crises do petróleo e gás aceleram energia limpa, que já movimenta US$ 2,2 trilhões

Estudo identifica as principais mudanças no mercado de energia e os gargalos que podem limitar a expansão da oferta

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 15h41
Turbinas eólicas na cidade de Yancheng, na província de Jiangsu, China
Turbinas eólicas na cidade de Yancheng, na província de Jiangsu, China (Getty/Getty Images)
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Os choques provocados pela instabilidade geopolítica nos mercados de petróleo, gás e outros insumos energéticos reforçaram a pressão pela transição para fontes de menor emissão.

É o que aponta a 10ª edição do Sustainability Trends Report, da gestora de investimentos Generation Investment Management.

O estudo aponta avanços em energia solar, veículos elétricos e armazenamento, mas identifica a infraestrutura das redes elétricas como um dos principais obstáculos para a expansão do novo sistema energético.

O relatório, publicado nesta quinta-feira (17), reúne dados sobre energia, transporte, indústria, alimentos e financiamento da transição.

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A análise sustenta que a dependência de combustíveis fósseis deixou de ser apenas uma questão ambiental e passou a envolver também segurança energética, inflação, segurança alimentar e vulnerabilidade das cadeias de abastecimento.

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Energia limpa já acompanha aumento da demanda

Em 2025, as fontes de eletricidade de baixa emissão cresceram o suficiente para atender todo o aumento da demanda mundial por energia e ainda produzir geração adicional, segundo o levantamento.

A geração solar avançou 30% no período, enquanto a capacidade global de armazenamento em baterias cresceu pelo menos 40%.

O avanço, porém, ocorre em um sistema elétrico que precisa se adaptar rapidamente.

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Para a Generation, redes de transmissão e distribuição estão se tornando um dos principais gargalos da transição, já que novas usinas renováveis, veículos elétricos, baterias, bombas de calor e centros de processamento de dados aumentam a necessidade de conexão e flexibilidade do sistema.

O problema é especialmente relevante porque a eletrificação transfere parte crescente do consumo de combustíveis diretamente para a rede.

Quanto maior a participação de eletricidade em transportes, aquecimento e processos industriais, maior a necessidade de ampliar a capacidade de geração, transmissão, distribuição e armazenamento.

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Carros elétricos avançam

O setor de transportes também aparece entre os segmentos em transformação.

Um em cada quatro carros novos vendidos no mundo em 2025 tinha algum tipo de conexão elétrica, segundo o relatório. Já as vendas de veículos exclusivamente a gasolina atingiram seu pico em 2017.

Na Europa, as vendas de carros elétricos cresceram 30% em 2025. O relatório também cita a expansão de outras tecnologias de eletrificação.

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As vendas de bombas de calor em 11 países europeus aumentaram cerca de 17%, enquanto as vendas de fogões de indução na Índia ficaram dez vezes maiores.

A mudança é relevante porque transportes e aquecimento estão entre os setores nos quais a substituição direta de combustíveis fósseis por eletricidade pode reduzir emissões, desde que a eletricidade adicional seja produzida com fontes de menor emissão.

China concentra produção de tecnologias

A China ocupa uma posição particular nessa transformação.

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O país continua sendo o maior consumidor mundial de combustíveis fósseis e o maior emissor de gases de efeito estufa, mas também lidera a produção de equipamentos utilizados na transição energética.

O país é um dos principais fabricantes de painéis solares, turbinas eólicas, baterias e veículos elétricos. O relatório atribui parte importante da queda dos custos da energia solar nas últimas duas décadas à expansão da produção chinesa.

Essa concentração, porém, cria outro desafio para os países que estão eletrificando suas economias: a dependência de fornecedores externos para equipamentos estratégicos.

A Generation diferencia essa dependência da relação com os combustíveis fósseis. Petróleo e gás precisam ser continuamente extraídos, transportados e comprados, deixando consumidores expostos à volatilidade dos preços.

Painéis solares, turbinas e baterias, por outro lado, são bens de capital instalados uma vez e utilizados durante anos.

O relatório também aponta que novos polos industriais estão surgindo em outras regiões. A Europa mantém uma posição relevante na energia eólica offshore, enquanto Estados Unidos, Canadá e Índia ampliam sua capacidade de fabricação de tecnologias relacionadas à transição.

Agricultura também depende dos fósseis

A mudança do sistema energético tem efeitos que vão além da geração de eletricidade e dos transportes.

O relatório destaca a dependência da agricultura moderna de combustíveis fósseis, especialmente por meio dos fertilizantes nitrogenados.

Segundo a Generation, esses fertilizantes são utilizados na produção de alimentos que sustentam quase uma em cada duas pessoas no mundo.

Choques no preço ou na disponibilidade de gás natural, matéria-prima importante para a fabricação de fertilizantes nitrogenados, portanto, podem se transformar em aumento dos custos agrícolas e dos alimentos.

O problema se soma aos impactos de eventos climáticos extremos sobre lavouras e cadeias de abastecimento.

Investimento precisa crescer

O financiamento da transição também avançou. O investimento mundial em energia limpa chegou a US$ 2,2 trilhões em 2025, aproximadamente o dobro do destinado aos combustíveis fósseis, segundo o relatório.

O volume, porém, ainda está abaixo do necessário para cumprir as metas climáticas mais ambiciosas.

A Agência Internacional de Energia, citada no estudo, estima que os investimentos anuais em energia limpa precisariam alcançar US$ 4,5 trilhões no início da década de 2030 para que o mundo mantenha uma trajetória compatível com o limite de 1,5°C de aquecimento.

A diferença mostra que o desafio deixou de ser apenas desenvolver tecnologias. A expansão depende também de capital, infraestrutura, licenciamento, capacidade industrial e redes elétricas capazes de absorver uma quantidade maior de geração e consumo.

IA adiciona pressão sobre a rede

O relatório inclui ainda a inteligência artificial entre os fatores que podem alterar o sistema energético nos próximos anos.

A tecnologia pode aumentar a eficiência de processos e reduzir desperdícios, mas a expansão de modelos de IA também aumenta a demanda por eletricidade dos centros de processamento de dados.

A Generation aponta que essa demanda surge em um momento em que redes elétricas de vários países já enfrentam restrições de capacidade. O efeito é um novo paradoxo da transição.

A eletrificação é uma das principais ferramentas para reduzir o uso de combustíveis fósseis, mas exige uma expansão acelerada da infraestrutura elétrica.

Para a gestora, os recentes choques nos mercados de energia reforçam a necessidade de reduzir a exposição das economias a combustíveis sujeitos a interrupções de oferta e oscilações de preços.

O relatório sustenta que segurança energética e redução de emissões passaram a depender, em parte, da mesma estratégia: ampliar a participação de fontes renováveis e tornar as redes mais robustas.

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