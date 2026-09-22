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Vídeo: Corpo de Bombeiros atualiza situação das buscas pelo helicóptero com cantor Rick

Aeronave desapareceu durante voo na serra Catarinense com cantor de dupla sertaneja, empresário e piloto

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 09h49 | Atualizado em 22 set 2026, 11h03
Duas pessoas de costas, vestindo macacões amarelos e capacetes, caminham sobre grama verde em uma colina. Ao fundo, diversas araucárias se destacam contra o céu nublado
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina busca por helicóptero de cantor Rick, da dupla Rick e Renner (CBMSC/Divulgação)
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Vídeo: Corpo de Bombeiros atualiza situação das buscas pelo helicóptero com cantor Rick Priorizar nos meus resultados Google

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) ampliou as buscas pelo helicóptero em que estava o cantor Rick na manhã desta terça, 22. A aeronave desapareceu durante um voo na serra catarinense nesta segunda, 21, depois de decolar de Costa Esmeralda, em Porto Belo. Até o momento não foram encontrados vestígios da aeronave.

As buscas do CBMSC se concentram no município de Urubici, na região de Vacas Gordas, onde houve a última comunicação com a aeronave, e na região de Morro Agudo, onde foi realizado o cruzamento de sinais de celulares. 

Durante a madrugada, os bombeiros continuaram as buscas apesar da baixa visibilidade e chuva na região.

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Estrada de terra sinuosa em paisagem montanhosa, com vegetação rasteira e pedras, envolta em névoa densa que obscurece o horizonte
Região de buscas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina pelo helicóptero de cantor Rick, da dupla Rick e Renner (CBMSC/Divulgação)
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A operação recebeu reforços a partida das 6h nesta terça com bombeiros vindos de Lages, Curitibano, São Joaquim e da própria cidade de Urubici. Sete viaturas de resgate e mais de 20 bombeiros militares e comunitários estão mobilizados na busca, além de dois drones e dois cães de busca.

Além do Rick, da dupla Rick e Renner, estariam à bordo do helicóptero o empresário do cantor, Bruno Avelar, e o piloto.

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Confira a nota do CBMSC: 

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) segue e amplia nesta manhã de terça-feira, 22, as buscas pelo helicóptero que perdeu contato na segunda-feira, 21, durante voo na Serra catarinense. As equipes atuaram ao longo da madrugada, mesmo sob baixa visibilidade e chuva, e o CBMSC segue em campo.

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A partir das 6h de hoje, a operação conta com reforço de mais bombeiros vindos de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim, além de dois binômios (cães de busca)que auxiliarão nas buscas.

Ao todo, são 7 viaturas de resgate, mais de 20 bombeiros militares e comunitários empregados diretamente nas buscas, além de 2 drones, e 2 cães de busca do CBMSC. 

As buscas se estenderam durante a noite e a madrugada para o cruzamento de sinais de celulares que vai desde um ponto de localização registrado da aeronave, na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, e uma extensão de 30 km, na direção do Morro Agudo. Até o momento, não foram localizados vestígios da aeronave.

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Conforme informações preliminares, o helicóptero teria decolado da Costa Esmeralda, em Porto Belo, e entre os ocupantes estariam o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar, além do piloto.

O CBMSC segue mobilizado durante todo o dia e divulgará novas informações assim que confirmadas.

A corporação reforça o compromisso com a salvaguarda de vidas, e só irá cessar os esforços quando encontrar a aeronave e os tripulantes.”

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