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Corais branqueados se recuperam após contato com espécimes saudáveis, revela estudo

Branqueamento dos seres vivos ocorre por conta do aquecimento das águas e estresse térmico

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 15h03 | Atualizado em 14 out 2026, 15h31
Comparativo de um coral em duas fases: à esquerda, Week 0, mostra um coral branco com textura porosa e alguns pontos marrons; à direita, Week 7, o mesmo coral está completamente marrom-alaranjado, com textura granulada e pontos escuros circulares, indicando crescimento ou recuperação
Semana 0 e semana 7 - Coral branqueado recupera algas simbiontes após contato com coral saudável (Danny Collins/Divulgação)
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Corais branqueados se recuperam após contato com espécimes saudáveis, revela estudo Priorize VEJA no Google

Corais branqueados podem se recuperar por completo após breve contato com corais saudáveis. A conclusão é de um estudo publicado na revista Science nesta quarta, 14, que descreve a recuperação de alguns espécimes em menos de uma semana.

O branqueamento dos corais ocorre devido ao estresse térmico provocado pelo aquecimento das águas do oceano. A mudança de temperatura resulta na expulsão das algas microscópicas que têm relação simbiótica com corais. As algas dão cor e garantem energia para seu hospedeiro através da fotossíntese.

No estudo liderado por Daniel Collins, da Universidade de Stanford, fragmentos de corais branqueados da espécie Pocillopora damicornis foram colocados em contato físico com fragmentos saudáveis da mesma espécie.

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Nas primeiras horas de contato, os pesquisadores registraram uma captação inicial das algas simbiontes, e a partir de 48 horas houve uma transferência em massa. Como grupo controle, corais mantidos a 5 a 7 mm de distância não realizaram a transferência, e o coral branqueado morreu em nove semanas.

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“Uma única semana de contato e, em alguns casos, apenas três dias, fornece simbiontes em quantidade suficiente para iniciar uma autorrecuperação contínua e completa. Após uma semana, o tempo de duplicação da população de simbiontes é de aproximadamente quatro dias, sendo até uma ordem de magnitude mais rápido do que a maioria dos tempos de recuperação de corais observados em campo”, diz o estudo.

A transferência das algas simbióticas ocorreu através de “pontes de tecido” entre os espécimes e foi mais rápida do que a recuperação natural dos corais, que em alguns pode ser lenta demais para prevenir a morte dos recifes.

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Close-up de uma superfície orgânica bege-clara com textura granulada, pontilhada por pequenas bolhas brilhantes. Há três orifícios escuros e ovais, com padrões internos que lembram estrelas ou raios, e um quarto orifício parcialmente visível na borda inferior direita. A imagem revela detalhes microscópicos da superfície
“Ponte de tecido” entre coral saudável (esquerda) e branqueado (direita) possibilita transferência de alga simbiontes (Danny Collins/Divulgação)

Os pesquisadores apontam que, por ser realizada pela fusão de tecidos entre os corais, a transferência é apenas bem-sucedida entre corais da mesma origem genética. Em casos de corais com perfis genéticos diferentes, a transferência residual de algas ocorre pelos pólipos, unidade básica de vida que forma um coral, mas de maneira lenta, que seria insuficiente por si só para salvar um recife antes de sua morte.

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Close-up de um coral marrom-alaranjado com pólipos marrons e pontas brancas, ao lado de uma estrutura translúcida e branca, possivelmente outro coral ou rocha, em um fundo cinza-azulado
Pólipos de coral saudável (esquerda) se estendem em direção a coral branqueado (direita) (Danny Collins/Divulgação)

A pesquisa dos cientistas continua, e o próximo passo é investigar se as estratégias de recuperação podem ser aplicadas em campo, em escalas compatíveis com a de recifes de corais naturais.

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