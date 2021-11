COP26: Negociações chegam ao último dia, mas diferenças ainda persistem

Depois de duas semanas, as negociações da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, chegam a uma conclusão nesta sexta-feira, 12, mas sem soluções para diversos desafios, mesmo após reiterados pedidos do chefe do encontro para que líderes mundiais se esforcem para impedir uma “catástrofe climática”.

Antes de uma reunião com ministros dos países participantes, o britânico Alok Sharma, presidente da COP26, ressaltou que “ainda há muito mais a ser feito” e “o mundo está nos olhando”, pedindo que governos façam “uma injeção final de determinação” para chegar a um bom acordo antes do encerramento dos trabalhos em Glasgow.

Apesar do apelo, Sharma elogiou os esforços feitos pelas partes na noite passada para apresentar um segundo projeto de acordo nesta manhã, que inclui melhorias nas disposições de financiamento para os países pobres, mas suaviza as exigências de acabar com os combustíveis fósseis.

O primeiro texto, divulgado na quarta-feira passada, pedia para que os países “acelerem o fim dos subsídios ao carvão e aos combustíveis fósseis”, mas o novo limita esse pedido à “eliminação do carvão sem sistemas de captura de carbono” e “subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis”.

A mudança, vista por especialistas como um retrocesso, se deu em grande parte por conta da forte oposição de países que produzem e consomem combustíveis fósseis em números significativos, como China e Arábia Saudita.

A COP26 tem em seu centro um objetivo: elaborar um acordo, entre outros pontos, para elevar a ambição pela redução das emissões de carbono e garantir transferências financeiras dos países ricos para nações em desenvolvimento. Junto a isso, pretende manter viva a meta do Acordo de Paris, de 2015, de limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais e evitar os efeitos mais catastróficos da mudança climática.

No entanto, sob os atuais compromissos de cortes de emissões nesta década, pesquisadores afirmam que o mundo deve atingir níveis bem acima do limite, o que pode desencadear enchentes, secas e aumentos de níveis de mares.

Continua após a publicidade

De acordo com uma pesquisa apresentada na COP na terça-feira 9, o aumento de temperatura irá ultrapassar 2,4 graus Celsius, com base nos objetivos de curto prazo estabelecidos pelos países. Quando as políticas de fato dos governos são analisadas, ao invés de promessas, o aquecimento projetado para o mundo em 2100 é de 2,7 graus, segundo o grupo, formado por organizações como o Instituto Potsdam para Pesquisas de Impacto Climático, na Alemanha.

Segundo o Climate Action Tracker, uma coalizão de análise climática, a COP26 possui um “vácuo gigantesco entre credibilidade, ação e comprometimento”.

“Estamos preocupados que alguns países tentam retratar como se o limite de 1,5 grau estivesse perto. Mas não, estamos muito longe disso, e eles estão minimizando a necessidade de ter metas de curto prazo para 2030 em linha com 1,5 grau”, ressalta Bill Hare, chefe-executivo da Climate Analytics, uma das organizações por trás da coalizão, ao jornal britânico Guardian.

Segundo Sharma, é preciso que os representantes dos 197 governos continuem as conversas no mesmo “espírito de colaboração” demonstrado até agora e disse que o processo de negociação está sendo “transparente”. Ainda assim, há um “número de questões fundamentais” que precisam ser resolvidas antes do texto de um acordo final, que será apresentado no final da cúpula, marcado para a noite desta sexta-feira.

Ao todo, foram anunciados pelo menos 28 acordos, entre pactos gerais e bilaterais, ao longo do evento. Especialistas e líderes mundiais, porém, acreditam que avanços mais ambiciosos são necessários nos próximos anos para conter o aquecimento global.

Em relatório publicado em agosto, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU indicou que o aquecimento global está avançando mais rapidamente do que o esperado e que a atividade humana está alterando o clima do planeta de maneiras “sem precedentes”. Além disso, algumas das mudanças já se tornaram “irreversíveis”.

Segundo o IPCC, os picos de temperatura passarão a ser mais frequentes conforme o planeta fica mais quente. Não existem mais dúvidas de que a humanidade é a responsável pelo avanço do aquecimento global. Para os cientistas, a questão não é mais se a temperatura poderá ou não subir, mas sim quanto.