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Conta de luz financia R$ 23 bi em subsídios aos fósseis, mostra estudo inédito

Estudo do Inesc aponta que os incentivos aos fósseis foram mais de 2 vezes maiores que os destinados aos renováveis

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 13h43 | Atualizado em 4 nov 2026, 14h26
SISTEMA ONEROSO - Termelétrica a carvão mineral, a 400 quilômetros de Porto Alegre: as usinas mais custosas foram ligadas -
Usina termelétrica a carvão no Rio Grande do Sul: poluição subsidiada pelo consumidor (Jefferson Bernardes/.)
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Conta de luz financia R$ 23 bi em subsídios aos fósseis, mostra estudo inédito Priorize VEJA no Google

Às vésperas da COP31, o Brasil concedeu R$ 54,12 bilhões em subsídios federais a combustíveis fósseis em 2025, mais que o dobro do valor destinado às fontes renováveis. Os dados estão em estudo inédito do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc).

O levantamento analisou 27 mecanismos de incentivo à produção e ao consumo de energia. Do total de R$ 77 bilhões em subsídios federais, 70% foram para petróleo, gás natural e carvão. As renováveis receberam R$ 23 bilhões.

A diferença equivale a R$ 2,3 em subsídios aos fósseis para cada R$ 1 destinado às renováveis. Os valores são nominais, sem correção pela inflação.

O estudo, nona edição do monitoramento feito pelo Inesc, compara os dados de 2024 e 2025. No período, os subsídios totais cresceram 4,4%, de R$ 74 bilhões para R$ 77 bilhões.

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Os incentivos aos fósseis recuaram 1,3%, enquanto os destinados às renováveis aumentaram 21%.

Um dos principais resultados do levantamento é o peso dos subsídios associados à conta de luz.

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Em 2025, a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que cobre custos de geração de energia em sistemas isolados, recebeu R$ 14 bilhões, alta de 26% em relação ao ano anterior.

As Bandeiras Tarifárias somaram R$ 7,8 bilhões, mais que o dobro dos R$ 3,8 bilhões registrados em 2024.

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Segundo o Inesc, junto com os incentivos ao carvão, esses mecanismos representaram R$ 23 bilhões, ou 43% do total de subsídios aos combustíveis fósseis.

O instituto afirma que a cobrança de encargos nas tarifas distribui esses custos entre os consumidores e pode pesar proporcionalmente mais no orçamento das famílias de baixa renda.

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Renováveis também têm subsídios na conta de luz

Os subsídios às fontes renováveis cresceram de R$ 19 bilhões em 2024 para R$ 23 bilhões em 2025.

A geração distribuída, que inclui sistemas como painéis solares instalados em imóveis, concentrou R$ 15 bilhões. O Proinfa, programa de incentivo a fontes alternativas de energia, recebeu R$ 6 bilhões.

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O estudo aponta que 95% dos subsídios às renováveis foram financiados por encargos na tarifa de energia.

Para o Inesc, esse modelo pode transferir custos a consumidores que não têm geração própria. O instituto defende que a ampliação das fontes limpas seja acompanhada por critérios de distribuição dos custos e benefícios.

O levantamento também registra queda de 46% nas renúncias fiscais do Repetro, regime tributário voltado às atividades de exploração e produção de petróleo e gás.

Os benefícios passaram de R$ 17 bilhões em 2024 para R$ 9,2 bilhões em 2025. Embora a produção brasileira de petróleo tenha batido recorde no ano, o estudo não estabelece relação causal entre os dois resultados.

O Inesc recomenda revisar gradualmente os incentivos aos combustíveis fósseis, ampliar a transparência sobre seus beneficiários e reformar mecanismos de financiamento tarifário.

O estudo usa metodologia adaptada da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e reúne dados oficiais, informações primárias e estimativas.

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