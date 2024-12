Confira a previsão do tempo para dez capitais hoje (4)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a quarta-feira, 4, deve ter tempo firme no Sul e no Nordeste, com instabilidade nas outras regiões do país.

Como vai ficar o tempo no Sul do Brasil nesta quarta-feira, 4?

No Sul, o tempo deve ficar aberto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Chuvas podem atingir o Paraná hoje.

Em Curitiba (PR) a máxima é de 17°C e a mínima é de 15°C. Já em Florianópolis (SC) a máxima é de 23°C e a mínima é de 18°C. Em Porto Alegre (RS) a temperatura máxima pode chegar a 27°C e a mínima pode chegar a 15°C.

Como vai ficar o tempo no Norte do Brasil nesta quarta-feira, 4?

Chuvas devem atingir, com acumulados acima de 30 mm, grande parte da região. As chuvas podem superar 100 mm em alguns locais no Amazonas, leste do Acre, sul do Pará, Rondônia e leste do Tocantins.

Hoje, Boa Vista (RR) deve registrar a maior temperatura do Norte, com máxima de 35°C. Em Manaus (AM) a máxima vai ser de 33°C, a mesma de Porto Velho (RO).

Como vai ficar o tempo no Sudeste do Brasil nesta quarta-feira, 4?

O dia deve ser de instabilidade no sudeste, com possíveis pancadas de chuva durante a tarde e noite. Vitória (ES) deve ter a maior temperatura do Sudeste hoje, com máxima de 34°C e mínima de 21°C. No Rio a máxima deve ser de 26°C enquanto a mínima vai ser de 21°C. Em São Paulo capital (SP) a máxima é de 20°C e a mínima é de 16°C. A máxima em Belo Horizonte (MG) é de 28°C hoje, com mínima de 20°C.

Confira a previsão para esta quarta-feira, 4, em dez capitais (fonte: Inmet):

– Belém: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 24ºC e máxima de 34ºC

– Belo Horizonte: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

– Brasília: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

– Curitiba: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 15ºC e máxima de 17ºC

– Fortaleza: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 26ºC e máxima de 30ºC

– Manaus: Muitas nuvens com pancadas de chuva isolada, com mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

– Porto Alegre: Poucas nuvens, com mínima de 15ºC e máxima de 27ºC

– Rio de Janeiro: Muitas nuvens com pancadas de chuva, com mínima de 21ºC e máxima de 26ºC

– Salvador: Poucas nuvens, com mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

– São Paulo: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 16ºC e máxima de 20ºC