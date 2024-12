Inmet dispara alerta de tempestade para região Sul: confira a previsão para hoje (14)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a Região Sul do Brasil tem previsão de tempestade, com ventos que podem superar 60 km/h, com pancadas de chuva e condição para granizo nesse final de semana.

Um amplo sistema de baixa pressão deve dar origem a um ciclone extratropical próximo da costa do Rio Grande do Sul, atingindo principalmente o sul e o leste gaúcho.

A condição para granizo deve atingir pontos localizados especialmente na metade oeste da região Sul. Na segunda-feira, 16, o sistema deve se deslocar para alto–mar, afastando a tempestade da região.

Como vai ficar o tempo no Norte do Brasil neste sábado, 14?

Hoje a previsão é de chuva em toda a Região Norte, podendo superar 100 mm em alguns locais no centro-oeste do Amazonas e em áreas pontuais do leste do Pará.

Boa Vista (RR) vai registrar a maior temperatura do Norte, com máxima de 37°C. Em Manaus (AM) a máxima vai ser de 35°C, enquanto em Palmas (TO) e em Porto Velho (RO) a máxima vai ser de 33°C.

Como vai ficar o tempo no Sudeste do Brasil neste sábado, 14?

O tempo no Sudeste hoje deve ser de instabilidade em toda a região, com maiores acumulados de chuva previstos para São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com volumes acima de 50 mm, podendo superar 100 mm em algumas localidades.

O Rio de Janeiro (RJ) deve ter máxima de 35°C e mínima de 20°C, enquanto em São Paulo (SP) a máxima é de 25°C e a mínima é de 19°C. Em Belo Horizonte (MG) a máxima é de 28°C hoje, com mínima de 16°C e em Vitória (ES) a máxima vai ser de 33°C e a mínima de 22°C.

Confira a previsão para este sábado, 14, em dez capitais (fonte: Inmet):

– Belém: Muitas nuvens com pancadas de chuva isolada, com mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

– Belo Horizonte: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

– Brasília: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 18ºC e máxima de 28ºC

– Curitiba: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

– Fortaleza: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

– Manaus: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 25ºC e máxima de 35ºC

– Porto Alegre: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

– Rio de Janeiro: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada na tarde/noite, com mínima de 20ºC e máxima de 35ºC

– Salvador: Muitas nuvens, com mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

– São Paulo: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

