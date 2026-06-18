Como os novos planos quinquenais da China impactam as metas climáticas globais

Todas as 31 divisões administrativas de nível provincial da China continental publicaram formalmente suas diretrizes para o 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

Os calhamaços de planejamento socioeconômico confirmam o alinhamento das metas locais aos compromissos climáticos de Pequim, mas trazem uma nítida divisão estratégica regional fundamentada nas assimetrias de desenvolvimento econômico e na disponibilidade de recursos naturais do gigante asiático.

Os planos provinciais operam como a principal engrenagem de conversão das metas gerais do Partido Comunista Chinês em medidas práticas.

Indicadores nacionais obrigatórios, como a redução da intensidade de carbono por unidade de Produto Interno Bruto (PIB) e o aumento da fatia de fontes não fósseis na matriz, passam a balizar diretamente as avaliações de desempenho político das lideranças locais, historicamente cobradas pelo cumprimento rigoroso de metas de entrega.

Divergência nas metas de energia limpa

Ainda que a energia solar, a eólica, o hidrogênio verde e o armazenamento em baterias apareçam nos planos de todas as províncias, a abordagem prática varia.

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Estados litorâneos e industrializados focam em metas agressivas de instalação de novas capacidades, a província de Zhejiang planeja erguer 90 gigawatts (GW) em novos parques solares até 2030, e no avanço de usinas fotovoltaicas flutuantes em alto-mar (offshore).

Já no sul, Shaanxi aposta nos chamados modelos de convivência, consorciando painéis solares a plantações de chá e áreas florestais.

O avanço tecnológico também pautou o ciclo de descarte.

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Um grupo de 19 províncias incluiu diretrizes específicas para o gerenciamento de resíduos e reciclagem de equipamentos antigos de energia limpa, uma novidade regulatória no país.

Regiões como Mongólia Interior, Jiangsu, Jiangxi e Qinghai assumiram o compromisso de criar distritos industriais dedicados exclusivamente à logística reversa de painéis solares e pás de turbinas eólicas obsoletas.

Na indústria automotiva, a ambição regional desafia o freio de Pequim.

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Embora o governo central emita alertas contra a sobrecapacidade industrial, mais de 20 províncias decidiram blindar seus planos de fomento para a cadeia de veículos elétricos e híbridos (NEVs), projetando faturamentos na casa das centenas de bilhões de ienes.

Jilin estabeleceu que os modelos eletrificados deverão responder por metade das vendas de carros novos até 2030.

Combustíveis fósseis e segurança de suprimento

O pragmatismo econômico desenha um cenário duplo no planejamento chinês. Ao mesmo tempo em que prometem alcançar o pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030, 17 governos locais planejam expandir ou liberar limites de extração de carvão e petróleo.

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Esse grupo é composto essencialmente por territórios do oeste e do norte, designados como bases estratégicas de segurança energética nacional, como Xinjiang, Shanxi e a própria Mongólia Interior.

A postura em relação ao gás natural reforça a lógica de transição gradual batizada pelo governo central de “construir antes de destruir”.

Nenhuma província propôs limites ao consumo de gás e várias projetam saltos na infraestrutura. Sichuan planeja atingir uma extração anual de 70 bilhões de metros cúbicos até o fim da década.

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Analistas do setor apontam que o combustível mantém relevância nos planos locais como uma espécie de porto seguro para evitar apagões e garantir a estabilidade das redes elétricas, mitigando a intermitência das fontes eólica e solar.

Inteligência artificial nas minas e redes elétricas

A grande novidade corporativa do novo ciclo de planejamento é o casamento entre os sistemas de energia e a corrida pela inteligência artificial.

Mais de 20 províncias detalharam metas para conectar grandes modelos de linguagem (LLMs) e sistemas de IA à gestão de minas de carvão, monitoramento de campos petrolíferos e previsão de carga em redes elétricas.

A província carbonífera de Shanxi prevê a construção de uma plataforma de inteligência artificial desenhada sob medida para a indústria extrativista, com foco no controle automatizado de maquinários subterrâneos.

Especialistas ponderam que a incorporação da IA reflete uma diretriz política obrigatória para a modernização da governança energética, embora a viabilidade comercial desses sistemas em larga escala ainda demande maturação tecnológica substancial ao longo dos próximos cinco anos.