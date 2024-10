Como o ciclone que chega ao Sul vai afetar São Paulo: veja a previsão de hoje (25/10)

A passagem de um ciclone extratropical pela região Sul vai impactar o Centro-Oeste e o Sudeste, provocando chuvas volumosas e tempestades em São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, nesta semana, para o sul de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul.

Como vai ficar o tempo no Sul do Brasil nesta sexta-feira, 25?

Hoje o ciclone deverá estar em alto-mar e o tempo seco com a presença do sol começa a predominar no Sul do país. À exceção será o norte do Paraná, que ainda terá instabilidades.

Em Curitiba (PR) a máxima é de 28°C e a mínima é de 17°C. Já em Florianópolis (SC) a máxima é de 28°C e a mínima é de 20°C. Em Porto Alegre (RS) a temperatura máxima pode chegar a 25°C e a mínima pode chegar a 20°C.

Como vai ficar o tempo no Norte do Brasil nesta sexta-feira, 25?

A Região Norte deve ter áreas de instabilidade associadas ao calor que irão provocar pancadas de chuva, com valores acima 50 mm no centro-oeste do Amazonas, podendo superar os 100 mm em algumas localidades. Acumulados de até 50 mm associados a pancadas de chuva poderão ocorrer no Acre, Rondônia, Tocantins e sul do Pará. Hoje, Palmas (TO) deve registrar a maior temperatura do Norte, com máxima de 38°C. Em Manaus (AM), a máxima é de 35°C, em Boa Vista (RR) é de 36°C e Porto Velho (RO) também deve ter máxima de 36°C.

Como vai ficar o tempo no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil nesta sexta-feira, 25?

A formação do ciclone extratropical no Sul do país favorecerá o alinhamento de uma região de convergência, provocando chuvas volumosas e tempestades em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Áreas de instabilidade também podem provocar chuvas isoladas no sul de Goiás, do Mato Grosso e de Minas Gerais, bem como no Rio de Janeiro, onde são previstos volumes de chuva acima de 60 mm.

Em São Paulo capital (SP) a máxima é de 28°C e a mínima é de 22°C. Belo Horizonte (MG) pode chegar a bater 30°C hoje, com mínima de 18°C. No Rio de Janeiro (RJ) a temperatura vai variar entre os 36°C e 21°C, enquanto em Vitória (ES) a máxima é de 35°C e a mínima é de 24°C.

Confira a previsão para esta sexta-feira, 25, em dez capitais (fonte: Inmet):

– Belém: Muitas nuvens com possibilidade de chuva, com mínima de 24ºC e máxima de 34ºC

– Belo Horizonte: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 18ºC e máxima de 30ºC

– Brasília: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

– Curitiba: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

– Fortaleza: Poucas nuvens, com mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

– Manaus: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 25ºC e máxima de 35ºC

– Porto Alegre: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

– Rio de Janeiro: Nublado com possibilidade de chuvas isoladas, com mínima de 21ºC e máxima de 36ºC

– Salvador: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

– São Paulo: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 22ºC e máxima de 28ºC