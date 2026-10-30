🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Agenda Verde

Como fica o tempo no feriado de Finados em cada região do Brasil

Pancadas de chuva devem atingir quase todo o país, enquanto temperaturas próximas dos 40°C são esperadas no Norte e no Nordeste

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Pedestrians face rain in the old center of Sao Paulo, Brazil, on Thursday night during the summer. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Fim de semana prolongado terá chuvas em quase todo o Brasil (NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Como fica o tempo no feriado de Finados em cada região do Brasil Priorize VEJA no Google

O fim de semana prolongado pelo feriado de Finados, na segunda-feira, 2, será marcado por pancadas de chuva em quase todo o Brasil. Segundo o Climatempo, a combinação de calor, alta umidade e circulação de ventos nas camadas superiores da atmosfera deve favorecer a formação de nuvens carregadas, mesmo sem a passagem de uma nova frente fria pelo país.

As precipitações podem vir acompanhadas de raios e, em algumas localidades, rajadas de vento moderadas a fortes. A tendência é que as temperaturas sigam amenas no Sul e no Sudeste, regiões que devem registrar maior nebulosidade e períodos frequentes de chuva. O calor mais intenso ficará concentrado no Norte e no Nordeste, além de áreas de Mato Grosso, onde os termômetros podem se aproximar dos 40°C. A seguir, confira a previsão detalhada para cada região, de acordo com informações do Climatempo.

Previsão do tempo para o feriado de Finados

Região Sul: O Rio Grande do Sul terá mais períodos de sol, sobretudo no sábado, 31, com pancadas de chuva concentradas nas áreas norte e leste, incluindo Porto Alegre e a serra gaúcha. No Paraná e em Santa Catarina, a instabilidade deve ganhar força entre domingo e segunda-feira, com possibilidade de temporais e precipitações que podem começar ainda pela manhã no feriado. As máximas na região devem ficar entre 28°C e 30°C.

Continua após a publicidade

Região Sudeste: A presença de uma área de baixa pressão na costa deve favorecer a formação de nuvens carregadas no sábado, com chuva em todos os estados e possibilidade de precipitações fortes à tarde e à noite. No domingo e na segunda-feira, o sol aparece por mais tempo durante a manhã, mas a instabilidade retorna no período da tarde. Há risco de pancadas intensas nos três dias do feriado prolongado. Nas capitais, as temperaturas máximas devem variar entre 27°C e 31°C. O Rio de Janeiro terá os dias mais quentes, com previsão de até 31°C na segunda-feira. Em São Paulo, os termômetros devem chegar a aproximadamente 27°C.

Siga

Região Centro-Oeste: O calor e a umidade devem proporcionar períodos de sol forte, intercalados com pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Em Mato Grosso e no norte de Goiás, as temperaturas podem alcançar entre 35°C e 39°C. No Distrito Federal, as máximas devem oscilar entre 28°C e 30°C. Na segunda-feira, aumenta a possibilidade de chuva pela manhã, inclusive em Brasília e Goiânia. Em Mato Grosso do Sul, a chuva deve ganhar intensidade na segunda-feira, com possibilidade de começar já pela manhã em boa parte do estado, inclusive em Campo Grande. Nos dias anteriores, as precipitações tendem a se concentrar entre a tarde e a noite. As máximas devem ficar entre 33°C e 36°C, com os maiores valores no norte sul-mato-grossense e no Pantanal.

Continua após a publicidade

Região Nordeste: O sol predominará nas capitais e nas áreas litorâneas, onde a possibilidade de chuva é pequena. As pancadas ficam mais restritas ao interior, especialmente no oeste e sudoeste da Bahia, além de áreas do Maranhão e do Piauí. O calor será intenso no sertão, no interior maranhense e piauiense e no oeste da Bahia, com máximas entre 37°C e 40°C.

Região Norte: Amazonas, Acre e Rondônia devem registrar muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo dos três dias, com risco de precipitações moderadas a fortes. Em Tocantins e em outras áreas do Pará, o sol aparece por mais tempo, mas não estão descartadas pancadas isoladas à tarde e à noite. Já Roraima, Amapá e o extremo norte do Pará devem ter menor probabilidade de chuva. O calor será intenso em partes da região, com temperaturas entre 36°C e quase 40°C em Roraima, no norte paraense e em Tocantins.

Publicidade
TAGS:
Clima
feriado
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).