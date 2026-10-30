Como fica o tempo no feriado de Finados em cada região do Brasil

O fim de semana prolongado pelo feriado de Finados, na segunda-feira, 2, será marcado por pancadas de chuva em quase todo o Brasil. Segundo o Climatempo, a combinação de calor, alta umidade e circulação de ventos nas camadas superiores da atmosfera deve favorecer a formação de nuvens carregadas, mesmo sem a passagem de uma nova frente fria pelo país.

As precipitações podem vir acompanhadas de raios e, em algumas localidades, rajadas de vento moderadas a fortes. A tendência é que as temperaturas sigam amenas no Sul e no Sudeste, regiões que devem registrar maior nebulosidade e períodos frequentes de chuva. O calor mais intenso ficará concentrado no Norte e no Nordeste, além de áreas de Mato Grosso, onde os termômetros podem se aproximar dos 40°C. A seguir, confira a previsão detalhada para cada região, de acordo com informações do Climatempo.

Previsão do tempo para o feriado de Finados

Região Sul: O Rio Grande do Sul terá mais períodos de sol, sobretudo no sábado, 31, com pancadas de chuva concentradas nas áreas norte e leste, incluindo Porto Alegre e a serra gaúcha. No Paraná e em Santa Catarina, a instabilidade deve ganhar força entre domingo e segunda-feira, com possibilidade de temporais e precipitações que podem começar ainda pela manhã no feriado. As máximas na região devem ficar entre 28°C e 30°C.

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Região Sudeste: A presença de uma área de baixa pressão na costa deve favorecer a formação de nuvens carregadas no sábado, com chuva em todos os estados e possibilidade de precipitações fortes à tarde e à noite. No domingo e na segunda-feira, o sol aparece por mais tempo durante a manhã, mas a instabilidade retorna no período da tarde. Há risco de pancadas intensas nos três dias do feriado prolongado. Nas capitais, as temperaturas máximas devem variar entre 27°C e 31°C. O Rio de Janeiro terá os dias mais quentes, com previsão de até 31°C na segunda-feira. Em São Paulo, os termômetros devem chegar a aproximadamente 27°C.

Região Centro-Oeste: O calor e a umidade devem proporcionar períodos de sol forte, intercalados com pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Em Mato Grosso e no norte de Goiás, as temperaturas podem alcançar entre 35°C e 39°C. No Distrito Federal, as máximas devem oscilar entre 28°C e 30°C. Na segunda-feira, aumenta a possibilidade de chuva pela manhã, inclusive em Brasília e Goiânia. Em Mato Grosso do Sul, a chuva deve ganhar intensidade na segunda-feira, com possibilidade de começar já pela manhã em boa parte do estado, inclusive em Campo Grande. Nos dias anteriores, as precipitações tendem a se concentrar entre a tarde e a noite. As máximas devem ficar entre 33°C e 36°C, com os maiores valores no norte sul-mato-grossense e no Pantanal.

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Região Nordeste: O sol predominará nas capitais e nas áreas litorâneas, onde a possibilidade de chuva é pequena. As pancadas ficam mais restritas ao interior, especialmente no oeste e sudoeste da Bahia, além de áreas do Maranhão e do Piauí. O calor será intenso no sertão, no interior maranhense e piauiense e no oeste da Bahia, com máximas entre 37°C e 40°C.

Região Norte: Amazonas, Acre e Rondônia devem registrar muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo dos três dias, com risco de precipitações moderadas a fortes. Em Tocantins e em outras áreas do Pará, o sol aparece por mais tempo, mas não estão descartadas pancadas isoladas à tarde e à noite. Já Roraima, Amapá e o extremo norte do Pará devem ter menor probabilidade de chuva. O calor será intenso em partes da região, com temperaturas entre 36°C e quase 40°C em Roraima, no norte paraense e em Tocantins.