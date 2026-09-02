Como fica o tempo na Bahia no feriadão de 7 de setembro, segundo previsão do Climatempo
Sistema chega ao sul baiano entre domingo e segunda
Uma frente fria que atravessa o Sudeste durante o fim de semana chegará ao sul da Bahia entre domingo, 6, e segunda-feira, 7, provocando uma mudança nas condições do tempo em parte do estado durante o feriadão da Independência.
A maior parte do Nordeste terá muito sol e calor durante os três dias, mas algumas áreas baianas serão exceção. A aproximação do sistema aumenta a nebulosidade e favorece pancadas de chuva principalmente no sul e sudoeste da Bahia.
No feriado de segunda-feira, 7, o Climatempo também prevê possibilidade de pancadas no extremo oeste do estado e nas regiões de Vitória da Conquista e Porto Seguro.
Quando a frente fria chega à Bahia?
A grande frente fria avança pelo Sudeste e pelo Centro-Oeste durante os dias 5 e 6 de setembro e alcança o litoral baiano no dia 7.
Na Bahia, seus efeitos começam a ser percebidos entre domingo e segunda-feira, sobretudo no sul e sudoeste do estado e nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais.
Onde pode chover no feriado?
Segundo o Climatempo, as pancadas de chuva poderão atingir o extremo oeste da Bahia durante o feriado.
Vitória da Conquista e Porto Seguro também estão entre as regiões destacadas pela previsão para segunda-feira. A chegada da frente fria aumenta a nebulosidade principalmente no sul e sudoeste baiano.
Maior parte do Nordeste terá sol e calor
Apesar da mudança prevista em parte da Bahia, o cenário predominante no Nordeste durante o feriadão será de muito sol e calor.
Isso significa que as condições meteorológicas poderão variar bastante dentro do próprio estado: enquanto áreas influenciadas pela frente fria terão aumento de nuvens e possibilidade de chuva, outras regiões permanecem sob condições típicas de tempo mais aberto.
A previsão reforça a importância de observar o destino da viagem durante o feriado, sobretudo para quem pretende seguir para o sul, sudoeste ou extremo oeste baiano.