Como fica o tempo na Bahia no feriadão de 7 de setembro, segundo previsão do Climatempo

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Uma frente fria avançará para o sul da Bahia entre domingo e segunda, mudando as condições do tempo para o feriadão da Independência. Enquanto a maior parte do Nordeste terá sol e calor, algumas áreas baianas, como Vitória da Conquista e Porto Seguro, podem enfrentar pancadas de chuva. Confira a previsão detalhada.

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Uma frente fria que atravessa o Sudeste durante o fim de semana chegará ao sul da Bahia entre domingo, 6, e segunda-feira, 7, provocando uma mudança nas condições do tempo em parte do estado durante o feriadão da Independência.

A maior parte do Nordeste terá muito sol e calor durante os três dias, mas algumas áreas baianas serão exceção. A aproximação do sistema aumenta a nebulosidade e favorece pancadas de chuva principalmente no sul e sudoeste da Bahia.

No feriado de segunda-feira, 7, o Climatempo também prevê possibilidade de pancadas no extremo oeste do estado e nas regiões de Vitória da Conquista e Porto Seguro.

Quando a frente fria chega à Bahia?

A grande frente fria avança pelo Sudeste e pelo Centro-Oeste durante os dias 5 e 6 de setembro e alcança o litoral baiano no dia 7.

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Na Bahia, seus efeitos começam a ser percebidos entre domingo e segunda-feira, sobretudo no sul e sudoeste do estado e nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais.

Onde pode chover no feriado?

Segundo o Climatempo, as pancadas de chuva poderão atingir o extremo oeste da Bahia durante o feriado.

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Vitória da Conquista e Porto Seguro também estão entre as regiões destacadas pela previsão para segunda-feira. A chegada da frente fria aumenta a nebulosidade principalmente no sul e sudoeste baiano.

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Maior parte do Nordeste terá sol e calor

Apesar da mudança prevista em parte da Bahia, o cenário predominante no Nordeste durante o feriadão será de muito sol e calor.

Isso significa que as condições meteorológicas poderão variar bastante dentro do próprio estado: enquanto áreas influenciadas pela frente fria terão aumento de nuvens e possibilidade de chuva, outras regiões permanecem sob condições típicas de tempo mais aberto.

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A previsão reforça a importância de observar o destino da viagem durante o feriado, sobretudo para quem pretende seguir para o sul, sudoeste ou extremo oeste baiano.