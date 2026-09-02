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Agenda Verde

Como fica o tempo na Bahia no feriadão de 7 de setembro, segundo previsão do Climatempo

Sistema chega ao sul baiano entre domingo e segunda

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 21h00
A girl walks by the shore with an umbrella while it rains in Porto Seguro, Brazil, 20 June 2014. The FIFA World Cup 2014 will take place in Brazil from 12 June to 13 July 2014. Photo: Thomas Eisenhuth/dpa | usage worldwide (Photo by Thomas Eisenhuth/picture alliance via Getty Images)
Mulher caminhando durante chuva em Porto Seguro, na Bahia (Thomas Eisenhuth/picture alliance/Getty Images)
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Uma frente fria que atravessa o Sudeste durante o fim de semana chegará ao sul da Bahia entre domingo, 6, e segunda-feira, 7, provocando uma mudança nas condições do tempo em parte do estado durante o feriadão da Independência.

A maior parte do Nordeste terá muito sol e calor durante os três dias, mas algumas áreas baianas serão exceção. A aproximação do sistema aumenta a nebulosidade e favorece pancadas de chuva principalmente no sul e sudoeste da Bahia.

No feriado de segunda-feira, 7, o Climatempo também prevê possibilidade de pancadas no extremo oeste do estado e nas regiões de Vitória da Conquista e Porto Seguro.

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Quando a frente fria chega à Bahia?

A grande frente fria avança pelo Sudeste e pelo Centro-Oeste durante os dias 5 e 6 de setembro e alcança o litoral baiano no dia 7.

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Na Bahia, seus efeitos começam a ser percebidos entre domingo e segunda-feira, sobretudo no sul e sudoeste do estado e nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais.

Onde pode chover no feriado?

Segundo o Climatempo, as pancadas de chuva poderão atingir o extremo oeste da Bahia durante o feriado.

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Vitória da Conquista e Porto Seguro também estão entre as regiões destacadas pela previsão para segunda-feira. A chegada da frente fria aumenta a nebulosidade principalmente no sul e sudoeste baiano.

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Maior parte do Nordeste terá sol e calor

Apesar da mudança prevista em parte da Bahia, o cenário predominante no Nordeste durante o feriadão será de muito sol e calor.

Isso significa que as condições meteorológicas poderão variar bastante dentro do próprio estado: enquanto áreas influenciadas pela frente fria terão aumento de nuvens e possibilidade de chuva, outras regiões permanecem sob condições típicas de tempo mais aberto.

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A previsão reforça a importância de observar o destino da viagem durante o feriado, sobretudo para quem pretende seguir para o sul, sudoeste ou extremo oeste baiano.

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