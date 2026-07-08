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Como fica o tempo em São Paulo no feriado e no fim de semana

Confira a previsão para os próximos dias na capital paulista e saiba o que esperar durante o feriado prolongado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 08h49
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 (Getty Images/Reprodução)
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Como fica o tempo em São Paulo no feriado e no fim de semana Priorizar nos meus resultados Google

O feriado desta quinta-feira, 9 de julho, será de tempo firme na cidade de São Paulo. A previsão indica uma manhã fria, com mínima de 11°C, seguida de elevação gradual das temperaturas e máxima de 24°C durante a tarde. Não há expectativa de chuva para a capital.

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As nuvens presentes nas primeiras horas do dia devem diminuir ao longo da manhã, abrindo espaço para uma tarde ensolarada. À noite, o céu permanece com poucas nuvens, e os termômetros voltam a cair. O cenário favorece atividades ao ar livre.

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O tempo firme continua na sexta-feira e durante boa parte do sábado. A mudança mais significativa está prevista para domingo, quando o aumento da nebulosidade pode provocar chuva passageira e chuvisco à noite.

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Como fica o tempo no feriado de quinta-feira?

Segundo o Climatempo, a quinta-feira começa com possibilidade de nevoeiro e muitas nuvens na capital. Entre a madrugada e o início da manhã, as temperaturas devem variar de 11°C a 13°C, com umidade elevada. O sol aparece com mais força perto do meio-dia, e a máxima pode chegar a 24°C por volta das 15h.

Sexta-feira terá sol e temperaturas agradáveis

Na sexta-feira, 10, a capital deve registrar mínima de 12°C e máxima de 24°C. O sol aparece entre algumas nuvens durante o dia, sem previsão de chuva. A noite terá aumento de nebulosidade, mas o tempo segue firme.

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Previsão do tempo para o fim de semana em São Paulo

Sábado será nublado, mas sem chuva

O sábado, 11, começa com temperatura próxima de 13°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com máxima prevista de 22°C. Não há expectativa de chuva.

As nuvens aumentam à noite, quando a temperatura deve cair novamente. Apesar do céu mais fechado, o sábado ainda oferece condições favoráveis para passeios e atividades em áreas abertas.

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Domingo pode ter chuva passageira

O domingo, 12, será o dia mais instável do período. A previsão aponta mínima de 14°C e máxima de 20°C, com sol entre nuvens e chuva passageira. Durante a tarde, podem ocorrer pancadas acompanhadas de trovoadas, enquanto a noite terá céu nublado e possibilidade de chuvisco.

O volume previsto é baixo, de aproximadamente 1,1 milímetro, mas a chuva pode ocorrer de forma localizada. Quem planeja atividades ao ar livre deve acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia.

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