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O feriado de Corpus Christi, 4 de junho, trará contrastes climáticos pelo Brasil. Sul e Sudeste terão clima de outono, com noites frias e chuviscos em SP e RJ. O Centro-Oeste terá sol, calor e ar seco. Norte e Nordeste registram pancadas de chuva frequentes, com risco de temporais em algumas áreas litorâneas. Fique atento!

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A previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi, nesta quinta, 4 de junho, indica contrastes importantes entre as regiões do Brasil. Segundo o Climatempo, o dia terá predomínio de clima de outono no Sul e no Sudeste, com noites e manhãs mais frias, enquanto o Centro-Oeste terá sol, calor à tarde e ar seco.

Em São Paulo, a atenção se concentra no sul e no leste do estado, incluindo a Grande São Paulo e o litoral paulista, onde há previsão de chuvas fracas e chuviscos durante a quinta-feira. No restante do Sudeste, o sol deve aparecer em boa parte das áreas, mas ainda com tempo úmido em pontos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e regiões serranas.

O feriado também exige atenção em áreas do Norte e do Nordeste, onde há previsão de pancadas de chuva frequentes e risco de chuva moderada a forte em alguns trechos.

Previsão por região:

Sul

O Sul terá clima típico de outono, com predomínio de sol em grande parte da região, noites e madrugadas frias e tardes agradáveis. Há risco de nevoeiro no início da manhã, especialmente em serras e vales, o que pode prejudicar a visibilidade nas estradas. Na Grande Curitiba, no litoral do Paraná e no Vale do Itajaí, há possibilidade de chuviscos na quinta-feira.

Sudeste

Além de São Paulo, o Sudeste terá atenção para o Rio de Janeiro, que deve registrar muitas nuvens e chuva fraca na quinta-feira. No leste de Minas Gerais, o tempo fica úmido, com risco de chuva leve e chuviscos. Em regiões serranas, como Campos do Jordão, Sul de Minas e áreas de serra no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o friozinho deve persistir, com possibilidade de nevoeiro.

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Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá predomínio de sol e tempo seco no feriado. As temperaturas ficam amenas à noite e ao amanhecer, mas as tardes serão quentes, em geral acima de 30°C. A umidade relativa do ar pode ficar em torno de 30% nas horas mais quentes, condição que exige reforço na hidratação e atenção a atividades ao ar livre.

Norte

No Norte, o tempo seco predomina no Tocantins, no sul e leste do Pará, em grande parte de Rondônia e no Acre. Já o centro-norte e oeste do Amazonas, o norte do Pará, o Amapá e Roraima terão tempo instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva frequentes, que podem ocorrer com moderada a forte intensidade. Há risco de temporais no Amapá, em Roraima e no litoral do Pará.

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Nordeste

O interior do Nordeste terá sol forte e calor em boa parte do feriado. Nas áreas próximas ao litoral, porém, a nebulosidade e as pancadas de chuva continuam frequentes. Salvador, litoral norte da Bahia e litoral de Sergipe têm maior risco de chuva moderada a forte na quinta-feira. Também pode chover com moderada a forte intensidade no litoral de Pernambuco e da Paraíba, incluindo Recife e João Pessoa.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 4:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 13°C / 23ºC

Brasília (DF): 14°C / 26°C

Curitiba (PR): 11°C / 16°C

Florianópolis (SC): 14°C / 19°C

Goiânia (GO): 17°C / 27°C

Manaus (AM): 24°C / 29°C

Porto Alegre (RS): 12°C / 22°C

Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 24°C

Salvador (BA): 22°C / 28°C

São Paulo (SP): 13°C / 21°C