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Agenda Verde

Como fica o tempo em São Paulo no feriadão, segundo o Climatempo

Avanço da frente fria vai começar a ser sentido ainda no sábado, 6

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 14h51
Frio São Paulo - Baixas temperaturas
Pedestres se protegem do frio na região central de São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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Como fica o tempo em São Paulo no feriadão, segundo o Climatempo Priorizar nos meus resultados Google

O feriadão de 7 de setembro será marcado pelo avanço de uma grande frente fria sobre São Paulo durante o fim de semana, que vai provocar o aumento da nebulosidade, chuva e queda das temperaturas em diferentes áreas do estado.

Segundo o Climatempo, a mudança começa já na madrugada de sábado, 5, quando a frente fria provoca chuva no oeste, sul e leste paulista. Ao longo da tarde e da noite, as instabilidades se espalham por todas as regiões de São Paulo, com risco de temporais.

No domingo, 6, o tempo continua bastante instável e há risco de chuva forte no estado. Na segunda-feira, 7, feriado da Independência, as condições variam de acordo com a região: enquanto o sul e o leste permanecem com muitas nuvens e chuva frequente, o centro-oeste paulista volta a ter predomínio de sol.

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Onde vai chover em São Paulo no feriadão?

O avanço da frente fria começa a ser sentido ainda no sábado. Oeste, sul e leste do estado são as primeiras áreas atingidas, antes de a chuva alcançar todas as regiões paulistas durante a tarde e a noite.

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O domingo segue com condições para chuva forte. Já na segunda-feira, a maior concentração de nebulosidade e chuva frequente estará no sul e no leste paulista, incluindo a capital e o litoral.

No norte do estado e em áreas da Serra da Mantiqueira, ainda poderão ocorrer pancadas de chuva. Em contraste, o centro-oeste de São Paulo terá predomínio de sol durante o feriado.

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Temperatura cai com entrada de ar polar

Além da chuva, a frente fria vem acompanhada por uma forte massa de ar de origem polar. O Climatempo prevê queda das temperaturas em todo o Sudeste durante o fim de semana prolongado.

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Na Grande São Paulo, a combinação entre ar frio, excesso de nebulosidade e chuva deve provocar sensação de frio. As áreas serranas do estado também sentirão com maior intensidade a redução das temperaturas.

Mar deve ficar agitado

Quem pretende aproveitar o feriadão no litoral paulista também deve acompanhar as condições do mar. Segundo o Climatempo, ventos fortes sobre o oceano vão reforçar a agitação marítima entre a costa do Sul e do Sudeste durante o período.

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