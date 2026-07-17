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Como fica o tempo em São Paulo neste sábado, 18: veja a previsão do Climatempo

Capital paulista terá um dia sem chuva

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 17h00
View to the avenue and Ibirapuera neighborhood with the Obelisk at background
Região do Parque Ibirapuera, em São Paulo (stocklapse/Getty Images)
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A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 18 de julho, indica um dia de tempo firme e céu aberto. De acordo com o Climatempo, o sol predomina durante todo o dia, sem nuvens no céu, e a noite também será de tempo aberto.

A capital paulista não deve registrar chuva, o que reforça um cenário favorável para atividades ao ar livre ao longo do sábado.

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Como fica o tempo durante o dia

O sábado será de sol desde as primeiras horas em São Paulo. A previsão do Climatempo é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, condição que favorece a elevação gradual da temperatura.

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A mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C. A amplitude térmica de 11°C indica uma manhã mais fria e uma tarde mais agradável.

Vai chover em São Paulo?

Não há previsão de chuva para São Paulo neste sábado. Com o tempo aberto também à noite, a tendência é de estabilidade durante todo o período, sem indicação de mudança brusca nas condições meteorológicas.

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Umidade e vento

A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 90%, sem sinal de índices críticos para a capital paulista.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 18 de julho:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 11°C / 24°C
  • Brasília (DF): 11°C / 24°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 24°C
  • Florianópolis (SC): 15°C / 24°C
  • Goiânia (GO): 16°C / 28°C
  • Manaus (AM): 25°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 21°C / 31°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 30°C
  • Salvador (BA): 23°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 25°C

Como fica o tempo no domingo?

Depois do sábado de sol forte e tempo aberto, São Paulo deve manter o padrão de estabilidade no domingo. Segundo o Climatempo, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e noite de tempo aberto, ainda sem nebulosidade. A temperatura mínima será de 10°C e a máxima de 25°C. Não há previsão de chuva.

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Clima
Previsão do tempo
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