Como fica o tempo em São Paulo neste sábado, 18: veja a previsão do Climatempo
Capital paulista terá um dia sem chuva
A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 18 de julho, indica um dia de tempo firme e céu aberto. De acordo com o Climatempo, o sol predomina durante todo o dia, sem nuvens no céu, e a noite também será de tempo aberto.
A capital paulista não deve registrar chuva, o que reforça um cenário favorável para atividades ao ar livre ao longo do sábado.
Como fica o tempo durante o dia
O sábado será de sol desde as primeiras horas em São Paulo. A previsão do Climatempo é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, condição que favorece a elevação gradual da temperatura.
A mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C. A amplitude térmica de 11°C indica uma manhã mais fria e uma tarde mais agradável.
Vai chover em São Paulo?
Não há previsão de chuva para São Paulo neste sábado. Com o tempo aberto também à noite, a tendência é de estabilidade durante todo o período, sem indicação de mudança brusca nas condições meteorológicas.
Umidade e vento
A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 90%, sem sinal de índices críticos para a capital paulista.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 18 de julho:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 11°C / 24°C
- Brasília (DF): 11°C / 24°C
- Curitiba (PR): 14°C / 24°C
- Florianópolis (SC): 15°C / 24°C
- Goiânia (GO): 16°C / 28°C
- Manaus (AM): 25°C / 30°C
- Porto Alegre (RS): 21°C / 31°C
- Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 30°C
- Salvador (BA): 23°C / 28°C
- São Paulo (SP): 14°C / 25°C
Como fica o tempo no domingo?
Depois do sábado de sol forte e tempo aberto, São Paulo deve manter o padrão de estabilidade no domingo. Segundo o Climatempo, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e noite de tempo aberto, ainda sem nebulosidade. A temperatura mínima será de 10°C e a máxima de 25°C. Não há previsão de chuva.