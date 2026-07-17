Como fica o tempo em São Paulo neste sábado, 18: veja a previsão do Climatempo

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São Paulo terá sábado de tempo firme e sol predominante, com céu aberto durante todo o dia e à noite. A temperatura varia entre 14°C e 25°C, sem previsão de chuva. O domingo segue o mesmo padrão, com sol forte e temperaturas de 10°C a 25°C, ideal para atividades ao ar livre.

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A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 18 de julho, indica um dia de tempo firme e céu aberto. De acordo com o Climatempo, o sol predomina durante todo o dia, sem nuvens no céu, e a noite também será de tempo aberto.

A capital paulista não deve registrar chuva, o que reforça um cenário favorável para atividades ao ar livre ao longo do sábado.

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Como fica o tempo durante o dia

O sábado será de sol desde as primeiras horas em São Paulo. A previsão do Climatempo é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, condição que favorece a elevação gradual da temperatura.

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A mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C. A amplitude térmica de 11°C indica uma manhã mais fria e uma tarde mais agradável.

Vai chover em São Paulo?

Não há previsão de chuva para São Paulo neste sábado. Com o tempo aberto também à noite, a tendência é de estabilidade durante todo o período, sem indicação de mudança brusca nas condições meteorológicas.

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Umidade e vento

A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 90%, sem sinal de índices críticos para a capital paulista.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 18 de julho:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 11°C / 24°C

Brasília (DF): 11°C / 24°C

Curitiba (PR): 14°C / 24°C

Florianópolis (SC): 15°C / 24°C

Goiânia (GO): 16°C / 28°C

Manaus (AM): 25°C / 30°C

Porto Alegre (RS): 21°C / 31°C

Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 30°C

Salvador (BA): 23°C / 28°C

São Paulo (SP): 14°C / 25°C

Como fica o tempo no domingo?

Depois do sábado de sol forte e tempo aberto, São Paulo deve manter o padrão de estabilidade no domingo. Segundo o Climatempo, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e noite de tempo aberto, ainda sem nebulosidade. A temperatura mínima será de 10°C e a máxima de 25°C. Não há previsão de chuva.