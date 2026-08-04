Como fica o tempo em São Paulo nesta quarta, 5

Ler Resumo





São Paulo terá tempo firme, calor de 29°C e baixa umidade nesta quarta-feira, 5 de agosto, segundo o Climatempo. Enquanto o Sudeste e Centro-Oeste registram tempo seco, o Sul se prepara para temporais. Confira os detalhes e as temperaturas em outras capitais para se programar.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 5, indica tempo firme, calor e baixa umidade na cidade de São Paulo. A capital paulista terá céu aberto, poucas nuvens e temperatura máxima de 29°C, de acordo com o Climatempo.

O cenário será diferente em áreas do oeste, sudoeste, centro e sul do estado, onde poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva. Em alguns pontos, a precipitação pode variar de moderada a forte, especialmente nas áreas mais próximas do Paraná.

No restante do Brasil, os principais destaques serão os temporais na Região Sul e a chuva forte em setores de Mato Grosso do Sul. Já grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste continuará sob influência do tempo seco e de temperaturas acima da média.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Previsão do tempo por região

Sul

A Região Sul terá o tempo mais instável do país. Há previsão de chuva forte, trovoadas, rajadas de vento e risco de temporais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. As instabilidades aumentam ao longo do dia.

Sudeste

O tempo permanece firme e quente na maior parte da região. Além da chuva isolada em São Paulo, poderá chover no litoral do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. A baixa umidade será destaque em áreas paulistas, mineiras e fluminenses.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul terá pancadas de chuva moderadas a fortes, principalmente no oeste, sul e sudoeste do estado. Em Goiás, no Distrito Federal e em áreas de Mato Grosso, o dia será quente, seco e com umidade muito baixa.

Nordeste

A chuva ficará concentrada no litoral, especialmente entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, no litoral do Maranhão e entre Salvador e o sul da Bahia. No interior, o tempo continuará seco e com rajadas de vento.

Norte

Pancadas isoladas poderão atingir Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. No Tocantins, Acre, Rondônia e em parte do Pará, o tempo ficará firme, quente e com poucas nuvens.

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 5 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 28°C



Brasília (DF): 16°C / 28°C



Curitiba (PR): 14°C / 24°C



Florianópolis (SC): 17°C / 29°C



Goiânia (GO): 18°C / 30°C



Manaus (AM): 26°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 18°C / 26°C



Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 32°C



Salvador (BA): 21°C / 29°C



São Paulo (SP): 16°C / 29°C

Quais são os principais riscos nesta quarta-feira?

O maior risco de temporais estará concentrado na Região Sul, com possibilidade de chuva forte, trovoadas e rajadas de vento. Áreas de Mato Grosso do Sul também poderão registrar precipitações intensas.

Em São Paulo e em outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, a principal preocupação será a baixa umidade do ar. A recomendação é reforçar a hidratação e evitar atividades físicas intensas durante as horas mais quentes.