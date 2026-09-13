Como fica o tempo em São Paulo e nas regiões brasileiras no começo da semana, segundo o Climatempo
Capital paulista terá ainda chuva pela manhã; áreas do Sul começam a ter tempo mais firme
A previsão do tempo para segunda-feira, 14, indica mais um dia frio, úmido e com chuva em São Paulo. Na capital paulista, o céu permanece carregado durante a manhã, mas a tendência é de melhora gradual no decorrer do dia, com retorno de períodos de sol e diminuição da nebulosidade à tarde.
Segundo a previsão do Climatempo, São Paulo terá mínima de 14°C e máxima de apenas 16°C, com sensação térmica variando entre 14°C e 15°C. A chuva se concentra principalmente pela manhã; à tarde, o sol aparece entre nuvens, e a noite terá bastante nebulosidade.
O começo da semana terá condições bastante diferentes pelo país. Enquanto partes do Sudeste e de Mato Grosso do Sul ainda enfrentam instabilidade, o Rio Grande do Sul terá cenário mais firme em áreas como Porto Alegre. No Centro-Oeste, também haverá forte contraste entre a chuva em Mato Grosso do Sul e o tempo seco em Brasília. No Norte e no Nordeste, algumas capitais terão predomínio de sol e nebulosidade, com pouca ou nenhuma chuva.
Previsão do tempo no Sudeste
São Paulo: a segunda-feira começa nublada e com chuva. Durante a tarde, as nuvens diminuem e haverá períodos de sol. A temperatura varia somente entre 14°C e 16°C.
Rio de Janeiro: áreas do litoral fluminense ainda terão um dia bastante instável. Na capital, o Climatempo prevê chuva forte durante o dia, diminuindo de intensidade à noite, com temperaturas entre 19°C e 21°C.
Como fica o tempo nas outras regiões
Sul: o cenário será mais estável em parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a previsão é de 12°C a 16°C, com pouca chuva e sol entre muitas nuvens durante o dia.
Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul continua sendo o principal ponto de atenção. Mesmo com o afastamento da frente fria, a umidade residual mantém condições para pancadas de chuva e temporais isolados, especialmente no oeste, centro e leste do estado. Já Brasília terá tempo seco, com sol e muitas nuvens, sem previsão de chuva e temperaturas entre 20°C e 32°C.
Nordeste: a previsão varia ao longo da faixa litorânea. Em Salvador, pode chover pela manhã, antes da diminuição das nuvens durante a tarde; a temperatura varia entre 23°C e 27°C. No Recife, o Climatempo prevê 22°C a 29°C, muitas nuvens e sem chuva.
Norte: em Belém, a segunda-feira terá sol e aumento da nebulosidade durante a tarde, mas sem previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 23°C e 33°C, segundo o Climatempo.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 14 de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 17°C / 25°C
- Brasília (DF): 20°C / 32°C
- Curitiba (PR): 9°C / 14°C
- Florianópolis (SC): 15°C / 16°C
- Goiânia (GO): 22°C / 31°C
- Manaus (AM): 28°C / 37°C
- Porto Alegre (RS): 12°C / 16°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 21°C
- Salvador (BA): 23°C / 27°C
- São Paulo (SP): 14°C / 16°C
Chuva ainda exige atenção no Centro-Sul
O principal ponto de atenção para a segunda-feira permanece nas áreas onde a atmosfera ainda estará úmida e instável. Em Mato Grosso do Sul, o Climatempo alerta para a possibilidade de temporais isolados, mesmo após o afastamento da frente fria. No litoral do Rio de Janeiro, a chuva também pode ocorrer com intensidade ao longo do dia.
Em São Paulo, apesar da chuva prevista para a manhã, a tendência é de redução da nebulosidade durante a tarde. O frio, porém, permanece como destaque: com máxima de somente 16°C, a amplitude térmica será pequena ao longo da segunda-feira.