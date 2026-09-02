Como fica o tempo em Minas Gerais no feriadão de 7 de setembro: as regiões que terão chuva forte

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O feriadão de 7 de setembro em Minas Gerais terá mudanças climáticas significativas. Uma frente fria avança, trazendo chuva e queda de temperatura para todo o estado. Prepare-se para pancadas a partir de sábado, com intensificação no domingo e na segunda. Belo Horizonte sentirá o ar frio. Saiba mais sobre as áreas afetadas e a previsão completa.

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O feriadão de 7 de setembro terá mudança nas condições do tempo em Minas Gerais. Uma grande frente fria avança sobre o Sudeste durante o fim de semana e aumenta a nebulosidade e as condições para chuva em todas as áreas mineiras.

O sábado, 5, ainda terá muitas horas de sol forte e uma tarde quente em boa parte do estado. A partir da tarde e da noite, porém, pancadas de chuva acompanhadas de raios devem ocorrer principalmente no Sul de Minas, na Zona da Mata e no Triângulo Mineiro.

A instabilidade ganha força no decorrer do fim de semana. No domingo, 6, há risco de chuva forte na Zona da Mata e no Sul de Minas. Na segunda-feira, 7, o Climatempo prevê muita nebulosidade e chuva no estado.

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Quais áreas de Minas serão mais afetadas?

O Sul de Minas e a Zona da Mata estão entre as regiões que devem sentir primeiro os efeitos mais intensos da frente fria. Nesses locais, pancadas com raios podem ocorrer no sábado, enquanto o domingo terá risco de chuva forte.

A Grande Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro e o centro-oeste do estado também entram na rota das instabilidades.

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No norte de Minas, no Vale do Rio Doce e no Vale do Jequitinhonha, as pancadas relacionadas à nova frente fria devem ocorrer entre a tarde e a noite e também poderão alcançar intensidade moderada a forte.

Como fica Belo Horizonte?

A capital mineira também deverá sentir a mudança provocada pelo sistema. Além das condições para pancadas de chuva, a entrada do ar frio de origem polar contribui para a redução das temperaturas.

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Segundo o Climatempo, Belo Horizonte deverá registrar temperatura amena durante o fim de semana prolongado. Nas áreas serranas mineiras, a sensação será de frio.

Segunda-feira será de muita nebulosidade

No feriado de 7 de setembro, Minas Gerais permanece entre os estados do Sudeste sob influência da frente fria. A previsão é de muita nebulosidade e chuva.

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A combinação entre precipitação, cobertura de nuvens e entrada do ar polar impede uma elevação mais acentuada das temperaturas e mantém o estado sob condições diferentes das registradas no início do sábado.