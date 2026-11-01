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Agenda Verde

Como fica a previsão do tempo em São Paulo no feriado de Finados

Climatempo detalha as condições para a capital e outras áreas do estado ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 18h00
View to the avenue and Ibirapuera neighborhood with the Obelisk at background
Região do Parque Ibirapuera, em São Paulo (stocklapse/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta segunda-feira, 2 de novembro, feriado de Finados, indica períodos de sol pela manhã em São Paulo, mas a estabilidade não dura o dia inteiro. Segundo o Climatempo, nuvens carregadas voltam a se formar e provocam pancadas acompanhadas de raios principalmente à tarde e à noite.

Na cidade de São Paulo, o feriado terá momentos de abertura de sol antes do aumento das instabilidades. A temperatura máxima do feriado fica em torno de 25°C, mas há risco de chuva forte na capital e em outras áreas do estado durante a segunda metade do dia.

O cenário de instabilidade se repete em grande parte do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte terão condições para pancadas, enquanto o Nordeste permanece como a região com maior predomínio de sol e menor possibilidade de chuva.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: áreas de chuva podem se formar já pela manhã no centro-oeste do Paraná e de Santa Catarina e avançar para outras regiões dos dois estados durante a tarde. O Climatempo alerta para possibilidade de chuva forte. No Rio Grande do Sul, os períodos de sol tendem a ser maiores, com precipitações principalmente no norte e leste.

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Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo terão mais períodos de sol pela manhã. À tarde e à noite, porém, as pancadas voltam a se espalhar e podem ser fortes em áreas dos quatro estados. Nas praias, também haverá abertura de sol, mas o risco de chuva aumenta na segunda metade do dia.

Centro-Oeste: Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal terão várias horas de sol, mas o calor e a umidade favorecem pancadas com raios. Na segunda-feira, o risco de chuva já pela manhã aumenta, inclusive em Brasília e Goiânia. Em Mato Grosso do Sul, as instabilidades se intensificam e levam chuva desde cedo para grande parte do estado, incluindo Campo Grande.

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Nordeste: será a região com maior predomínio de sol forte. A possibilidade de chuva é pequena na maior parte do território, inclusive nas capitais e no litoral. Pancadas isoladas podem ocorrer no oeste e sudoeste da Bahia e em áreas do Maranhão e do Piauí. No interior, as temperaturas podem variar entre 37°C e 40°C.

Norte: Amazonas, Acre e Rondônia terão muitas nuvens, períodos de sol e pancadas que podem ocorrer a qualquer hora, com risco de chuva moderada a forte. Tocantins e partes do Pará terão sol forte e chuva mais isolada à tarde e à noite. Em Roraima, Amapá e extremo norte paraense, a possibilidade de precipitação será menor.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 2 de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 20°C / 27°C
  • Brasília (DF): 21°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 16°C / 23°C
  • Florianópolis (SC): 21°C / 25°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 33°C
  • Manaus (AM): 26°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 19°C / 28°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 29°C
  • Salvador (BA): 26°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 20°C / 25°C
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TAGS:
Clima
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