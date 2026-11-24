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Impulsionado pelo El Niño, o Deserto do Atacama vive a maior floração já registrada por satélites. Chuvas históricas e neve no inverno despertaram sementes dormentes no solo hiperárido do norte chileno, cobrindo a paisagem com mantos coloridos. Saiba mais sobre o fenômeno.

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Durante a primavera no Hemisfério Sul, áreas do Deserto do Atacama, no norte do Chile, registraram o que cientistas apontam como a floração mais extensa já documentada desde o início da observação por satélites. O fenômeno natural conhecido como desierto florido cobriu a paisagem com mantos avermelhados, verdes e brancos após um inverno atipicamente úmido, impulsionado pela intensificação do fenômeno climático El Niño no Oceano Pacífico tropical.

O evento foi registrado por imagens dos satélites Landsat 8 e Landsat 9 em setembro e outubro. De acordo com a Direção Meteorológica do Chile, frentes de tempestade alimentadas por um rio atmosférico provocaram em julho chuvas históricas entre a região do Atacama e Los Lagos. Em agosto, tempestades sucessivas cobriram partes do deserto com nevascas raras. O padrão climático característico do El Niño enfraqueceu os ventos que mantêm a aridez local e empurrou tempestades em direção ao Equador, abastecendo o solo de umidade.

O volume pluviométrico ativou bancos de sementes nativas que permaneciam dormentes no solo. A cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Copiapó, próximo ao Parque Nacional Desierto Florido, predominaram vastas florações vermelho-púrpura da espécie pata-de-guanaco (Cistanthe longiscapa), identificadas pelo pesquisador de sensoriamento remoto Roberto Chávez, da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso. Em outro ponto, a 50 quilômetros de Copiapó, encostas foram tomadas em setembro por flores brancas da espécie suspiro (Nolana baccata), antes de darem lugar à proliferação de Cistanthe em outubro.

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A magnitude da floração superou episódios catalogados em levantamentos históricos, que identificaram 13 eventos entre 1981 e 2015. “Esta ocorrência do fenômeno do ‘deserto florido’ parece ser a mais significativa até o momento — em termos de extensão, intensidade e duração —, pelo menos desde que começamos a usar o sensoriamento remoto”, declarou Andres Moreira-Muñoz, especialista em geografia vegetal da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso.

Equipes científicas em campo continuam monitorando o deserto com drones, câmeras digitais e dados orbitais para mapear as variações espaço-temporais da biodiversidade. Os dados coletados serão usados para embasar o planejamento territorial e orientar gestores em políticas de conservação ambiental na região.