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Agenda Verde

Comandante do Corpo de Bombeiros revela como helicóptero com cantor Rick foi localizado

Aeronave foi encontrada em local de mata fechada na serra catarinense

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 13h30 | Atualizado em 23 set 2026, 10h41
Vista aérea de destroços de um avião branco e azul espalhados em uma área de mata densa, com vegetação verde e galhos secos ao redor, indicando um acidente aéreo
Destroços do helicóptero que transportava Rick, da dupla com Renner, foram encontrados na serra catarinense (Corpo de Bombeiros/Reprodução)
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Comandante do Corpo de Bombeiros revela como helicóptero com cantor Rick foi localizado Priorizar nos meus resultados Google

A Tenente-Coronel Heloísa Battisti comandou as buscas pelo helicóptero com o cantor Rick e detalhou como a aeronave foi localizada nesta terça, 22, em Santa Bárbara em zona de mata na serra catarinense. Não há sobreviventes e foram encontrados cinco corpos, entre eles o do cantor sertanejo, no local. 

Em entrevista à CNN, Battisti informou: “Ontem (21) iniciamos uma operação de buscas de forma integrada através do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, do executivo municipal e pessoas da sociedade civil que nos auxiliaram também nas buscas. E hoje, infelizmente, o Arcanjo 03 logrou êxito ao encontrar a aeronave, mas infelizmente as cinco pessoas que estavam a bordo estavam em óbito.”

“Então o local onde foi encontrado é na localidade de Santa Bárbara, que é um daqueles pontos que nós mencionávamos desde ontem como um dos pontos de possibilidade de a aeronave ser encontrada. Então, o Arcanjo 03 logrou êxito”, continuou.

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As buscas do Corpo de Bombeiros se concentraram na região do município de Urubici, em Santa Catarina, onde o helicóptero fez sua última comunicação. Segundo Battisti, o local onde a aeronave foi localizada é de “difícil acesso”

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 “A viatura chega numa proximidade onde, para chegar até o local onde está a aeronave, precisa de uma caminhada de cerca de 3 horas”, continuou a comandante. 

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“Então, agora os próximos passos é nós operacionalizarmos a forma da retirada desses corpos de forma segura, de forma coordenada, para que tenhamos êxito nessa missão, mas, infelizmente, não da forma como nós gostaríamos que fosse.”

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A Tenente-Coronel informou que as cinco vítimas do acidente são Rick, seu empresário Bruno Avellar, o videomaker do cantor, Paulo Soares, além do piloto e co-piloto, ainda não identificados.

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