Comandante do Corpo de Bombeiros revela como helicóptero com cantor Rick foi localizado

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O helicóptero desaparecido com o cantor Rick e outras quatro pessoas foi localizado nesta terça-feira em Santa Catarina. A Tenente-Coronel Heloísa Battisti detalhou a complexa operação de busca em uma área de difícil acesso, que infelizmente confirmou a morte de todos a bordo. Entenda os próximos passos da missão.

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A Tenente-Coronel Heloísa Battisti comandou as buscas pelo helicóptero com o cantor Rick e detalhou como a aeronave foi localizada nesta terça, 22, em Santa Bárbara em zona de mata na serra catarinense. Não há sobreviventes e foram encontrados cinco corpos, entre eles o do cantor sertanejo, no local.

Em entrevista à CNN, Battisti informou: “Ontem (21) iniciamos uma operação de buscas de forma integrada através do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, do executivo municipal e pessoas da sociedade civil que nos auxiliaram também nas buscas. E hoje, infelizmente, o Arcanjo 03 logrou êxito ao encontrar a aeronave, mas infelizmente as cinco pessoas que estavam a bordo estavam em óbito.”

“Então o local onde foi encontrado é na localidade de Santa Bárbara, que é um daqueles pontos que nós mencionávamos desde ontem como um dos pontos de possibilidade de a aeronave ser encontrada. Então, o Arcanjo 03 logrou êxito”, continuou.

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As buscas do Corpo de Bombeiros se concentraram na região do município de Urubici, em Santa Catarina, onde o helicóptero fez sua última comunicação. Segundo Battisti, o local onde a aeronave foi localizada é de “difícil acesso”

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“A viatura chega numa proximidade onde, para chegar até o local onde está a aeronave, precisa de uma caminhada de cerca de 3 horas”, continuou a comandante.

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“Então, agora os próximos passos é nós operacionalizarmos a forma da retirada desses corpos de forma segura, de forma coordenada, para que tenhamos êxito nessa missão, mas, infelizmente, não da forma como nós gostaríamos que fosse.”

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A Tenente-Coronel informou que as cinco vítimas do acidente são Rick, seu empresário Bruno Avellar, o videomaker do cantor, Paulo Soares, além do piloto e co-piloto, ainda não identificados.