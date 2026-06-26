Climatempo: São Paulo terá novo alívio contra o frio intenso neste sábado, 27

A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 27 de junho, indica um dia de muitas nuvens, mas com aberturas de sol em diferentes períodos. De acordo com o Climatempo, não vai chover na capital paulista, cenário que favorece atividades ao ar livre durante o primeiro fim de semana do inverno. A temperatura também deve subir em relação aos últimos dias.

Os termômetros devem variar entre 14°C e 22°C. O amanhecer ainda será frio, como é comum nesta época do ano, mas a temperatura sobe gradualmente ao longo do dia. Mesmo com a presença do sol, a grande quantidade de nuvens deve impedir uma elevação mais acentuada da máxima.

Como fica a previsão do tempo no sábado?

Manhã: a manhã deve começar com temperatura próxima dos 14°C e predomínio de nebulosidade. Apesar do céu carregado de nuvens, não há indicação de garoa ou chuva, e algumas aberturas de sol podem ocorrer.

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Tarde: a temperatura sobe durante a tarde e pode alcançar os 22°C. O sol aparece entre muitas nuvens, mantendo a sensação térmica agradável e sem previsão de calor intenso.

Noite: o sábado deve terminar com tempo firme e nebulosidade variável. Com a queda da temperatura depois do pôr do sol, a sensação de frio volta a aumentar, principalmente em áreas mais abertas e afastadas do centro.

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Vai chover em São Paulo?

Segundo a previsão do Climatempo, não irá chover na capital paulista durante o sábado.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 27:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 25ºC

Brasília (DF): 16°C / 26°C

Curitiba (PR): 10°C / 17°C

Florianópolis (SC): 10°C / 20°C

Goiânia (GO): 17°C / 29°C

Manaus (AM): 24°C / 31°C

Porto Alegre (RS): 7°C / 19°C

Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 25°C

Salvador (BA): 22°C / 27°C

São Paulo (SP): 14°C / 22°C