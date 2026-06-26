Climatempo: São Paulo terá novo alívio contra o frio intenso neste sábado, 27
Cenário favorece atividades ao ar livre durante o primeiro fim de semana do inverno
A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 27 de junho, indica um dia de muitas nuvens, mas com aberturas de sol em diferentes períodos. De acordo com o Climatempo, não vai chover na capital paulista, cenário que favorece atividades ao ar livre durante o primeiro fim de semana do inverno. A temperatura também deve subir em relação aos últimos dias.
Os termômetros devem variar entre 14°C e 22°C. O amanhecer ainda será frio, como é comum nesta época do ano, mas a temperatura sobe gradualmente ao longo do dia. Mesmo com a presença do sol, a grande quantidade de nuvens deve impedir uma elevação mais acentuada da máxima.
Como fica a previsão do tempo no sábado?
Manhã: a manhã deve começar com temperatura próxima dos 14°C e predomínio de nebulosidade. Apesar do céu carregado de nuvens, não há indicação de garoa ou chuva, e algumas aberturas de sol podem ocorrer.
Tarde: a temperatura sobe durante a tarde e pode alcançar os 22°C. O sol aparece entre muitas nuvens, mantendo a sensação térmica agradável e sem previsão de calor intenso.
Noite: o sábado deve terminar com tempo firme e nebulosidade variável. Com a queda da temperatura depois do pôr do sol, a sensação de frio volta a aumentar, principalmente em áreas mais abertas e afastadas do centro.
Vai chover em São Paulo?
Segundo a previsão do Climatempo, não irá chover na capital paulista durante o sábado.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 27:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 14°C / 25ºC
- Brasília (DF): 16°C / 26°C
- Curitiba (PR): 10°C / 17°C
- Florianópolis (SC): 10°C / 20°C
- Goiânia (GO): 17°C / 29°C
- Manaus (AM): 24°C / 31°C
- Porto Alegre (RS): 7°C / 19°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 25°C
- Salvador (BA): 22°C / 27°C
- São Paulo (SP): 14°C / 22°C