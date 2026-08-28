Previsão indica virada no tempo em São Paulo nesta sexta com onda de calor, mas cenário será diferente no Sul
Capital paulista terá tempo firme, enquanto o interior do estado enfrenta rajadas de vento mais intensas
A previsão do tempo para esta sexta-feira, 28, indica um aquecimento em São Paulo. Na capital, o sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura máxima pode chegar aos 31°C, segundo o Climatempo.
O aumento das temperaturas ocorre também no interior paulista, depois do período mais frio e úmido observado no começo da semana. Ao mesmo tempo, a umidade relativa do ar diminui principalmente na metade norte do estado.
O cenário será diferente no Sul do país. Uma frente fria mantém chuva forte e temporais no Rio Grande do Sul, com volumes elevados e rajadas que podem chegar a 90 km/h em áreas da região, enquanto Centro-Oeste e Nordeste enfrentam calor e tempo seco.
Previsão do tempo por região do país:
Sul
A frente fria mantém o tempo instável principalmente no Rio Grande do Sul, com chuva moderada a forte e risco de temporais. As instabilidades também atingem o oeste, centro e sul de Santa Catarina.
No território gaúcho, os volumes podem variar entre 10 e 100 mm por dia, com pontos acima de 140 mm na Campanha, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Médio. Rajadas podem alcançar 90 km/h em áreas do Sul.
No Paraná, predominam sol e calor. O norte de Santa Catarina também terá tempo mais seco e quente, embora não esteja descartada chuva bastante isolada.
Sudeste
O Sudeste terá aumento das temperaturas nesta sexta-feira. Além de São Paulo, o calor ganha intensidade em Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte do estado.
O Rio de Janeiro terá tempo firme e temperaturas em elevação. No Espírito Santo, áreas do litoral e do interior podem receber chuva fraca a moderada, enquanto o extremo leste mineiro ainda pode registrar precipitação nas primeiras horas do dia.
Centro-Oeste
O Centro-Oeste terá forte calor e predomínio de tempo seco. Rajadas de vento podem chegar a 90 km/h em pontos de Mato Grosso do Sul. Em Cuiabá, a temperatura máxima pode alcançar 40°C, enquanto Campo Grande chega aos 33°C.
Nordeste
O Nordeste terá predomínio de sol e tempo seco, mas haverá chuva entre o litoral do Ceará e Salvador. As precipitações podem ficar mais fortes entre os litorais do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Também pode chover de forma moderada a forte no interior do Ceará e no oeste do Maranhão.
Norte
Na Região Norte, as pancadas mais intensas ficam concentradas no norte, centro e oeste do Amazonas e em Roraima. No norte amazonense, há risco de temporais isolados. Pontos do Acre e de Rondônia também podem registrar chuva, mas de forma mais irregular. Nas demais áreas, o tempo permanece firme.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 28 de agosto:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 28°C
- Brasília (DF): 19°C / 32°C
- Curitiba (PR): 17°C / 29°C
- Florianópolis (SC): 20°C / 23°C
- Goiânia (GO): 23°C / 34°C
- Manaus (AM): 28°C / 36°C
- Porto Alegre (RS): 16°C / 21°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 31°C
- Salvador (BA): 22°C / 30°C
- São Paulo (SP): 17°C / 31°C