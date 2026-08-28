É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Agenda Verde

Previsão indica virada no tempo em São Paulo nesta sexta com onda de calor, mas cenário será diferente no Sul

Capital paulista terá tempo firme, enquanto o interior do estado enfrenta rajadas de vento mais intensas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 17h00
Calor, clima seco e poluição nesta segunda-feira (13), em São Paulo
Cidade de São Paulo (Robson Fernandjes/Fotos Públicas)
Continua após publicidade
Previsão indica virada no tempo em São Paulo nesta sexta com onda de calor, mas cenário será diferente no Sul Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 28, indica um aquecimento em São Paulo. Na capital, o sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura máxima pode chegar aos 31°C, segundo o Climatempo.

O aumento das temperaturas ocorre também no interior paulista, depois do período mais frio e úmido observado no começo da semana. Ao mesmo tempo, a umidade relativa do ar diminui principalmente na metade norte do estado.

O cenário será diferente no Sul do país. Uma frente fria mantém chuva forte e temporais no Rio Grande do Sul, com volumes elevados e rajadas que podem chegar a 90 km/h em áreas da região, enquanto Centro-Oeste e Nordeste enfrentam calor e tempo seco.

Siga
Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Previsão do tempo por região do país:

Sul

A frente fria mantém o tempo instável principalmente no Rio Grande do Sul, com chuva moderada a forte e risco de temporais. As instabilidades também atingem o oeste, centro e sul de Santa Catarina.

No território gaúcho, os volumes podem variar entre 10 e 100 mm por dia, com pontos acima de 140 mm na Campanha, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Médio. Rajadas podem alcançar 90 km/h em áreas do Sul.

Continua após a publicidade

No Paraná, predominam sol e calor. O norte de Santa Catarina também terá tempo mais seco e quente, embora não esteja descartada chuva bastante isolada.

Sudeste

O Sudeste terá aumento das temperaturas nesta sexta-feira. Além de São Paulo, o calor ganha intensidade em Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte do estado.

Continua após a publicidade

O Rio de Janeiro terá tempo firme e temperaturas em elevação. No Espírito Santo, áreas do litoral e do interior podem receber chuva fraca a moderada, enquanto o extremo leste mineiro ainda pode registrar precipitação nas primeiras horas do dia.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá forte calor e predomínio de tempo seco. Rajadas de vento podem chegar a 90 km/h em pontos de Mato Grosso do Sul. Em Cuiabá, a temperatura máxima pode alcançar 40°C, enquanto Campo Grande chega aos 33°C.

Continua após a publicidade

Nordeste

O Nordeste terá predomínio de sol e tempo seco, mas haverá chuva entre o litoral do Ceará e Salvador. As precipitações podem ficar mais fortes entre os litorais do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Também pode chover de forma moderada a forte no interior do Ceará e no oeste do Maranhão. 

Norte

Na Região Norte, as pancadas mais intensas ficam concentradas no norte, centro e oeste do Amazonas e em Roraima. No norte amazonense, há risco de temporais isolados. Pontos do Acre e de Rondônia também podem registrar chuva, mas de forma mais irregular. Nas demais áreas, o tempo permanece firme.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 28 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 28°C
  • Brasília (DF): 19°C / 32°C
  • Curitiba (PR): 17°C / 29°C
  • Florianópolis (SC): 20°C / 23°C
  • Goiânia (GO): 23°C / 34°C
  • Manaus (AM): 28°C / 36°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 21°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 31°C
  • Salvador (BA): 22°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 31°C
Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).