Climatempo alerta para chuva forte em duas regiões do país
Temperatura mínima em São Paulo será de 9ºC
O domingo, 7 de junho, será marcado por contrastes no tempo pelo Brasil. Segundo o Climatempo, a tendência é de tempo firme em boa parte do interior do país, com predomínio de sol, manhã fria em áreas do Sul e do Sudeste e baixa umidade em trechos do Centro-Oeste, norte paulista e interior mineiro.
Em São Paulo, a previsão do tempo indica possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas do dia, sobretudo em áreas de vale e baixadas, antes da abertura do sol. Ao longo do domingo, o tempo fica estável, sem indicação de chuva significativa, e a máxima na capital paulista pode chegar a 24°C, de acordo com o Climatempo.
O cenário mais instável fica concentrado em áreas do Norte e do Nordeste. A combinação de calor, umidade e atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém condições para pancadas de chuva moderada a forte em parte da Amazônia, no Amapá, em Roraima e no norte do Pará, além de chuva persistente no litoral nordestino, com risco de temporais entre Rio Grande do Norte e Alagoas.
Previsão por região:
Sul
A Região Sul começa o domingo com tempo firme na maior parte dos estados. A exceção fica por conta do Rio Grande do Sul, onde um sistema de baixa pressão e um cavado em níveis médios da atmosfera favorecem pancadas de chuva moderada a forte no sudoeste, sul e interior do estado ainda pela manhã.
À tarde, as instabilidades avançam para o oeste, centro e norte gaúcho. No litoral norte do Rio Grande do Sul e em áreas do sul e interior de Santa Catarina, há possibilidade de chuva fraca por causa da circulação marítima. Nas demais áreas do Sul, o tempo permanece firme, com temperaturas agradáveis.
Sudeste
No Sudeste, a previsão para domingo é de tempo firme na maior parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O dia começa com temperaturas mais baixas e possibilidade de nevoeiros em vales e baixadas.
O sol aparece ao longo do dia e as temperaturas sobem gradualmente. No centro-sul paulista, em grande parte do Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, no Espírito Santo e no interior mineiro, o tempo deve ficar agradável. Já no norte paulista, no Triângulo Mineiro e no norte de Minas Gerais, a umidade relativa do ar permanece baixa durante a tarde.
Centro-Oeste
No Centro-Oeste, o domingo será de predomínio de sol em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As manhãs ainda podem ser mais frias em algumas áreas, mas as temperaturas sobem ao longo do dia.
A influência do ar seco mantém o tempo firme em quase toda a região. A exceção é o extremo noroeste de Mato Grosso, onde o calor e a umidade podem provocar pancadas de chuva com trovoadas durante a tarde. Em grande parte do Centro-Oeste, a umidade relativa do ar segue baixa.
Norte
Na Região Norte, o calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite. Há previsão de chuva moderada a forte em Roraima, Amapá, grande parte do Amazonas e na faixa oeste e norte do Pará.
Temporais isolados, com raios e rajadas de vento, podem ocorrer em alguns pontos. As temperaturas seguem elevadas, mantendo a sensação de abafamento. No Tocantins, a umidade relativa do ar continua mais baixa.
Nordeste
No Nordeste, a entrada de umidade pelos ventos marítimos mantém chuva desde as primeiras horas do domingo entre o litoral da Bahia e a faixa costeira que vai de Sergipe ao Rio Grande do Norte.
Ao longo do dia, as precipitações continuam no litoral, com intensidade moderada. Em alguns pontos entre Rio Grande do Norte e Alagoas, há risco de temporais. A Zona de Convergência Intertropical também favorece chuva forte no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. No interior nordestino, o tempo permanece seco, quente e com baixos índices de umidade.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 7:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 10°C / 23ºC
- Brasília (DF): 12°C / 26°C
- Curitiba (PR): 9°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 15°C / 21°C
- Goiânia (GO): 15°C / 27°C
- Manaus (AM): 24°C / 28°C
- Porto Alegre (RS): 14°C / 20°C
- Rio de Janeiro (RJ): 12°C / 26°C
- Salvador (BA): 22°C / 28°C
- São Paulo (SP): 9°C / 24°C