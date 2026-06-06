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O domingo, 7 de junho, promete contrastes climáticos no Brasil. Enquanto Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão sol, tempo firme e manhãs frias, o Norte e Nordeste enfrentarão chuvas intensas e risco de temporais. Saiba os detalhes da previsão para sua região e planeje seu dia!

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O domingo, 7 de junho, será marcado por contrastes no tempo pelo Brasil. Segundo o Climatempo, a tendência é de tempo firme em boa parte do interior do país, com predomínio de sol, manhã fria em áreas do Sul e do Sudeste e baixa umidade em trechos do Centro-Oeste, norte paulista e interior mineiro.

Em São Paulo, a previsão do tempo indica possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas do dia, sobretudo em áreas de vale e baixadas, antes da abertura do sol. Ao longo do domingo, o tempo fica estável, sem indicação de chuva significativa, e a máxima na capital paulista pode chegar a 24°C, de acordo com o Climatempo.

O cenário mais instável fica concentrado em áreas do Norte e do Nordeste. A combinação de calor, umidade e atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém condições para pancadas de chuva moderada a forte em parte da Amazônia, no Amapá, em Roraima e no norte do Pará, além de chuva persistente no litoral nordestino, com risco de temporais entre Rio Grande do Norte e Alagoas.

Previsão por região:

Sul

A Região Sul começa o domingo com tempo firme na maior parte dos estados. A exceção fica por conta do Rio Grande do Sul, onde um sistema de baixa pressão e um cavado em níveis médios da atmosfera favorecem pancadas de chuva moderada a forte no sudoeste, sul e interior do estado ainda pela manhã.

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À tarde, as instabilidades avançam para o oeste, centro e norte gaúcho. No litoral norte do Rio Grande do Sul e em áreas do sul e interior de Santa Catarina, há possibilidade de chuva fraca por causa da circulação marítima. Nas demais áreas do Sul, o tempo permanece firme, com temperaturas agradáveis.

Sudeste

No Sudeste, a previsão para domingo é de tempo firme na maior parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O dia começa com temperaturas mais baixas e possibilidade de nevoeiros em vales e baixadas.

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O sol aparece ao longo do dia e as temperaturas sobem gradualmente. No centro-sul paulista, em grande parte do Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, no Espírito Santo e no interior mineiro, o tempo deve ficar agradável. Já no norte paulista, no Triângulo Mineiro e no norte de Minas Gerais, a umidade relativa do ar permanece baixa durante a tarde.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o domingo será de predomínio de sol em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As manhãs ainda podem ser mais frias em algumas áreas, mas as temperaturas sobem ao longo do dia.

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A influência do ar seco mantém o tempo firme em quase toda a região. A exceção é o extremo noroeste de Mato Grosso, onde o calor e a umidade podem provocar pancadas de chuva com trovoadas durante a tarde. Em grande parte do Centro-Oeste, a umidade relativa do ar segue baixa.

Norte

Na Região Norte, o calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite. Há previsão de chuva moderada a forte em Roraima, Amapá, grande parte do Amazonas e na faixa oeste e norte do Pará.

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Temporais isolados, com raios e rajadas de vento, podem ocorrer em alguns pontos. As temperaturas seguem elevadas, mantendo a sensação de abafamento. No Tocantins, a umidade relativa do ar continua mais baixa.

Nordeste

No Nordeste, a entrada de umidade pelos ventos marítimos mantém chuva desde as primeiras horas do domingo entre o litoral da Bahia e a faixa costeira que vai de Sergipe ao Rio Grande do Norte.

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Ao longo do dia, as precipitações continuam no litoral, com intensidade moderada. Em alguns pontos entre Rio Grande do Norte e Alagoas, há risco de temporais. A Zona de Convergência Intertropical também favorece chuva forte no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. No interior nordestino, o tempo permanece seco, quente e com baixos índices de umidade.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 7:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 10°C / 23ºC

Brasília (DF): 12°C / 26°C

Curitiba (PR): 9°C / 20°C

Florianópolis (SC): 15°C / 21°C

Goiânia (GO): 15°C / 27°C

Manaus (AM): 24°C / 28°C

Porto Alegre (RS): 14°C / 20°C

Rio de Janeiro (RJ): 12°C / 26°C

Salvador (BA): 22°C / 28°C

São Paulo (SP): 9°C / 24°C