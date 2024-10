Clima: o que significam os alertas laranja, amarelo e vermelho do Inmet?

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) é um órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária que monitora e divulga diariamente a previsão do tempo para todo o país. O instituto administra mais de 750 estações meteorológicas distribuídas entre seus 6 Distritos de Meteorologia, cobrindo todo o território nacional. Em todos os avisos ou boletins, o INMET diferencia os alertas pelas cores amarela, laranja ou vermelha, indicando um nível diferente de risco em cada.

Mas afinal de contas, qual é a diferença entre eles?

Alerta amarelo

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. O instituto orienta que a população se informe sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Alerta laranja

Perigo: O mais importante é que as pessoas sejam muito vigilantes e informem-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas e sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Também é de suma importância que a população siga os conselhos das autoridades.

Alerta vermelho

Grande perigo: esse alerta é emitido quando estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. No alerta vermelho é fundamental que as pessoas fiquem informadas sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos e sigam as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias. Todos devem se preparar para medidas de emergência.

Em todos os alertas, o INMET orienta para que a população do local se proteja em caso de rajadas de vento, não se abrigando debaixo de árvores, não estacionando veículos próximos a torres de transmissão e evitando de usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Também é importante que as pessoas obtenham mais informações junto à Defesa Civil.

Previsão do tempo para a semana:

Essa semana será marcada por grandes volumes de chuvas na região central do país. Os volumes podem ultrapassar os 100 mm em algumas localidades do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Paraná.