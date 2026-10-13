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Clima da semana: até quando chove em São Paulo e outras regiões?

Previsão do tempo destaca a instabilidade no Sudeste e no Sul do país, segundo o Inmet

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 16h16 | Atualizado em 13 out 2026, 16h28
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
Semana pós-feriado começa chuvosa em São Paulo. (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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O dia amanheceu chuvoso em São Paulo nesta terça-feira, 13, após o feriado prolongado. A previsão do tempo para o começo da semana é de instabilidade no Sudeste e no Sul do país, segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No período entre 13 e 20 de outubro, as chuvas mais intensas devem se concentrar no litoral sul paulista, no Rio de Janeiro e no Paraná, e se deslocam de São Paulo para o norte do Sudeste ao longo dos dias, chegando a Minas Gerais e ao Espírito Santo.

As condições meteorológicas seguem favorecendo as chuvas frequentes e volumosas, diz o Climatempo, com tendência de continuação no aumento de armazenamento do Sistema Cantareira e demais mananciais da região.

Confira a previsão do tempo para a semana

Sudeste: Os maiores volumes de precipitação são esperados no litoral sul de São Paulo e no Rio de Janeiro, com acumulados acima de 100 mm. No norte do Espírito Santo e em pontos de Minas Gerais, a chuva chega mais adiante na semana, por volta de 80 mm. No restante da região, chuvas isoladas.

Sul: O Paraná tem a previsão mais volumosa do país, com chuva de até 200 mm concentrada principalmente no centro-norte do estado. Em Santa Catarina, a chuva é menor e fica entre o centro e o litoral. No Rio Grande do Sul, apenas o litoral deve acumular cerca de 40 mm; no restante do estado, o tempo fica mais estável, com chuva isolada.

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Centro-Oeste: Há previsão de chuvas isoladas e menos intensas em toda a região. Os maiores volumes devem ocorrer em áreas do sul de Mato Grosso do Sul e no centro de Goiás, com pontos que podem chegar a 100 mm.

Norte: A maior precipitação esperada é no centro-oeste do Amazonas, com valores que podem superar 150 mm. Em partes de Roraima, Acre, Tocantins e no sul do Pará, não se descartam chuvas isoladas. Não há previsão de chuva no Amapá nem no centro-norte do Pará.

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Nordeste: O tempo permanece estável, podendo ocorrer chuvas fracas e isoladas no sul do Piauí, no oeste e sul da Bahia e na divisa com Minas Gerais e Espírito Santo.

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