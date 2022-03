Cientistas usam painéis solares para absorver vapor e plantar no deserto

Nos próximos 30 anos, a população mundial deve aumentar em 2 bilhões de pessoas, o que resultará em 9,7 bilhões de habitantes no planeta até 2050. Consequentemente, a produção de alimentos terá que acompanhar o ritmo para suprir as novas demandas.

Um grupo de cientistas da Arábia Saudita criou um sistema movido a energia solar que cultivou espinafre com água extraída do ar, durante a produção de eletricidade, em uma região árida.

O projeto demonstrou o uso de uma estratégia sustentável, de baixo custo e que fortalece a segurança alimentar e hídrica para as populações que vivem em regiões de clima seco.

De acordo com o autor principal do estudo e professor de ciência e engenharia ambiental na Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (KAUST), Peng Wang, “uma parte da população mundial ainda não tem acesso a água potável ou energia verde, e muitos deles vivem em áreas rurais com clima árido ou semiárido”. Essas condições são comparáveis às do sertão brasileiro, por exemplo.

Para realizar o estudo, os cientistas usaram um sistema, chamado de WEC2P, composto por um painel solar fotovoltaico sobre uma camada de hidrogel, que foi montada em uma grande caixa metálica para condensar e coletar água.

Os pesquisadores usaram o calor residual dos painéis solares ao gerar eletricidade para expulsar a água absorvida do hidrogel. A caixa de metal coletou o vapor e condensou o gás em água. Além disso, o hidrogel aumenta a eficiência dos painéis solares fotovoltaicos em até 9%, absorvendo o calor e diminuindo a temperatura dos painéis.

“Nosso projeto tira água do ar usando energia limpa que seria desperdiçada e que é adequada para fazendas descentralizadas e de pequena escala em lugares remotos, como desertos e ilhas oceânicas”, disse Wang.

A produção de espinafre foi feita da seguinte maneira: na Arábia Saudita, durante duas semanas em junho, quando o clima estava muito quente, os pesquisadores usaram a água coletada do ar para irrigar 60 sementes de espinafre plantadas em uma caixa plástica.

No total, cerca de 2 litros de água foram condensados ​​do hidrogel durante o período de duas semanas, e 57 das 60 sementes de espinafre brotaram e cresceram normalmente.