Ciclone se forma no Sul nos próximos dias: veja quando e onde vai chover

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Um ciclone se forma no Sul do Brasil entre 16 e 17 de novembro, provocando chuvas intensas e tempestades. O fenômeno, acompanhado por uma frente fria, afetará o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e partes do Norte e Nordeste, com risco de alagamentos e interrupção de energia. Saiba os detalhes da previsão.

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A formação de um ciclone nas proximidades da Região Sul do Brasil deve provocar mudanças significativas na previsão do tempo entre segunda-feira, 16, e terça-feira, 17. Segundo o Meteored, o sistema de baixa pressão contribuirá para organizar um corredor de umidade sobre o território nacional, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas e tempestades em diferentes regiões. A previsão indica que o fenômeno ganhará força ao longo da terça-feira, quando uma frente fria associada ao ciclone começará a atuar sobre o país.

Antes mesmo da formação do sistema, o Sul deverá registrar uma mudança nas condições meteorológicas. Após um sábado, 14, de predomínio de sol, a chuva retorna à região no domingo, 15, acompanhada pelo aumento das instabilidades. De acordo com o Meteored, há risco elevado de tempestades severas, com possibilidade de alagamentos, transbordamento de rios e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A circulação atmosférica associada ao sistema deverá fortalecer o transporte de umidade, ampliando as condições para temporais no Sudeste, Centro-Oeste e em áreas do Norte e Nordeste. Entre sexta-feira, 13, e terça-feira, 17, os acumulados de chuva poderão ultrapassar 200 milímetros na divisa entre Goiás e Tocantins, enquanto outras localidades terão volumes superiores a 100 milímetros.

Quando o ciclone vai se formar no Sul do Brasil?

A previsão do Meteored indica que o processo de formação do ciclone terá início na segunda-feira, 16, quando o sistema de baixa pressão começará a organizar um canal de umidade sobre o Brasil.

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Durante a tarde, a intensificação desse corredor deverá favorecer chuvas fortes, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste, apontados como as regiões mais afetadas pelas precipitações naquele dia.

Na terça-feira, 17, o ciclone deverá estar consolidado, com sua frente fria começando a atuar sobre o território brasileiro. A combinação dos dois fenômenos aumentará o potencial de instabilidades e de chuvas persistentes, com risco de tempestades severas na Região Sul.

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Quais regiões serão mais afetadas pelas chuvas?

Sul: A mudança no tempo começa no domingo, 15, após um sábado de condições mais estáveis. Na terça-feira, 17, o avanço da frente fria associada ao ciclone deverá aumentar o risco de tempestades severas. Apesar da intensidade prevista para alguns episódios de chuva, os acumulados entre sexta e terça-feira devem variar, em grande parte da região, de 10 a 60 milímetros.

Sudeste: A região estará entre as mais afetadas pelas chuvas intensas na segunda-feira, 16. As instabilidades continuarão na terça, 17, com precipitações persistentes em diferentes áreas. No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e no norte do Espírito Santo, os acumulados poderão se aproximar de 90 milímetros no período analisado.

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Centro-Oeste: A previsão indica temporais expressivos, especialmente a partir de segunda-feira. Na divisa entre Goiás e Tocantins, os volumes acumulados poderão superar 200 milímetros até terça-feira, 17. O norte de Goiás, o leste de Mato Grosso e o norte de Mato Grosso do Sul também aparecem entre as áreas com previsão de mais de 100 milímetros.

Norte e Nordeste: O fortalecimento do corredor de umidade deverá manter as condições favoráveis a temporais localizados. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia estão entre os estados que exigem atenção. Também há previsão de instabilidades no leste e no sul do Pará e no litoral do Ceará. No sul do Maranhão, oeste do Piauí e sul da Bahia, os acumulados poderão ultrapassar 100 milímetros.

Quais são os riscos associados ao ciclone e à frente fria?

O principal motivo de preocupação é a combinação entre chuvas volumosas, tempestades e a persistência das instabilidades em determinadas localidades.

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Segundo o Meteored, os temporais previstos para os próximos dias poderão provocar alagamentos, transbordamento de rios e interrupções no fornecimento de energia elétrica. As tempestades também poderão ser acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento.

O risco de transtornos deverá aumentar com a consolidação do ciclone e o avanço de sua frente fria na terça-feira, 17. A situação merece atenção especial nas áreas onde as chuvas poderão ocorrer de maneira persistente ou concentrar volumes elevados em poucos dias.

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Até quando vai chover no Brasil?

A projeção divulgada pelo Meteored aponta a manutenção das instabilidades pelo menos até terça-feira, 17. A segunda quinzena de novembro deverá começar com temporais distribuídos por diferentes regiões do país, impulsionados pelo fortalecimento do canal de umidade associado ao ciclone.

Embora o Sul esteja entre as regiões que enfrentarão o avanço da frente fria, os maiores acumulados previstos para o período estão concentrados em áreas do Centro-Norte brasileiro.

O cenário reforça a necessidade de acompanhar as atualizações da previsão do tempo, especialmente nas localidades com risco de chuvas intensas, alagamentos e outros transtornos relacionados às tempestades.