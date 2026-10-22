‘Ciclone monstro’: Supertufão Champi bate recorde com ventos de quase 300 km/h

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O Supertufão Champi, o ciclone mais forte de 2026 com ventos de 296 km/h, avança no Pacífico em direção a Taiwan, sudeste da China e sul do Japão. Apesar de ter diminuído de intensidade para 227 km/h, foi classificado como categoria 5, superando o furacão Polo. Voo foram cancelados.

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O Supertufão Champi tornou-se o ciclone mais forte de 2026 com o registro de ventos sustentados de cerca de 296 km/h na terça, 20. Apelidado de “Ciclone monstro” por sua intensidade, a formação no Oceano Pacífico avança em direção a Taiwan, sudeste da China e sul do Japão.

Apesar de ter diminuído de intensidade, registrou-se ventos de 227 km/h no centro do tufão nesta quinta, 22, pela Agência Central de Meteorologia de Taiwan (CWA, sigla em inglês). No conjunto de ilhas, foram cancelados 125 voos, principalmente domésticos, segundo a Reuters.

A velocidade dos ventos do tufão Champi superou os 289 km/h atingidos pelo furacão Polo, que passou pelo litoral do México em setembro. O recorde histórico segue como do furacão Patricia, que chegou a ventos de 346 km/h em 2015, também na costa mexicana.

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Mesmo assim, com a intensidade dos ventos recorde, o Champi foi classificado como de categoria 5, o mais alto na Escala de Ventos de Furacões de Saffir-Simpson quando passou pelas Filipinas na quarta, 21, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA. Quando passava por Guam também atingiu a categoria máxima duas vezes com ventos sustentados de cerca de 265 km/h.

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Segundo a agência espacial americana Nasa, o supertufão deve seguir na direção nordeste, mas enfraquecer nos próximos dias.