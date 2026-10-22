Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Agenda Verde

‘Ciclone monstro’: Supertufão Champi bate recorde com ventos de quase 300 km/h

Tempestade se aproxima do sul da Ásia, mas deve se afastar do continente e perder força nos próximos dias, segundo a Nasa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 09h19 | Atualizado em 22 out 2026, 10h23
Vista aérea de um furacão massivo, com nuvens brancas e cinzas girando em espiral sobre o oceano escuro, formando um olho central bem definido
Imagem de satélite do Supertufão Champi (MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC/Nasa)
Continua após publicidade
‘Ciclone monstro’: Supertufão Champi bate recorde com ventos de quase 300 km/h Priorize VEJA no Google

O Supertufão Champi tornou-se o ciclone mais forte de 2026 com o registro de ventos sustentados de cerca de 296 km/h na terça, 20. Apelidado de “Ciclone monstro” por sua intensidade, a formação no Oceano Pacífico avança em direção a Taiwan, sudeste da China e sul do Japão. 

Mapa meteorológico do Pacífico Ocidental, mostrando a trajetória de um ciclone tropical com círculos concêntricos indicando a área de previsão e intensidade do vento, afetando a China, Taiwan, Filipinas e Japão. A legenda detalha a velocidade do vento em nós e o histórico do ciclone.
Previsão de trajetória do Supertufão Champi (Comando de Meteorologia e Oceanografia Naval dos Estados Unidos/Divulgação)

Apesar de ter diminuído de intensidade, registrou-se ventos de 227 km/h no centro do tufão nesta quinta, 22, pela Agência Central de Meteorologia de Taiwan (CWA, sigla em inglês). No conjunto de ilhas, foram cancelados 125 voos, principalmente domésticos, segundo a Reuters. 

A velocidade dos ventos do tufão Champi superou os 289 km/h atingidos pelo furacão Polo, que passou pelo litoral do México em setembro. O recorde histórico segue como do furacão Patricia, que chegou a ventos de 346 km/h em 2015, também na costa mexicana.

Siga
Continua após a publicidade

Mesmo assim, com a intensidade dos ventos recorde, o Champi foi classificado como de categoria 5, o mais alto na Escala de Ventos de Furacões de Saffir-Simpson quando passou pelas Filipinas na quarta, 21, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA. Quando passava por Guam também atingiu a categoria máxima duas vezes com ventos sustentados de cerca de 265 km/h.

Continua após a publicidade

Segundo a agência espacial americana Nasa, o supertufão deve seguir na direção nordeste, mas enfraquecer nos próximos dias.

Publicidade
TAGS:
Ásia
China
Furacão
Japão
Previsão do tempo
Taiwan
Tufão
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).