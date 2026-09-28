Ciclone extratropical e frente fria atingem região Sul a partir da terça, 29

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Um ciclone extratropical e uma frente fria trarão tempestades intensas para a região Sul do Brasil a partir de terça, 29. Rio Grande do Sul enfrenta o maior risco de chuvas volumosas, granizo e ventos fortes, com alerta de inundações. Santa Catarina e Paraná também terão instabilidade.

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Um ciclone extratropical deve se formar na região Sul a partir desta terça, 29. O fenômeno associado a uma frente fria vinda do Uruguai deve colaborar com a manutenção das tempestades no estado do Rio Grande Sul e levar instabilidade para Santa Catarina e Paraná.

Nesta segunda, a previsão para Santa Catarina é de fortes pancadas de chuva, com raios e risco forte de rajadas de ventos durante a manhã, principalmente nas regiões do sul e centro-oeste do estado. No Paraná, temporais começam no início da tarde, e se espalham pelo centro-sul e leste do estado.

O Rio Grande do Sul continua como maior risco de tempestades severas, segundo o Climatempo. Chuvas e granizo volumosos em poucas horas, granizo em grande quantidade e em tamanhos grandes e rajadas de ventos iguais ou superiores a 90km/h podem atingir em todas as regiões do estado, com exceção do litoral médio e sul, e o extremo sul gaúcho.

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A partir de terça, 29, o alerta de tempestades se estende para Santa Catarina e Paraná com a chegada de uma frente fria que avança em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul. Associado à frente fria, um ciclone extratropical se forma no decorrer da manhã e contribui com a manutenção das instabilidades na região Sul.

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O Climatempo alerta para risco de inundações, devido aos grandes volumes de chuva entre os dias 27 e 29 de setembro no Rio Grande do Sul.