Ciclone extratropical e frente fria atingem região Sul a partir da terça, 29
Chuvas severas são previstas para continuar no Rio Grande do Sul e atingir Santa Catarina e Paraná
Um ciclone extratropical deve se formar na região Sul a partir desta terça, 29. O fenômeno associado a uma frente fria vinda do Uruguai deve colaborar com a manutenção das tempestades no estado do Rio Grande Sul e levar instabilidade para Santa Catarina e Paraná.
Nesta segunda, a previsão para Santa Catarina é de fortes pancadas de chuva, com raios e risco forte de rajadas de ventos durante a manhã, principalmente nas regiões do sul e centro-oeste do estado. No Paraná, temporais começam no início da tarde, e se espalham pelo centro-sul e leste do estado.
O Rio Grande do Sul continua como maior risco de tempestades severas, segundo o Climatempo. Chuvas e granizo volumosos em poucas horas, granizo em grande quantidade e em tamanhos grandes e rajadas de ventos iguais ou superiores a 90km/h podem atingir em todas as regiões do estado, com exceção do litoral médio e sul, e o extremo sul gaúcho.
A partir de terça, 29, o alerta de tempestades se estende para Santa Catarina e Paraná com a chegada de uma frente fria que avança em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul. Associado à frente fria, um ciclone extratropical se forma no decorrer da manhã e contribui com a manutenção das instabilidades na região Sul.
O Climatempo alerta para risco de inundações, devido aos grandes volumes de chuva entre os dias 27 e 29 de setembro no Rio Grande do Sul.