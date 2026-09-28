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Ciclone extratropical e frente fria atingem região Sul a partir da terça, 29

Chuvas severas são previstas para continuar no Rio Grande do Sul e atingir Santa Catarina e Paraná

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 15h31
Mapa do Brasil mostrando risco de temporais para 28 de setembro de 2026. O Sul e parte do Sudeste estão coloridos em amarelo, vermelho e roxo, indicando diferentes níveis de alerta para chuvas e ventania, com uma legenda detalhando cada nível de risco.
Mapa com riscos de temporais na região Sul (Climatempo/Reprodução)
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Ciclone extratropical e frente fria atingem região Sul a partir da terça, 29 Priorize VEJA no Google

Um ciclone extratropical deve se formar na região Sul a partir desta terça, 29. O fenômeno associado a uma frente fria vinda do Uruguai deve colaborar com a manutenção das tempestades no estado do Rio Grande Sul e levar instabilidade para Santa Catarina e Paraná.

Nesta segunda, a previsão para Santa Catarina é de fortes pancadas de chuva, com raios e risco forte de rajadas de ventos durante a manhã, principalmente nas regiões do sul e centro-oeste do estado. No Paraná, temporais começam no início da tarde, e se espalham pelo centro-sul e leste do estado.

O Rio Grande do Sul continua como maior risco de tempestades severas, segundo o Climatempo. Chuvas e granizo volumosos em poucas horas, granizo em grande quantidade e em tamanhos grandes e rajadas de ventos iguais ou superiores a 90km/h podem atingir em todas as regiões do estado, com exceção do litoral médio e sul, e o extremo sul gaúcho.

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A partir de terça, 29, o alerta de tempestades se estende para Santa Catarina e Paraná com a chegada de uma frente fria que avança em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul. Associado à frente fria, um ciclone extratropical se forma no decorrer da manhã e contribui com a manutenção das instabilidades na região Sul. 

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O Climatempo alerta para risco de inundações, devido aos grandes volumes de chuva entre os dias 27 e 29 de setembro no Rio Grande do Sul.

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