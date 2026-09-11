Ciclone e risco de tornado colocam centro-sul sob alerta até sábado: veja as áreas afetadas

Um ciclone extratropical previsto para se formar nesta sexta-feira, 11, deve intensificar ainda mais a instabilidade que atua no centro-sul do Brasil, expandido as tempestades e risco de tornados na região.

Segundo a previsão do Inmet, o sistema nasce entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o Atlântico durante a noite, e se desloca em direção ao oceano ao longo do sábado, quando atinge sua intensidade máxima. A formação pode levar granizo para a região entre o noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de fortes chuvas.

A área está em alerta desde ontem, com a ocorrência de fortes temporais em toda a região, incluindo a passagem de ao menos dois tornados pelo Paraná. O aviso segue válido nesta sexta-feira: o dia concentra os maiores níveis de instabilidade e risco de tempo severo, com possibilidade de microexplosões (fortes correntes de ar descendentes no interior das nuvens de tempestade, que atingem o solo) e ventos intensos, de até 100 km/h.

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Também há risco de formação de novos tornados, sobretudo entre o centro-sul e o oeste do Paraná e de Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno pode se formar em minutos e, segundo o Inmet não é possível determinar com exatidão e antecedência os locais atingidos.

A recomendação é que, em situação de perigo aparente, a população procure abrigo e evite permanecer ao ar-livre. Em caso de rajadas de vento, é importante não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

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Instabilidade em todo o centro-sul

A instabilidade não fica restrita apenas às áreas de alerta vermelho. Toda a região sul do país, além de São Paulo, o sul e sudeste de Mato Grosso do Sul, o sul de Minas Gerais e o centro-sul do Rio de Janeiro também tem previsão de tempestade nos próximos dias.

Em parte do interior paulista, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira por conta dos temporais, e cidades como Presidente Prudente já registraram granizo e fortes ventos durante a manhã. Na capital paulista, o dia vai ser quente, e sol aparece, mas fortes pancadas de chuva se espalham pela cidade, especialmente entre a tarde e a noite.

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Para essas regiões, o Inmet emitiu um alerta laranja, destacando a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

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