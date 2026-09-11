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Agenda Verde

Ciclone e risco de tornado colocam centro-sul sob alerta até sábado: veja as áreas afetadas

Formação de novo sistema deve intensificar tempestades na região

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 09h50 | Atualizado em 11 set 2026, 12h43
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
MUDANÇA - Chuva e frio deve predominar em São Paulo neste fim de semana (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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Um ciclone extratropical previsto para se formar nesta sexta-feira, 11, deve intensificar ainda mais a instabilidade que atua no centro-sul do Brasil, expandido as tempestades e risco de tornados na região.

Segundo a previsão do Inmet, o sistema nasce entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o Atlântico durante a noite, e se desloca em direção ao oceano ao longo do sábado, quando atinge sua intensidade máxima. A formação pode levar granizo para a região entre o noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de fortes chuvas.

A área está em alerta desde ontem, com a ocorrência de fortes temporais em toda a região, incluindo a passagem de ao menos dois tornados pelo Paraná. O aviso segue válido nesta sexta-feira: o dia concentra os maiores níveis de instabilidade e risco de tempo severo, com possibilidade de microexplosões (fortes correntes de ar descendentes no interior das nuvens de tempestade, que atingem o solo) e ventos intensos, de até 100 km/h.

Mapa do Brasil com a região Sul e parte do Sudeste destacadas em vermelho, abrangendo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Cidades como Curitiba, Londrina, Dourados e Presidente Prudente são visíveis.
Alerta vermelho: área tem risco de tornado e previsão de fortes tempestades (Inmet/Reprodução)
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Também há risco de formação de novos tornados, sobretudo entre o centro-sul e o oeste do Paraná e de Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno pode se formar em minutos e, segundo o Inmet não é possível determinar com exatidão e antecedência os locais atingidos.

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A recomendação é que, em situação de perigo aparente, a população procure abrigo e evite permanecer ao ar-livre. Em caso de rajadas de vento, é importante não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

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Mapa do Brasil mostrando o estado do Paraná em vermelho, indicando risco de tornado para sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Os estados vizinhos, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina, aparecem em cinza. O oceano Atlântico está à direita
Alerta de tornado se espalha durante a sexta-feira (Climatempo/Reprodução)

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Instabilidade em todo o centro-sul

A instabilidade não fica restrita apenas às áreas de alerta vermelho. Toda a região sul do país, além de São Paulo, o sul e sudeste de Mato Grosso do Sul, o sul de Minas Gerais e o centro-sul do Rio de Janeiro também tem previsão de tempestade nos próximos dias.

Em parte do interior paulista, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira por conta dos temporais, e cidades como Presidente Prudente já registraram granizo e fortes ventos durante a manhã. Na capital paulista, o dia vai ser quente, e sol aparece, mas fortes pancadas de chuva se espalham pela cidade, especialmente entre a tarde e a noite.

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Para essas regiões, o Inmet emitiu um alerta laranja, destacando a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Mapa do Brasil e países vizinhos com áreas coloridas indicando risco de incêndio. O centro-sul do país está em vermelho (risco máximo), com três ícones de chamas, e o sul em laranja (risco alto). Mato Grosso do Sul e o nordeste do país estão em amarelo (risco moderado)
Sob alerta: temporais se espalham pelo centro-sul do Brasil nesta sexta (Inmet/Reprodução)
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