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Ciclone-bomba causa ventos fortes, suspende aulas e paralisa o Porto de Santos

Passagem de frente fria coloca o litoral de São Paulo em alerta vermelho e mobiliza gabinete de crise do governo estadual

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 14h52 | Atualizado em 7 ago 2026, 15h30
Uma árvore grande e frondosa caída bloqueia uma rua asfaltada, com um carro cinza preso sob seus galhos. À direita, pessoas observam a cena e edifícios comerciais com letreiros visíveis, como Ultrafarma, compõem o cenário urbano. O tronco da árvore está sobre a calçada e parte da rua, indicando um incidente recente
Ventos fortes derbam árvore, que atinge um carro no Boqueirão, em Santos (Instagram CET Santos/Reprodução)
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Ventos de até 109 quilômetros por hora atingiram o litoral paulista na manhã desta sexta-feira, 7, consequência da formação de um ciclone-bomba na Região Sul do país, associado ao avanço de uma frente fria sobre o estado. O fenômeno suspendeu aulas em diversos municípios, interrompeu temporariamente travessias de balsas e forçou o fechamento do canal de navegação do Porto de Santos. Para coordenar as ações de emergência, a Defesa Civil estadual decretou alerta vermelho de risco muito alto para nove regiões administrativas e acionou um gabinete de crise.

A rajada mais intensa foi registrada em Santos, onde a estação meteorológica da Praticagem mediu 109 quilômetros por hora, às 6h39. Minutos depois, às 6h45, a Capitania dos Portos determinou o fechamento do canal para navegação. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) suspendeu preventivamente, por cerca de 40 minutos, as travessias entre Santos e Guarujá e entre Bertioga e Guarujá, retomadas às 7h25. No Litoral Norte, a balsa de Ilhabela também ficou parada.

Porta-voz da Defesa Civil estadual, o capitão Maxwel Souza afirmou que o episódio inicial foi rápido e não provocou ocorrências de extrema gravidade, mas alertou para o que ainda pode vir pela frente: “Seguimos monitorando as condições em todo o litoral. A maior atenção é para rajadas fortes mais a leste, capazes de provocar transtornos generalizados”. Entre os estragos já registrados está a queda de um ingazeiro de grande porte na Rua Paraguaçu, no Boqueirão, em Santos, que atingiu um carro estacionado e a rede elétrica da região — sem vítimas.

Por precaução, as prefeituras de Bertioga, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba suspenderam integralmente as aulas presenciais da rede pública nesta sexta-feira. Em Caraguatatuba, o prefeito Mateus Veneziani da Silva já havia assinado decreto suspendendo as atividades a partir da tarde de quinta-feira, 6. Itanhaém e Peruíbe cancelaram apenas as aulas do período da manhã, enquanto Guarujá interrompeu o funcionamento de duas escolas após queda de energia elétrica.

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O governo de São Paulo mantém o gabinete de crise mobilizado para acompanhar a resposta ao temporal. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ventos de até 100 quilômetros por hora e chuva moderada devem persistir até este sábado, 8, perdendo força no domingo, 9. O Rio de Janeiro também já começou a sentir os impactos do fenômeno, com ventos acima de 70 km/h. Diante da previsão de ventania, o governo do Rio decretou ponto facultativo a partir das 13h desta sexta. A Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer perto de árvores, postes e coberturas metálicas, e sugere o cadastro gratuito do CEP pelo SMS 40199, serviço que envia alertas de risco em tempo real.

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