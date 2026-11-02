Chuvas no feriado? Confira previsão do tempo por regiões do país nesta segunda, 2

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O feriado de Finados terá pancadas de chuva na maior parte do Brasil devido à umidade e circulação de vento. O Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão chuvas fortes, enquanto o Nordeste terá menos instabilidade. Acompanhe a previsão detalhada por região e saiba como estará o tempo na sua cidade.

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A previsão do tempo para o feriado prolongado de Finados é de pancadas de chuva na maior parte do Brasil. Nesta segunda, 2, a disponibilidade de umidade, predomínio de ar quente e circulação de vento nas camadas médias e altas da atmosfera favorecem a formação de nuvens carregadas sobre a maioria das áreas do país.

Na região Sul, as áreas de chuva começam a se formar pela manhã no centro-oeste do Paraná e de Santa Catarina e se espalham por outras regiões dos estados ao decorrer da tarde, segundo o Climatempo. Pode chover forte nessas áreas e as temperaturas ficam abaixo dos 25ºC nas capitais.

No Rio Grande do Sul, pancadas de chuva devem ocorrer no norte e leste do estado, incluindo a região serrana e de Grande Porto Alegre. O Sol deve aparecer e as temperaturas podem chegar a 28ºC na capital gaúcha.

Na região Sudeste, há risco de fortes pancadas de chuva em áreas de todos os estados. O Sol aparece mais pela manhã e pancadas de chuva com raios ocorrem à tarde e à noite. Nas praias, apesar do Sol, não há expectativa de temperaturas muito elevadas. Na cidade do Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 32ºC, em São Paulo, de 27ºC, em Belo Horizonte, de 29ºC e em Vitória de 27ºC. As mínimas variam na casa dos 20ºC.

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Na região Centro-Oeste, o risco de chuva pela manhã é mais alto neste feriado, incluindo nas capitais Brasília, Goiânia e Campo Grande. Também há previsão de chuvas com raios à tarde e à noite, que não devem se prolongar por muitas horas, mas podem cair forte intensidade e eventualmente rajadas de ventos moderadas a fortes.

Mato Grosso e norte de Goiás devem ter temperaturas de 35ºC a 39ºC, no Distrito Federal as temperaturas ficam entre 28ºC e 30ºC e no Mato Grosso do Sul entre 33ºC e 36ºC, com valores mais altos no norte do estado e no Pantanal.

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A região Nordeste é a com menos previsão de chuva no país. Algumas pancadas devem ocorrer no interior, no oeste e sudoeste da Bahia, Maranhão e Piauí, onde as temperaturas devem ficar entre 37ºC e 40ºC. Nas outras áreas a chance de chuva é pequena e o Sol aparece bastante nas capitais e no litoral.

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Na região Norte, Amazonas, Acre e Rondônia terão muitas nuvens, períodos com sol e pancadas de chuva a qualquer hora, com risco de chuva moderada a forte. Em Roraima, no Amapá e extremo norte do Pará a possibilidade de chuva é baixa. No Tocantins e em outras áreas do Pará, o Sol será forte com pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. As temperaturas máximas ficam acima dos 30ºC e se aproxima dos 40ºC em Roraima, norte do Pará e Tocantins.