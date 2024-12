Chuvas intensas no Sudeste e no Centro-Oeste: confira a previsão do tempo para hoje (5)

A quinta-feira, 5, deve ser de tempo instável na maior parte do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Como vai ficar o tempo no Sul do Brasil nesta quinta-feira, 5?

No Sul, o dia deve ser sem chuvas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Em Curitiba (PR) a máxima é de 24C e a mínima é de 15°C. Já em Florianópolis (SC) a máxima é de 24°C e a mínima é de 21°C. Em Porto Alegre (RS) a temperatura máxima pode chegar a 34°C e a mínima pode chegar a 18°C.

Como vai ficar o tempo no Norte do Brasil nesta quinta-feira, 5?

Áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade provocarão pancadas de chuva ao longo do dia.

Hoje, Boa Vista (RR) e Manaus (AM) devem registrar as maiores temperaturas do Norte, com máximas de 35°C. Em Palmas (TO) a máxima vai ser de 31°C, enquanto em Porto Velho (RO) vai ser de 32°C.

Como vai ficar o tempo no Sudeste do Brasil nesta quinta-feira, 5?

O dia deve ser novamente nublado com possibilidade de chuva no Sudeste. Os maiores acumulados estão previstos para São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com volumes acima de 50 mm, podendo superar 100 mm em algumas localidades.

Vitória (ES) deve ter a maior temperatura do Sudeste hoje, com máxima de 32°C e mínima de 22°C. No Rio a máxima deve ser de 30°C enquanto a mínima vai ser de 19°C. Em São Paulo capital (SP) a máxima é de 24°C e a mínima é de 16°C. A máxima em Belo Horizonte (MG) é de 29°C hoje, com mínima de 19°C.

Confira a previsão para esta quinta-feira, 5, em dez capitais (fonte: Inmet):

– Belém: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

– Belo Horizonte: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 29ºC

– Brasília: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

– Curitiba: Muitas nuvens, com mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

– Fortaleza: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 25ºC e máxima de 30ºC

– Manaus: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 27ºC e máxima de 35ºC

– Porto Alegre: Muitas nuvens, com mínima de 18ºC e máxima de 34ºC

– Rio de Janeiro: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

– Salvador: Muitas nuvens, com mínima de 22ºC e máxima de 33ºC

– São Paulo: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 16ºC e máxima de 24ºC