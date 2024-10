Chuvas fortes pelo Brasil: confira a previsão do tempo de hoje, 10 de outubro

A previsão do tempo para essa semana indica que a região Centro-Sul do país deve ter um grande volume de chuvas, podendo ultrapassar a marca dos 100 milímetros por metro quadrado. No Sul, as temperaturas devem permanecer amenas nesta quinta-feira (10), com máxima de 20ºC em Porto Alegre (RS) e mínima de 17ºC. Em Curitiba (PR), a temperatura deve variar entre 18ºC e 14ºC, enquanto em Florianópolis (SC) vai ficar entre 21ºC e 18ºC .

Segundo a MetSul, essa deve ser a semana com mais chuva no Brasil desde abril. Na prática, a estação de seca vai se encerrar e deve começar um novo período de chuvas. Historicamente esse é o período do ano em que mais costuma chover em estados do Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Como vai ficar o tempo nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil nesta quinta-feira, 10?

Nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste também há previsão de pancadas de chuva hoje. No Sudeste, Belo Horizonte (MG) deve ser a capital com a maior temperatura, que vai variar entre 20°C e 28°C. Na cidade de São Paulo (SP) a temperatura deve variar entre 17°C e 24°C, enquanto no Rio de Janeiro (RJ) a temperatura vai estar entre 19°C e 24°C.

Como vai ficar o tempo no Centro-Oeste e no Norte do Brasil nesta quinta-feira, 10?

Algumas áreas do Centro-Oeste e Norte do país devem sofrer com altas temperaturas, com máximas podendo superar os 40°C no decorrer da semana. Hoje, Boa Vista (RR) e Manaus (AM) devem ser as capitais com as maiores temperaturas no país. Em Boa Vista a máxima é de 37°C e a mínima é de 24°C. Já em Manaus a máxima também é de 37°C e a mínima é de 26°C. Em razão das altas temperaturas, pancadas de chuva devem ocorrer na região Norte no decorrer da semana, com valores acima de 50 milímetros no noroeste do Amazonas.

Continua após a publicidade

Como vai ficar o tempo no Nordeste do Brasil nesta quinta-feira, 10?

No Nordeste, a previsão é de tempo quente e seco e a máxima na região hoje vai ser em Teresina (PI), de 38°C, com mínima de 25°C. A partir de hoje, um aumento de nebulosidade pode criar uma instabilidade na região, resultando em pancadas de chuvas isoladas.

Confira a previsão para esta quinta, 10, em dez capitais (fonte: Inmet):

– Belém: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 24ºC e máxima de 35ºC

– Belo Horizonte: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

– Brasília: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

– Curitiba: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 14ºC e máxima de 18ºC

– Fortaleza: Muitas nuvens, com mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

– Manaus: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 26ºC e máxima de 37ºC

– Porto Alegre: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 17ºC e máxima de 20ºC

– Rio de Janeiro: Nublado com chuvas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

– Salvador: Muitas nuvens, com mínima de 24ºC e máxima de 30ºC

– São Paulo: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 17ºC e máxima de 24ºC