Chuva, temporal e rajadas de vento: confira a previsão do tempo para o fim de semana em SP

Seguindo a chuva intensa que atingiu a capital paulista na madrugada desta sexta-feira, 16, o tempo em São Paulo deve continuar chuvoso durante todo o dia, com pancadas fortes, trovoadas e acumulado de 40,3 mm, aponta o Climatempo. A temperatura fica entre 17 °C e 25 °C.

Ainda de acordo com o Climatempo, o cenário nesta sexta é de instabilidade em diversas áreas do país, com pancadas de chuva moderadas a fortes, temporais e rajadas de vento que podem alcançar 70 km/h na Grande São Paulo. Isso se deve à formação de uma nova frente fria no litoral de Santa Catarina, com condições que favorecem a distribuição de seus efeitos pelo restante do Brasil.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um aviso laranja de perigo para tempestades no Triângulo Mineiro, no centro, sul e sudeste de Minas Gerais, no centro e sul do Espírito Santo, em todo o estado do Rio de Janeiro e nas porções norte e leste de São Paulo. Nas demais áreas do região, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Entre a noite de hoje e o sábado, 17, é esperada uma redução gradual no volume de precipitações com a chegada de uma massa de ar mais seco e frio proveniente da região Sul. As chuvas em SP, então, ficam mais fracas e concentradas no leste e no litoral. As temperaturas seguirão amenas, com mínima de 16 °C e máxima de 20 °C.

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Durante o fim de semana, a atenção permanece no Sudeste e parte do Centro-Oeste, enquanto o Sul apresenta diminuição gradual das precipitações. No Nordeste, o calor intenso continua no interior, mas as possibilidades de chuva aumentam na Bahia. Na Região Norte, permanece o tempo abafado e pancadas fortes de chuva em porções da Amazônia.