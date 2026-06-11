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Chuva e frente fria em São Paulo nesta sexta, 12: saiba a previsão do Climatempo

Virada no tempo avança sobre o Centro-Sul do país ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 17h00
Transito congestionado na avenida Radial Leste durante manha de chuva na capital pauista, na chegada ao centro da cidade
 (Nelson Antoine/Fotoarena/VEJA)
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Chuva e frente fria em São Paulo nesta sexta, 12: saiba a previsão do Climatempo Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 12 de junho, indica baixas temperaturas em São Paulo e em parte do Centro-Sul do Brasil. Segundo o Climatempo, a atuação de um sistema de baixa pressão, associado a um cavado atmosférico e a uma nova frente fria, aumenta a instabilidade e favorece chuva em vários momentos do dia.

No estado de São Paulo, as áreas de maior atenção ficam no interior paulista, onde a instabilidade ganha força ao longo do dia. O Climatempo destaca que as chuvas serão intensas desde cedo, especialmente no oeste do estado, com chuva em vários períodos. O risco de temporais é maior no extremo noroeste paulista, enquanto o sul e o interior do estado podem registrar rajadas de vento de até 70 km/h. No litoral norte e no leste paulista, a chuva tende a ocorrer com menor intensidade.

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As regiões mais afetadas pela chuva

Sul

A virada do tempo não se limita ao Sudeste. No Sul, a frente fria e o sistema de baixa pressão mantêm chuva persistente no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Há alerta para temporais em grande parte de Santa Catarina e em áreas do norte, nordeste, serra e litoral gaúcho.

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Sudeste

Além de São Paulo, a instabilidade atinge áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Triângulo Mineiro e em parte do sul de Minas, a chuva pode começar já pela manhã, com intensidade moderada a forte. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para o centro-sul mineiro e áreas do oeste do estado.

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No Rio de Janeiro, as pancadas aumentam principalmente no norte fluminense. Já no Espírito Santo, o centro-sul e o interior podem ter chuva moderada a forte até a noite, acompanhada de trovoadas. A nebulosidade persistente mantém as temperaturas mais baixas em grande parte de São Paulo, no centro-sul e interior de Minas Gerais e no interior fluminense.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, parte de Mato Grosso e o Distrito Federal também terão instabilidade. O risco de temporais é maior no leste de Mato Grosso do Sul e no sul goiano.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 12:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 24ºC
  • Brasília (DF): 17°C / 25°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 17°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 26°C
  • Manaus (AM): 24°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 13°C / 16°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 29°C
  • Salvador (BA): 22°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 21°C
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TAGS:
Clima
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