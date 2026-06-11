Chuva e frente fria em São Paulo nesta sexta, 12: saiba a previsão do Climatempo

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A sexta-feira (12) será de tempo instável e temperaturas baixas em São Paulo e grande parte do Centro-Sul do Brasil. Um sistema de baixa pressão trará chuvas intensas, ventos de até 70 km/h e risco de temporais. Confira quais regiões serão mais afetadas e as previsões detalhadas do Climatempo.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 12 de junho, indica baixas temperaturas em São Paulo e em parte do Centro-Sul do Brasil. Segundo o Climatempo, a atuação de um sistema de baixa pressão, associado a um cavado atmosférico e a uma nova frente fria, aumenta a instabilidade e favorece chuva em vários momentos do dia.

No estado de São Paulo, as áreas de maior atenção ficam no interior paulista, onde a instabilidade ganha força ao longo do dia. O Climatempo destaca que as chuvas serão intensas desde cedo, especialmente no oeste do estado, com chuva em vários períodos. O risco de temporais é maior no extremo noroeste paulista, enquanto o sul e o interior do estado podem registrar rajadas de vento de até 70 km/h. No litoral norte e no leste paulista, a chuva tende a ocorrer com menor intensidade.

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As regiões mais afetadas pela chuva

Sul

A virada do tempo não se limita ao Sudeste. No Sul, a frente fria e o sistema de baixa pressão mantêm chuva persistente no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Há alerta para temporais em grande parte de Santa Catarina e em áreas do norte, nordeste, serra e litoral gaúcho.

Sudeste

Além de São Paulo, a instabilidade atinge áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Triângulo Mineiro e em parte do sul de Minas, a chuva pode começar já pela manhã, com intensidade moderada a forte. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para o centro-sul mineiro e áreas do oeste do estado.

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No Rio de Janeiro, as pancadas aumentam principalmente no norte fluminense. Já no Espírito Santo, o centro-sul e o interior podem ter chuva moderada a forte até a noite, acompanhada de trovoadas. A nebulosidade persistente mantém as temperaturas mais baixas em grande parte de São Paulo, no centro-sul e interior de Minas Gerais e no interior fluminense.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, parte de Mato Grosso e o Distrito Federal também terão instabilidade. O risco de temporais é maior no leste de Mato Grosso do Sul e no sul goiano.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 12:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 24ºC

Brasília (DF): 17°C / 25°C

Curitiba (PR): 13°C / 17°C

Florianópolis (SC): 16°C / 20°C

Goiânia (GO): 19°C / 26°C

Manaus (AM): 24°C / 31°C

Porto Alegre (RS): 13°C / 16°C

Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 29°C

Salvador (BA): 22°C / 30°C

São Paulo (SP): 14°C / 21°C