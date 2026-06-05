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O sábado, 6 de junho, traz clima de outono para Sul e Sudeste, com sol, manhãs frias e tardes agradáveis. No Centro-Oeste, tempo seco e calor. Atenção para chuvas e temporais no Norte e litoral do Nordeste. São Paulo terá sol, mínima de 12°C e máxima de 21°C, sem previsão de chuva.

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A previsão do tempo do Climatempo para sábado, 6 de junho, indica que o clima de outono segue predominando no Sul e no Sudeste, com noites e manhãs frias, tardes mais agradáveis e sol em boa parte das áreas. No Centro-Oeste, o destaque continua sendo o tempo seco, com calor à tarde e queda da umidade relativa do ar nas horas mais quentes.

Na cidade de São Paulo, o sábado será de tempo firme, com sol ao longo do dia, muitas nuvens pela manhã e formação de nevoeiro à noite. A temperatura fica baixa no começo do dia, com mínima de 12°C, e sobe pouco à tarde, quando a máxima chega a 21°C. O cenário é típico de outono, sem indicação de chuva para a capital paulista no sábado.

O maior ponto de atenção no país permanece concentrado em áreas do Norte e do Nordeste. O Climatempo aponta risco de temporais no Amapá, em Roraima e no litoral do Pará, além de chuva moderada a forte em trechos do litoral nordestino, especialmente entre Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. No interior do Nordeste, o sol forte e o calor ganham força, com umidade baixa em áreas de sertão.

Previsão por região:

Sul

A Região Sul terá predomínio de sol no sábado, com clima típico de outono. Mesmo com a presença do sol, as temperaturas permanecem amenas em boa parte da região, especialmente nas áreas serranas.

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Sudeste

No Sudeste, o sábado terá bastante sol em quase toda a região. As temperaturas ficam amenas à noite e no amanhecer, com friozinho em várias áreas, mas as tardes serão relativamente quentes no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no centro-oeste e norte de Minas Gerais.

O leste de Minas Gerais, que ainda teve tempo úmido na quinta e na sexta-feira, passa a ter predomínio de sol a partir do sábado. Nas regiões serranas, como Campos do Jordão, Sul de Minas e cidades de serra do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o friozinho continua mesmo com a presença do sol. Há também risco de nevoeiro em trechos de serras e vales.

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Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá sol e tempo seco durante todo o sábado. As temperaturas ficam mais amenas à noite e ao amanhecer, mas sobem rapidamente à tarde. A baixa umidade relativa do ar é o principal fator de atenção.

Norte

No Norte, o sábado terá comportamentos distintos. O sol e o tempo seco predominam no Tocantins, no sul e leste do Pará, na maior parte de Rondônia e do Acre. Nessas áreas, o calor ganha força e a umidade pode cair, especialmente no Tocantins e no extremo sul e leste do Pará.

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Já o centro-norte e oeste do Amazonas, o norte do Pará, o Amapá e Roraima continuam com tempo instável. A previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva frequentes, que podem ter moderada a forte intensidade. Há risco de temporais no Amapá, em Roraima e no litoral paraense.

Nordeste

O Nordeste terá sol forte e muito calor em praticamente todo o interior no sábado. Na faixa litorânea, o tempo segue mais instável. O litoral de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte pode ter chuva moderada a forte. Entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão, também há condição para pancadas moderadas a fortes.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 6:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 9°C / 19ºC

Brasília (DF): 12°C / 23°C

Curitiba (PR): 10°C / 19°C

Florianópolis (SC): 14°C / 24°C

Goiânia (GO): 14°C / 26°C

Manaus (AM): 24°C / 28°C

Porto Alegre (RS): 14°C / 22°C

Rio de Janeiro (RJ): 14°C / 24°C

Salvador (BA): 23°C / 24°C

São Paulo (SP): 12°C / 21°C