Chove em São Paulo nesta sexta? Veja a previsão do Climatempo
No litoral nordestino, pancadas ganham força, enquanto o interior do país segue seco
A previsão do tempo para esta sexta-feira, 31, indica tempo firme na cidade de São Paulo, com muitas nuvens durante a manhã e períodos de sol à tarde. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para a capital paulista, e a temperatura máxima pode chegar a 25°C.
No estado, porém, o cenário varia conforme a localização. A circulação de umidade marítima ainda pode provocar chuva fraca e isolada em trechos do litoral paulista. Nas demais áreas, o sol predomina entre poucas nuvens, com elevação gradual das temperaturas durante a tarde.
O Brasil terá uma sexta-feira marcada por contrastes. A chuva aumenta no litoral do Nordeste e persiste em áreas do Norte, enquanto uma massa de ar seco mantém o tempo firme, o calor e a baixa umidade em grande parte do interior. No Sul, o tempo melhora, embora uma nova frente fria comece a se aproximar do extremo sul gaúcho no fim do dia.
Previsão do tempo por região:
Região Sudeste: chuva isolada no litoral
A frente fria avança pelo oceano e influencia principalmente o litoral do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais. Nessas áreas, são esperadas chuvas fracas a moderadas e isoladas, com possibilidade de pancadas mais fortes em alguns pontos.
Também pode chover de forma fraca em trechos do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. No restante da região, o tempo permanece firme, com sol entre poucas nuvens e temperaturas em elevação.
No Rio de Janeiro, a chuva fraca se concentra na madrugada e na manhã. Depois, o tempo melhora e a máxima chega a 26°C. Belo Horizonte terá sol entre muitas nuvens, sem chuva, e temperatura máxima de 26°C.
Região Sul: tempo melhora, mas nova frente fria se aproxima
Um sistema de alta pressão mantém o tempo estável em praticamente toda a Região Sul. O sol aparece entre poucas nuvens no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, enquanto o litoral ainda pode registrar chuva fraca e isolada.
No fim do dia, a aproximação de uma nova frente fria aumenta a nebulosidade no extremo sul do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de chuva muito isolada, com intensidade moderada a forte, no extremo sudoeste e em parte da Campanha Gaúcha.
Rajadas de vento entre 50 e 70 km/h podem atingir o litoral gaúcho e o litoral sul catarinense, deixando o mar agitado. Porto Alegre terá melhora do tempo, sol entre poucas nuvens e máxima de 25°C. Em Curitiba, pode haver nevoeiro na madrugada, seguido de abertura do céu e máxima de 20°C.
Região Centro-Oeste: calor e umidade muito baixa
O tempo seco predomina em toda a Região Centro-Oeste, com sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas durante a tarde. A massa de ar seco impede a formação de chuva em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.
A umidade relativa do ar pode variar entre 12% e 20% em Goiás, no Distrito Federal, em grande parte de Mato Grosso e nas áreas norte e leste de Mato Grosso do Sul. Os menores índices são esperados no noroeste goiano e no leste mato-grossense.
Campo Grande terá sol e tempo firme, com máxima de 31°C. Em Cuiabá, o calor será mais intenso, e os termômetros podem atingir 37°C. No sul de Mato Grosso do Sul, as rajadas de vento podem variar entre 50 e 70 km/h.
Região Nordeste: chuva ganha força no litoral
A chuva aumenta na faixa leste do Nordeste nesta sexta-feira. Entre Salvador e o litoral do Rio Grande do Norte, as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte. O litoral do Maranhão também deve registrar chuva mais intensa.
No litoral sul da Bahia, a aproximação da frente fria favorece pancadas moderadas a fortes ao longo do dia. A combinação de umidade marítima e instabilidade exige atenção para chuva intensa e eventuais transtornos pontuais.
No interior, o cenário é oposto. A massa de ar seco mantém o tempo firme e quente em áreas da Bahia, do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraíba. Na faixa central do Piauí, a umidade pode variar entre 12% e 20%.
Região Norte: pancadas fortes e tempo abafado
O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas em Roraima, grande parte do Amazonas, Amapá e em áreas do noroeste, litoral e nordeste do Pará. Nessas localidades, as pancadas podem ocorrer com intensidade moderada a forte.
Tocantins, Acre, grande parte de Rondônia e diversas áreas do Pará permanecem com tempo firme. As temperaturas seguem elevadas, mantendo a sensação de abafamento em boa parte da região.
No Tocantins e no sul do Pará, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%, ampliando o desconforto e o risco de queimadas.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 31 de julho:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 26°C
- Brasília (DF): 16°C / 28°C
- Curitiba (PR): 10°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 21°C
- Goiânia (GO): 21°C / 30°C
- Manaus (AM): 26°C / 33°C
- Porto Alegre (RS): 14°C / 27°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C
- Salvador (BA): 21°C / 28°C
- São Paulo (SP): 14°C / 25°C