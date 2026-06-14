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Chove em São Paulo nesta segunda, 15? Saiba o que diz o Climatempo

Temperaturas vão variar entre 16°C e 20°C na capital paulista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 17h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
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Chove em São Paulo nesta segunda, 15? Saiba o que diz o Climatempo Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo em São Paulo para a segunda-feira, 15, indica um dia de céu carregado e temperaturas amenas na capital paulista. De acordo com o Climatempo, a manhã deve ter sol entre muitas nuvens, mas com chuva, mantendo a sensação de umidade elevada e exigindo atenção de quem precisa se deslocar logo cedo.

À tarde, o cenário muda pouco: o céu permanece nublado e há possibilidade de garoa em diferentes pontos da cidade. A instabilidade não deve ser marcada por temporais, mas pode causar lentidão no trânsito, piora nas condições de visibilidade e sensação de frio mais persistente, especialmente nas áreas mais abertas e elevadas da capital.

À noite, a tendência é de melhora gradual. Segundo a previsão, o tempo abre no período noturno, o que deve reduzir a nebulosidade e encerrar os episódios de chuva fraca. Ainda assim, as temperaturas seguem baixas para os padrões paulistanos, com mínima prevista de 16°C e máxima de 20°C.

Siga

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 15:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 22ºC
  • Brasília (DF): 16°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 12°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 15°C / 16°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 29°C
  • Manaus (AM): 25°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 11°C / 14°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 24°C
  • Salvador (BA): 22°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 20°C

Riscos climáticos e orientações

Apesar de não haver indicação de temporal, a chuva pela manhã e a garoa à tarde podem provocar transtornos pontuais. Motoristas devem redobrar a atenção em vias escorregadias, enquanto pedestres devem se preparar para um dia úmido, com guarda-chuva e agasalho leve.

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A melhora deve ocorrer à noite, quando o tempo abre e a chuva perde força na cidade de São Paulo.

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Clima
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