Chove em São Paulo nesta segunda, 15? Saiba o que diz o Climatempo

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São Paulo terá uma segunda-feira (15) de céu carregado e temperaturas amenas. A previsão do Climatempo indica chuva pela manhã e garoa à tarde, com melhora gradual à noite. Mínima de 16°C e máxima de 20°C. Prepare-se para um dia úmido e atenção redobrada no trânsito.

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A previsão do tempo em São Paulo para a segunda-feira, 15, indica um dia de céu carregado e temperaturas amenas na capital paulista. De acordo com o Climatempo, a manhã deve ter sol entre muitas nuvens, mas com chuva, mantendo a sensação de umidade elevada e exigindo atenção de quem precisa se deslocar logo cedo.

À tarde, o cenário muda pouco: o céu permanece nublado e há possibilidade de garoa em diferentes pontos da cidade. A instabilidade não deve ser marcada por temporais, mas pode causar lentidão no trânsito, piora nas condições de visibilidade e sensação de frio mais persistente, especialmente nas áreas mais abertas e elevadas da capital.

À noite, a tendência é de melhora gradual. Segundo a previsão, o tempo abre no período noturno, o que deve reduzir a nebulosidade e encerrar os episódios de chuva fraca. Ainda assim, as temperaturas seguem baixas para os padrões paulistanos, com mínima prevista de 16°C e máxima de 20°C.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 15:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 16°C / 22ºC

Brasília (DF): 16°C / 26°C

Curitiba (PR): 12°C / 16°C

Florianópolis (SC): 15°C / 16°C

Goiânia (GO): 18°C / 29°C

Manaus (AM): 25°C / 31°C

Porto Alegre (RS): 11°C / 14°C

Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 24°C

Salvador (BA): 22°C / 31°C

São Paulo (SP): 16°C / 20°C

Riscos climáticos e orientações

Apesar de não haver indicação de temporal, a chuva pela manhã e a garoa à tarde podem provocar transtornos pontuais. Motoristas devem redobrar a atenção em vias escorregadias, enquanto pedestres devem se preparar para um dia úmido, com guarda-chuva e agasalho leve.

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A melhora deve ocorrer à noite, quando o tempo abre e a chuva perde força na cidade de São Paulo.