Chove em São Paulo e no Rio neste sábado, 11? Saiba o que diz o Climatempo

A previsão do tempo para este sábado, 11 de julho, indica condições semelhantes em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com o Climatempo, as duas capitais terão sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva durante o dia.

Em São Paulo, os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. A manhã começa mais amena, mas a temperatura sobe ao longo do dia, favorecida pelo predomínio do sol.

No Rio de Janeiro, a mínima prevista é de 16°C e a máxima também chega aos 28°C. Assim como na capital paulista, o tempo permanece firme.

Como fica a previsão do tempo em São Paulo

A capital paulista terá um sábado de sol entre algumas nuvens. A temperatura deve apresentar elevação significativa entre a manhã e a tarde. A mínima será de 14°C, mantendo o começo do dia mais frio. Durante a tarde, os termômetros podem alcançar os 28°C, uma diferença de 14°C entre a menor e a maior temperatura previstas.

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Rio de Janeiro terá sol e tempo firme

No Rio de Janeiro, o sábado também será marcado pelo predomínio do sol e pela presença de algumas nuvens. A temperatura mínima será de 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C. O cenário será de manhã amena e tarde mais quente, sem mudanças significativas nas condições do tempo.

Vai chover no sábado?

Não há previsão de chuva para São Paulo nem para o Rio de Janeiro. Apesar da presença de algumas nuvens, o tempo deve continuar firme nas duas capitais durante todo o sábado.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 11 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 12°C / 28°C



Brasília (DF): 17°C / 29°C



Curitiba (PR): 10°C / 20°C



Florianópolis (SC): 14°C / 18°C

Goiânia (GO): 17°C / 31°C



Manaus (AM): 24°C / 30°C



Porto Alegre (RS): 12°C / 17°C

Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 28°C



Salvador (BA): 21°C / 28°C



São Paulo (SP): 14°C / 28°C