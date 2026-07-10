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Chove em São Paulo e no Rio neste sábado, 11? Saiba o que diz o Climatempo

As duas capitais vão ter tempo parecido ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 17h00
Chuva no Rio
Chuva no Rio (Fabio Teixeira/Anadolu Agency via Getty Images/Getty Images)
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A previsão do tempo para este sábado, 11 de julho, indica condições semelhantes em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com o Climatempo, as duas capitais terão sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva durante o dia.

Em São Paulo, os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. A manhã começa mais amena, mas a temperatura sobe ao longo do dia, favorecida pelo predomínio do sol.

No Rio de Janeiro, a mínima prevista é de 16°C e a máxima também chega aos 28°C. Assim como na capital paulista, o tempo permanece firme.

Como fica a previsão do tempo em São Paulo

A capital paulista terá um sábado de sol entre algumas nuvens. A temperatura deve apresentar elevação significativa entre a manhã e a tarde. A mínima será de 14°C, mantendo o começo do dia mais frio. Durante a tarde, os termômetros podem alcançar os 28°C, uma diferença de 14°C entre a menor e a maior temperatura previstas.

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Rio de Janeiro terá sol e tempo firme

No Rio de Janeiro, o sábado também será marcado pelo predomínio do sol e pela presença de algumas nuvens. A temperatura mínima será de 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C. O cenário será de manhã amena e tarde mais quente, sem mudanças significativas nas condições do tempo.

Vai chover no sábado?

Não há previsão de chuva para São Paulo nem para o Rio de Janeiro. Apesar da presença de algumas nuvens, o tempo deve continuar firme nas duas capitais durante todo o sábado.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 11 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 12°C / 28°C
  • Brasília (DF): 17°C / 29°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 18°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 31°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 28°C
  • Salvador (BA): 21°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 28°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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