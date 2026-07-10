Chove em São Paulo e no Rio neste sábado, 11? Saiba o que diz o Climatempo
As duas capitais vão ter tempo parecido ao longo do dia
A previsão do tempo para este sábado, 11 de julho, indica condições semelhantes em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com o Climatempo, as duas capitais terão sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva durante o dia.
Em São Paulo, os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. A manhã começa mais amena, mas a temperatura sobe ao longo do dia, favorecida pelo predomínio do sol.
No Rio de Janeiro, a mínima prevista é de 16°C e a máxima também chega aos 28°C. Assim como na capital paulista, o tempo permanece firme.
Como fica a previsão do tempo em São Paulo
A capital paulista terá um sábado de sol entre algumas nuvens. A temperatura deve apresentar elevação significativa entre a manhã e a tarde. A mínima será de 14°C, mantendo o começo do dia mais frio. Durante a tarde, os termômetros podem alcançar os 28°C, uma diferença de 14°C entre a menor e a maior temperatura previstas.
Rio de Janeiro terá sol e tempo firme
No Rio de Janeiro, o sábado também será marcado pelo predomínio do sol e pela presença de algumas nuvens. A temperatura mínima será de 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C. O cenário será de manhã amena e tarde mais quente, sem mudanças significativas nas condições do tempo.
Vai chover no sábado?
Não há previsão de chuva para São Paulo nem para o Rio de Janeiro. Apesar da presença de algumas nuvens, o tempo deve continuar firme nas duas capitais durante todo o sábado.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 11 de julho:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 12°C / 28°C
- Brasília (DF): 17°C / 29°C
- Curitiba (PR): 10°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 18°C
- Goiânia (GO): 17°C / 31°C
- Manaus (AM): 24°C / 30°C
- Porto Alegre (RS): 12°C / 17°C
- Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 28°C
- Salvador (BA): 21°C / 28°C
- São Paulo (SP): 14°C / 28°C