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China realiza primeiro voo tripulado de avião elétrico com autonomia de 400 quilômetros

Modelo desenvolvido pela estatal Comac avança na corrida para substituir fósseis em rotas aéreas de curta distância

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 11h39
Visão aérea de um avião vermelho e azul com múltiplos motores, sobrevoando campos agrícolas e pequenas construções, com uma pista de pouso ao fundo sob um céu claro
O CE-25A, desenvolvido pela chinesa Comac: aeronave passa por testes para obter certificação comercial (Divulgação/Divulgação)
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A China deu mais um passo para levar a eletrificação ao transporte aéreo. A fabricante estatal Comac realizou no sábado (14) o primeiro voo tripulado de um avião movido inteiramente a baterias, projetado para transportar até 19 passageiros em trajetos de 400 quilômetros.

O avanço representa uma etapa importante no desenvolvimento de aeronaves capazes de operar sem consumir querosene de aviação, embora a tecnologia ainda esteja distante de substituir os aviões comerciais convencionais.

Batizado de CE-25A, o modelo decolou na cidade de Binzhou, na província de Shandong, no leste chinês. Com dois pilotos e um engenheiro de testes a bordo, permaneceu 16 minutos e 38 segundos no ar e percorreu 60,4 quilômetros. Segundo a Comac, todos os sistemas funcionaram dentro dos parâmetros esperados.

O avião tem peso máximo de decolagem de dez toneladas, velocidade de cruzeiro de 300 quilômetros por hora e capacidade para voar a uma altitude de aproximadamente 2.400 metros. Seu alcance anunciado de 400 quilômetros permitiria, em tese, conectar cidades próximas, embora a distância efetivamente disponível para transportar passageiros dependa de fatores como peso, condições meteorológicas e reservas obrigatórias de energia.

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Ao contrário dos aviões tradicionais, que queimam combustível para movimentar turbinas ou hélices, o CE-25A utiliza dez ventiladores acionados por motores elétricos, distribuídos pelas asas. A energia é armazenada em baterias, em um sistema semelhante, em princípio, ao utilizado por automóveis elétricos.

A diferença está na escala do desafio. Enquanto um carro pode carregar centenas de quilos de baterias sem comprometer radicalmente seu funcionamento, um avião precisa vencer a gravidade durante todo o voo. Quanto maior o peso transportado, maior a energia necessária para mantê-lo no ar.

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Esse é um dos principais obstáculos à eletrificação da aviação comercial. As baterias atuais armazenam muito menos energia por quilo do que o querosene de aviação, o que limita a autonomia e a capacidade de transporte das aeronaves.

Parceria com gigante das baterias

O desenvolvimento do CE-25A reúne algumas das principais empresas e instituições de pesquisa da China.

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A Comac, responsável pelo projeto, é a fabricante do C919, avião de passageiros criado para disputar o mercado de aeronaves comerciais dominado por Boeing e Airbus.

Para desenvolver a tecnologia elétrica, a companhia trabalha com a CATL, uma das maiores fabricantes mundiais de baterias, e com a Universidade Jiao Tong de Xangai.

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Em 2023, a Comac e a CATL participaram da criação de uma empresa conjunta voltada ao desenvolvimento de aeronaves elétricas, com capital registrado de 600 milhões de yuans.

Naquele ano, a fabricante de baterias apresentou uma tecnologia de alta densidade energética, capaz, segundo a companhia, de armazenar até 500 watts-hora por quilo de bateria.

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Esse indicador mede a quantidade de energia que pode ser armazenada em determinado peso. Quanto maior a densidade, maior a possibilidade de aumentar a autonomia de um avião sem torná-lo excessivamente pesado.

A CATL afirmou que a tecnologia poderia abrir caminho para aplicações aeronáuticas. Entretanto, as empresas não divulgaram as especificações das baterias utilizadas no CE-25A, o que impede avaliar quanto do avanço anunciado já está incorporado ao protótipo.

Ainda não há previsão para transportar passageiros

Apesar do sucesso do teste, o avião chinês não está autorizado a operar voos comerciais.

A Administração de Aviação Civil da China aceitou o pedido de certificação apresentado pela Comac, iniciando o processo de avaliação técnica necessário para permitir o transporte regular de passageiros.

A certificação exige comprovar que a aeronave atende aos padrões de segurança, inclusive em situações de falha de componentes, condições meteorológicas adversas e emergências.

No caso de aviões elétricos, há desafios adicionais, como a prevenção de incêndios nas baterias, a proteção dos sistemas de alta tensão e a capacidade de manter o funcionamento seguro dos motores.

O CE-25A já havia realizado seu primeiro voo autônomo, sem tripulação, em fevereiro. Desde então, completou 19 testes não tripulados antes de receber pessoas a bordo.

A Comac não informou quando espera concluir a certificação nem anunciou uma data para o início das operações comerciais.

Corrida pela aviação elétrica avança no Ocidente

A China não está sozinha nessa disputa. Empresas americanas e europeias também desenvolvem aeronaves elétricas e híbridas para atender ao mercado de voos regionais.

Em agosto, a Heart Aerospace realizou nos Estados Unidos o primeiro voo de seu protótipo X1, considerado pela fabricante o maior avião inteiramente elétrico já testado. A aeronave permaneceu 27 minutos no ar durante a experiência, realizada no estado de Nova York.

A empresa trabalha no desenvolvimento de um avião regional com capacidade para dezenas de passageiros. Diferentemente do projeto chinês, sua estratégia comercial combina baterias com sistemas de geração de energia a bordo, permitindo ampliar a autonomia quando necessário.

A previsão divulgada pela Heart Aerospace é iniciar as operações comerciais de sua futura aeronave em 2031, desde que obtenha as certificações exigidas.

Outro projeto conhecido é o Alice, da fabricante Eviation, que realizou seu primeiro voo em 2022. Projetado para nove passageiros, o modelo enfrentou dificuldades financeiras e atrasos, mostrando que transformar protótipos em produtos comerciais continua sendo um desafio.

Voos curtos são a primeira aposta

A eletrificação da aviação interessa às companhias aéreas por duas razões principais: a possibilidade de reduzir o consumo de combustíveis fósseis e a perspectiva de diminuir determinados custos de operação.

Motores elétricos possuem menos componentes móveis do que os sistemas convencionais de propulsão, o que pode reduzir despesas com manutenção. A eletricidade também pode oferecer custos energéticos menores, dependendo do preço local e da infraestrutura de recarga.

Durante o voo, uma aeronave totalmente elétrica não emite dióxido de carbono pela queima de combustível. O benefício climático total, entretanto, depende de como a eletricidade utilizada para carregar as baterias é produzida, além das emissões associadas à fabricação dos equipamentos.

Por enquanto, a aplicação mais viável está nos trajetos curtos, operados por aeronaves menores.

Aviões comerciais convencionais de médio e longo alcance precisam transportar centenas de passageiros por milhares de quilômetros, uma exigência energética muito superior à capacidade oferecida pelas baterias disponíveis atualmente.

Mesmo em rotas regionais, a autonomia anunciada pelos fabricantes não corresponde necessariamente à distância máxima que poderá ser vendida pelas companhias aéreas. As regras de segurança exigem reservas de energia para imprevistos e, quando necessário, desvios para aeroportos alternativos.

O CE-25A demonstra que a China conseguiu avançar da fase de testes sem tripulação para um voo controlado por pilotos. O próximo desafio será provar que a tecnologia pode operar com segurança, transportar passageiros regularmente e oferecer custos competitivos.

A substituição do querosene por baterias ainda está longe de ocorrer em larga escala. Mas a disputa para desenvolver os primeiros aviões elétricos comercialmente viáveis já começou.

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