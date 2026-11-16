China realiza primeiro voo tripulado de avião elétrico com autonomia de 400 quilômetros

A China deu mais um passo para levar a eletrificação ao transporte aéreo. A fabricante estatal Comac realizou no sábado (14) o primeiro voo tripulado de um avião movido inteiramente a baterias, projetado para transportar até 19 passageiros em trajetos de 400 quilômetros.

O avanço representa uma etapa importante no desenvolvimento de aeronaves capazes de operar sem consumir querosene de aviação, embora a tecnologia ainda esteja distante de substituir os aviões comerciais convencionais.

Batizado de CE-25A, o modelo decolou na cidade de Binzhou, na província de Shandong, no leste chinês. Com dois pilotos e um engenheiro de testes a bordo, permaneceu 16 minutos e 38 segundos no ar e percorreu 60,4 quilômetros. Segundo a Comac, todos os sistemas funcionaram dentro dos parâmetros esperados.

O avião tem peso máximo de decolagem de dez toneladas, velocidade de cruzeiro de 300 quilômetros por hora e capacidade para voar a uma altitude de aproximadamente 2.400 metros. Seu alcance anunciado de 400 quilômetros permitiria, em tese, conectar cidades próximas, embora a distância efetivamente disponível para transportar passageiros dependa de fatores como peso, condições meteorológicas e reservas obrigatórias de energia.

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Ao contrário dos aviões tradicionais, que queimam combustível para movimentar turbinas ou hélices, o CE-25A utiliza dez ventiladores acionados por motores elétricos, distribuídos pelas asas. A energia é armazenada em baterias, em um sistema semelhante, em princípio, ao utilizado por automóveis elétricos.

A diferença está na escala do desafio. Enquanto um carro pode carregar centenas de quilos de baterias sem comprometer radicalmente seu funcionamento, um avião precisa vencer a gravidade durante todo o voo. Quanto maior o peso transportado, maior a energia necessária para mantê-lo no ar.

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Esse é um dos principais obstáculos à eletrificação da aviação comercial. As baterias atuais armazenam muito menos energia por quilo do que o querosene de aviação, o que limita a autonomia e a capacidade de transporte das aeronaves.

Parceria com gigante das baterias

O desenvolvimento do CE-25A reúne algumas das principais empresas e instituições de pesquisa da China.

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A Comac, responsável pelo projeto, é a fabricante do C919, avião de passageiros criado para disputar o mercado de aeronaves comerciais dominado por Boeing e Airbus.

Para desenvolver a tecnologia elétrica, a companhia trabalha com a CATL, uma das maiores fabricantes mundiais de baterias, e com a Universidade Jiao Tong de Xangai.

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Em 2023, a Comac e a CATL participaram da criação de uma empresa conjunta voltada ao desenvolvimento de aeronaves elétricas, com capital registrado de 600 milhões de yuans.

Naquele ano, a fabricante de baterias apresentou uma tecnologia de alta densidade energética, capaz, segundo a companhia, de armazenar até 500 watts-hora por quilo de bateria.

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Esse indicador mede a quantidade de energia que pode ser armazenada em determinado peso. Quanto maior a densidade, maior a possibilidade de aumentar a autonomia de um avião sem torná-lo excessivamente pesado.

A CATL afirmou que a tecnologia poderia abrir caminho para aplicações aeronáuticas. Entretanto, as empresas não divulgaram as especificações das baterias utilizadas no CE-25A, o que impede avaliar quanto do avanço anunciado já está incorporado ao protótipo.

Ainda não há previsão para transportar passageiros

Apesar do sucesso do teste, o avião chinês não está autorizado a operar voos comerciais.

A Administração de Aviação Civil da China aceitou o pedido de certificação apresentado pela Comac, iniciando o processo de avaliação técnica necessário para permitir o transporte regular de passageiros.

A certificação exige comprovar que a aeronave atende aos padrões de segurança, inclusive em situações de falha de componentes, condições meteorológicas adversas e emergências.

No caso de aviões elétricos, há desafios adicionais, como a prevenção de incêndios nas baterias, a proteção dos sistemas de alta tensão e a capacidade de manter o funcionamento seguro dos motores.

O CE-25A já havia realizado seu primeiro voo autônomo, sem tripulação, em fevereiro. Desde então, completou 19 testes não tripulados antes de receber pessoas a bordo.

A Comac não informou quando espera concluir a certificação nem anunciou uma data para o início das operações comerciais.

Corrida pela aviação elétrica avança no Ocidente

A China não está sozinha nessa disputa. Empresas americanas e europeias também desenvolvem aeronaves elétricas e híbridas para atender ao mercado de voos regionais.

Em agosto, a Heart Aerospace realizou nos Estados Unidos o primeiro voo de seu protótipo X1, considerado pela fabricante o maior avião inteiramente elétrico já testado. A aeronave permaneceu 27 minutos no ar durante a experiência, realizada no estado de Nova York.

A empresa trabalha no desenvolvimento de um avião regional com capacidade para dezenas de passageiros. Diferentemente do projeto chinês, sua estratégia comercial combina baterias com sistemas de geração de energia a bordo, permitindo ampliar a autonomia quando necessário.

A previsão divulgada pela Heart Aerospace é iniciar as operações comerciais de sua futura aeronave em 2031, desde que obtenha as certificações exigidas.

Outro projeto conhecido é o Alice, da fabricante Eviation, que realizou seu primeiro voo em 2022. Projetado para nove passageiros, o modelo enfrentou dificuldades financeiras e atrasos, mostrando que transformar protótipos em produtos comerciais continua sendo um desafio.

Voos curtos são a primeira aposta

A eletrificação da aviação interessa às companhias aéreas por duas razões principais: a possibilidade de reduzir o consumo de combustíveis fósseis e a perspectiva de diminuir determinados custos de operação.

Motores elétricos possuem menos componentes móveis do que os sistemas convencionais de propulsão, o que pode reduzir despesas com manutenção. A eletricidade também pode oferecer custos energéticos menores, dependendo do preço local e da infraestrutura de recarga.

Durante o voo, uma aeronave totalmente elétrica não emite dióxido de carbono pela queima de combustível. O benefício climático total, entretanto, depende de como a eletricidade utilizada para carregar as baterias é produzida, além das emissões associadas à fabricação dos equipamentos.

Por enquanto, a aplicação mais viável está nos trajetos curtos, operados por aeronaves menores.

Aviões comerciais convencionais de médio e longo alcance precisam transportar centenas de passageiros por milhares de quilômetros, uma exigência energética muito superior à capacidade oferecida pelas baterias disponíveis atualmente.

Mesmo em rotas regionais, a autonomia anunciada pelos fabricantes não corresponde necessariamente à distância máxima que poderá ser vendida pelas companhias aéreas. As regras de segurança exigem reservas de energia para imprevistos e, quando necessário, desvios para aeroportos alternativos.

O CE-25A demonstra que a China conseguiu avançar da fase de testes sem tripulação para um voo controlado por pilotos. O próximo desafio será provar que a tecnologia pode operar com segurança, transportar passageiros regularmente e oferecer custos competitivos.

A substituição do querosene por baterias ainda está longe de ocorrer em larga escala. Mas a disputa para desenvolver os primeiros aviões elétricos comercialmente viáveis já começou.