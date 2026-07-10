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Agenda Verde

China lança plano para reduzir emissões até 2030 e aposta em carros elétricos, energia limpa e indústria verde

Governo estabelece metas, como elevar participação dos veículos elétricos a 30% e reduzir em 17% a intensidade de carbono na economia

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 17h04 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h19
Funcionário trabalha na linha de produção de painéis solares em uma oficina da Trina Solar, em 3 de janeiro de 2025, em Huai’an, na província de Jiangsu, na China
Funcionário trabalha na linha de produção de painéis solares em uma oficina da Trina Solar, em 3 de janeiro de 2025, em Huai’an, na província de Jiangsu, na China (Getty/Getty Images)
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China lança plano para reduzir emissões até 2030 e aposta em carros elétricos, energia limpa e indústria verde Priorizar nos meus resultados Google
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A China deu mais um passo em sua estratégia para conciliar crescimento econômico e transição energética.

O Conselho de Estado publicou nesta semana um novo plano de ação para que o país atinja o pico de emissões de carbono até 2030, detalhando metas para transporte, indústria, energia e infraestrutura durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

O documento é considerado uma das principais diretrizes ambientais do governo chinês para os próximos cinco anos e reforça o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2060.

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Entre os objetivos que mais chamaram a atenção está a expansão dos chamados “veículos de nova energia” — categoria que inclui carros totalmente elétricos, híbridos plug-in e modelos movidos a célula de combustível.

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A meta é que esses veículos representem 30% de toda a frota em circulação até 2030, mais que o dobro dos cerca de 12% registrados no fim de 2025, segundo dados citados pela Reuters.

O transporte é apenas uma peça de uma estratégia muito mais ampla.

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O plano prevê uma redução de 17% na intensidade de carbono da economia — indicador que mede a quantidade de dióxido de carbono emitida por unidade do Produto Interno Bruto (PIB) — em relação aos níveis de 2025.

Também estabelece que as fontes não fósseis deverão responder por 25% do consumo total de energia do país até o fim da década.

Na prática, a estratégia não significa necessariamente que a China emitirá menos gases de efeito estufa em termos absolutos a partir de agora.

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O objetivo oficial continua sendo atingir o chamado “pico de emissões” antes de iniciar uma trajetória consistente de queda.

Isso reflete o desafio de descarbonizar a segunda maior economia do planeta sem comprometer seu crescimento industrial e sua segurança energética.

Um plano para transformar a economia

Os Planos Quinquenais são os principais instrumentos de planejamento econômico da China desde a década de 1950.

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Embora tenham perdido o caráter rígido da economia centralmente planejada, continuam orientando investimentos públicos, prioridades industriais e metas nacionais.

No caso do novo plano climático, o governo procura integrar a política ambiental à estratégia de desenvolvimento econômico.

O documento incentiva a expansão das energias renováveis, da eletrificação dos transportes, da indústria de baixo carbono e de tecnologias voltadas à eficiência energética.

Também prevê controle mais rigoroso sobre o consumo de carvão, embora sem estabelecer um cronograma para sua eliminação.

Outro foco é garantir que o aumento da demanda por eletricidade seja atendido principalmente por fontes limpas, como energia solar, eólica e hidrelétrica.

A medida busca reduzir a dependência dos combustíveis fósseis ao mesmo tempo em que sustenta a crescente eletrificação da economia chinesa.

A potência dos carros elétricos

A meta para veículos de nova energia reforça uma liderança que a China já exerce no mercado global.

O país é hoje o maior fabricante e consumidor mundial de carros elétricos, além de concentrar empresas que lideram a produção de baterias e componentes estratégicos para a indústria automotiva.

Ao ampliar a participação desses veículos para 30% da frota nacional, Pequim pretende reduzir o consumo de combustíveis fósseis, melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades e fortalecer uma indústria considerada estratégica para a competitividade tecnológica do país.

Pressão internacional

O anúncio ocorre em um momento em que a China enfrenta expectativas crescentes para ampliar sua ambição climática.

Como maior emissor mundial de gases de efeito estufa, o país desempenha papel decisivo no cumprimento das metas do Acordo de Paris.

Analistas avaliam que o novo plano mantém a direção adotada nos últimos anos, mas evita mudanças bruscas.

Em vez de estabelecer metas absolutas de redução de emissões, o governo continua priorizando indicadores de intensidade de carbono e expansão das energias limpas, preservando margem para que a economia continue crescendo.

Ao mesmo tempo, especialistas observam que a rápida expansão da energia solar, eólica, das baterias e dos veículos elétricos já começa a alterar o perfil das emissões chinesas.

Alguns estudos apontam que o pico de carbono poderá ocorrer antes de 2030, embora a continuidade da construção de usinas a carvão ainda represente um dos principais desafios para a transição energética do país.

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